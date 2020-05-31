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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 31.05.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 364 kişi daha yaşamını yitirdi

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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 364 kişi daha yaşamını yitirdi
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Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı, son 24 saatte 364 artarak 9 bin 779'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 885 artışla 87 bin 512'ye ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

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