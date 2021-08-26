Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kararı dün akşam saatlerinde yazılı açıklamayla duyurdu. MSB’nin kararından kısa süre önce ABD 31 Ağustos itibariyle askeri birliklerini geri çekeceğini açıklamış, Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit de, Kabil Havalimanı’ndaki durumla ilgili “Havalimanında sorun çözülür çözülmez, yabancı askerlere ihtiyacımız olmayacak” açıklamasını yapmıştı.

TSK GURURLA GERİ DÖNÜYOR

Bakanlık açıklamasında, TSK’nın 2002’den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan’da görev yaptığı hatırlatılarak şöyle denildi: “ABD ve NATO’nun Afganistan’dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği ‘Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir’ sözünden hareketle, belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur. Bu kapsamda, Hamid Karzai Havaalanı’nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir.”



Türk askerlerini ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen A 400-M tipi ağır nakliye uçakları tahliye edecek.

TAHLİYE 24 SAATTE BİTECEK

Edinilen bilgiye göre, Afganistan’da bulunan yaklaşık 500 Türk askerinin tahliyesi için ilk uçak dün Kabil’e gönderildi. Mehmetçik’in tahliyesi 24 saat içinde tamamlanacak. TSK’ya ait malzeme ve teçhizatların getirilmesi ise 31 Ağustos’a kadar sürecek. Türk askeri önce ‘Koca Yusuf” olarak bilinen A 400-M ağır nakliye uçakları ile Afganistan’a komşu ülkelere geçecek, buralardan da kurulacak hava köprüsüyle Türkiye’ye dönecek.

DİPLOMATLARA ÖZEL GÜVENLİK

Kabil Havalimanı’na transfer edilen Kabil Büyükelçiliği personelinin de büyükelçilik binasına dönmesi bekleniyor. Açık kalacak Büyükelçilik misyonunda, personelin güvenliği için özel bir güvenlik ekibi de bulunacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha önce yaptığı açıklamada Türk askerinin Afganistan’dan 24 saat içinde çıkabilme kabiliyeti olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Herhangi bir farklı gelişme olması durumunda gerekli planlarımız var. Tabii ki tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz.”

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