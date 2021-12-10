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Meksika'da katliam gibi kaza: En az 53 ölü

#Meksika#KAZA#Dünya
Meksikada katliam gibi kaza: En az 53 ölü

ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, en az 53 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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Meksika'nın Chiapas eyaletinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan ve hız sınırlarının çok üzerinde seyahat ettiği belirtilen TIR ana yoldaki keskin virajı alamayınca korkunç kaza meydana geldi.

Yetkililer TIR'ın devrilip, takla attığını ve hemen ardından Chiapas eyaletinin başkenti Tuxtla Gutiérrez'e giden ana yoldaki bir yaya köprüsüne çarptığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, en az 53 kişi hayatını kaybetti. Chiapas sivil koruma dairesi başkanı Luis Manuel Garcia, en az 58 kişinin yaralandığı ve bazı yaralıların durumlarının ciddi olduğunu söyledi.

Meksikada katliam gibi kaza: En az 53 ölü

 

Chiapas kaza ile ilgili yaptığı açıklamasında kurbanlar arasında erkek, kadın ve çocukların da bulunduğu bilgisine yer verdi.

Yetkililer kurbanların hangi ülke vatandaşları olduğunu açıklamazken yerel basın göçmenlerin Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler olduğunu yazdı.

Guatamala'ya komşu olan Chiapas, belgesiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor.

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Meksikada katliam gibi kaza: En az 53 ölü

 

Orta Amerika'daki yoksulluk ve şiddetten kaçan yüz binlerce göçmen her yıl Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD-Meksika sınırı, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre dünyanın en ölümcül tek geçiş noktası.

IOM tarafından yayınlanan rapora göre, sadece bu yıl, en az 650 kişi sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

 

 

 

 

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