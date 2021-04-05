MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMeksika Devlet Başkanı koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı
GeriDünya Meksika Devlet Başkanı koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Meksika Devlet Başkanı koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meksika Devlet Başkanı koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, vücudunda antikor seviyesinin yeterli olduğunu belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı şimdilik tercih etmediğini söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında Obrador, 25 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandıktan sonra vücudunun antikor geliştirdiğini belirterek, "Şimdilik aşı olmam gerekli değil, doktorlar bana yeterli antikora sahip olduğumu paylaştı." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, 16 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının ülkesinde hazır olduğunda halkı teşvik etmek için kendisinin de Kovid-19 aşısı olacağını bildirmişti.

204 bin 147 can kaybıyla dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3. ülke olan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 250 bin 458 ile 14. sırada yer alıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi