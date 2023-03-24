Medvedev’den Berlin’e sert cevap: Putin’in tutuklanması savaş ilanı olur

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Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı kapsamında, Putin’in Almanya’ya gelmesi halinde tutuklanacağına dair sözlerini değerlendiren Medvedev, bunun bir savaş ilanı olacağını söyledi. “Bu durumun gerçekleştiğini bir an hayal edelim” diye konuşan Rus yetkili, böyle bir durumda füzelerin Bundestag’a (Almanya Federal Meclisi) ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ün ofisine doğru uçacağını söyledi. İngiltere’nin Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermeye yönelik planına da değinen Medvedev, “Nükleer kıyamet daha da yaklaşıyor” ifadesini kullandı. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Batı’nın kendisini Rusya’nın patronu olarak gördüğünü ancak Putin’in buna son verdiğinin altını çizen Medvedev, Batı ile ilişkilerin bir gün düzeleceğini ancak bunun uzun zaman alacağını söyledi.