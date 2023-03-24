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Medvedev’den Berlin’e sert cevap: Putin’in tutuklanması savaş ilanı olur

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#Rusya#Dmitriy Medvedev#Putin
Medvedev’den Berlin’e sert cevap: Putin’in tutuklanması savaş ilanı olur
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:00

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Rus lider Vladimir Putin hakkındaki tutuklama kararına dair gazetecilere konuştu.

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 Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı kapsamında, Putin’in Almanya’ya gelmesi halinde tutuklanacağına dair sözlerini değerlendiren Medvedev, bunun bir savaş ilanı olacağını söyledi. “Bu durumun gerçekleştiğini bir an hayal edelim” diye konuşan Rus yetkili, böyle bir durumda füzelerin Bundestag’a (Almanya Federal Meclisi) ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ün ofisine doğru uçacağını söyledi. İngiltere’nin Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermeye yönelik planına da değinen Medvedev, “Nükleer kıyamet daha da yaklaşıyor” ifadesini kullandı. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Batı’nın kendisini Rusya’nın patronu olarak gördüğünü ancak Putin’in buna son verdiğinin altını çizen Medvedev, Batı ile ilişkilerin bir gün düzeleceğini ancak bunun uzun zaman alacağını söyledi.

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#Rusya#Dmitriy Medvedev#Putin

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