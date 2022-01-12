Meksika'da çocuk istismarına 494 yıl hapis cezası

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Meksika’nın başkenti Mexico City’de çocuk istismarı suçlaması nedeniyle 3 yıldan fazla süredir tutuklu bulunan Ramn Morales Jacobo hakkında 17 çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğuna dair kanıtlara ulaşıldı.

Bir federal yargıç, görülen davada anaokulu çalışanı istismarcıya 494 yıl 9 ay hapis cezası verirken, mağdurların ailesine hükümet tarafından konut yardımı, eğitim bursu ve işyeri desteği gibi amaçlarla 24 milyon 650 bin peso (1 milyon 210 bin dolar) manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Mexico City’deki bir anaokulunda pedagog olarak görev yapan Ramn Morales Jacobo, hakkındaki çocuk istismarı ve pedofili gibi 39 ayrı şikayet nedeniyle 17 Kasım 2018 tarihinde tutuklanmıştı.