Meksika Devlet Başkanı koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında Obrador, 25 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandıktan sonra vücudunun antikor geliştirdiğini belirterek, "Şimdilik aşı olmam gerekli değil, doktorlar bana yeterli antikora sahip olduğumu paylaştı." ifadesini kullandı.



Lopez Obrador, 16 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının ülkesinde hazır olduğunda halkı teşvik etmek için kendisinin de Kovid-19 aşısı olacağını bildirmişti.



204 bin 147 can kaybıyla dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3. ülke olan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 250 bin 458 ile 14. sırada yer alıyor.

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