AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:46,
Meksika'da Corona Virüsten ilk ölüm
Latin Amerika ülkesi Meksika'da diyabet hastası bir kişi, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
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