Meksika Devlet Başkanı Obrador, Biden ile telefonda görüştü

Obrador, sosyal medya hesaplarında, Biden ile görüşmesinde, "iki ülkenin ve halklarının yararına birlikte çalışma konusundaki bağlılıklarını dile getirdikleri" paylaşımında bulundu.



Biden'ın geçiş ekibi de görüşmede, göç meselesinin ele alındığını bildirdi.



Geçiş ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, seçilmiş başkan Biden, görüşmede, güvenli ve düzenli göçü sağlamak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına almak, Kuzey Amerika ekonomilerini canlandırmak ve ortak sınırın güvenliğini sağlamak için ABD-Meksika iş birliğinin harekete geçirilmesi ihtiyacını vurguladı.



Liderler, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Meksika'nın güneyinde göçün kökeninde yatan nedenlerin üzerine gitme, bölgede daha fazla fırsat yaratma ve ABD'ye tehlikeli yolculukların yerini alabilecek alternatifleri geliştirme yönündeki ortak arzularını dile getirdi.



KUTLAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ



Obrador, 15 Aralık'ta ABD başkanlığına seçilen Biden'a tebrik mektubu gönderdiğini ve yeni başkana başarılar dilediğini açıklamıştı.



Meksika Devlet Başkanı, 8 Kasım'daki açıklamasında hem Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump hem de Demokratların adayı Joe Biden ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, ABD'de seçim itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını ifade etmişti.



GÖÇMENLER ABD'YE GİTMEYE ÇALIŞIYOR



Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.



ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.