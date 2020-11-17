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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Meksika'da devrilen yakıt tankerinde patlama: 13 ölü

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Meksika'da devrilen yakıt tankerinde patlama: 13 ölü
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 Meksika'nın batısındaki Nayarit eyaletindeki bir otoyolda seyreden yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

Nayaritli yetkililer, otoyolda ilerleyen sıvılaştırılmış gaz taşıyan çift depolu tankerin kontrolden çıkarak devrildiğini açıkladı.

Yetkililer, araçta çıkan yangının ardından patlama meydana geldiğini ifade etti.

Patlamadan yoldaki diğer araçların da etkilendiğini belirten yetkililer, tankerin şoförü ile diğer araçlardaki 12 kişinin kaçamayarak olay yerinde can verdiğini söyledi.

Nayarit Savcılık Ofisinden kazaya ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, yoldaki bir aracın patladığı ve parçalarının etrafa dağıldığı görülüyor.

Savcılar, kazanın olduğu yolda yanmış cesetlerle üç araç bulduklarını ifade etti.

Ülkede son yıllarda yakıt tankerlerinin karıştığı birçok kaza oldu.

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