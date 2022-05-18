‘Mavi Vatan’ haritasıyla şikayet etti

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Beyaz Saray’da Yunan bayraklı kravat takarak kendisini ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden’a ‘Mavi Vatan’ haritasını göstererek, Türkiye’yi şikâyet etti. Ayrıca ABD’den 20-24 adet F-35 tipi savaş uçağı satın alımına da talip oldu. Biden, askeri üsler dahil ABD’nin her isteğini yerine getiren Yunanistan’ın Başbakanı Miçotakis’i çok sıcak karşıladı. Hatta konuşmasında “Kıbrıs’ta iki ayrı devlete dayalı bir çözümü kimse kabul etmeyecek” diyen Miçotakis’i alkışladı.

ANKARA’YI SUÇLADI

Yunan hükümet kaynakları, Miçotakis’in Biden ile görüşmesinde, Türk savaş uçaklarının Ege’deki uçuşlarından ve özellikle adalar üzerinden “üst uçuşlar”dan şikâyet ederek, Beyaz Saray’a beraberinde getirttiği, Türkiye’nin çevresini saran denizlerde ‘yetki alanı’ ilan edilmesiyle ilgili “Mavi Vatan” doktrinini konu alan haritayı ABD Başkanı’na gösterdiğini söylediler. Buna göre, Yunan Başbakanı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de güvenliği tehlikeye attığını da iddia etti. Miçotakis, Biden ile görüşmesinden sonra, Yunanistan’ın 1821’de Osmanlı’ya karşı isyanın 201’inci yılı nedeniyle düzelenlenen davet sırasındaki konuşmasında “Komşularımızla anlaşmazlıkların barışçı şekilde çözümünden yanayız. Ancak, egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza yönelik herhangi bir ihlali de kabul etmeyeceğiz” dedi.

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F-35 UÇAĞI İSTEDİ

Miçotakis konuşmasında, 2030’dan önce bir filo (20-24 adet )F -35 savaş uçağı satın almaya talip olduklarını da açıkladı. Yunanistan’ın önümüzdeki dönemde ABD’ye göndereceği resmi bir mektupla F-35’ler için düğmeye basması, Yunan talebine cevabın ise 18-24 ay sürecek müzakerelerden sonra verilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, F-35’lerin üretici Lockheed Martin firmasının, uçakların bazı parçaların imalatı için Yunan Havacılık Sanayisi’ne (EAV) yatırım yapma niyetinde olduğu da iddia edildi.

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BIDEN’DAN KIBRIS ALKIŞI

Kiriakos Miçotakis, Beyaz Saray’da düzenlenen davet sırasında, Kıbrıs konusunda BM kararları temelinde müzakerelerin yeniden başlaması için Biden’ın ağırlığını koymasını isteyerek “İki ayrı develete dayalı çözümü kimse kabul etmeyecek” şeklinde konuştu. Biden, alkışladı.

KONGRE’DE F-16 MESAJI

Dün ABD Kongresi’nde bir konuşma yapan Miçotakis, dolaylı biçimde Türkiye’nin F-16 uçakları ile ilgili taleplerinin kabul edilmemesini istedi. Kıbrıs’ta iki devletli çözümün kabul edilemeyeceği savını yineleyen Miçotakis, Türkiye’yi kast ederek “Meskun adalar üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Miçotakis hemen sonra “Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum” diye ekledi.

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Kongre’ye hitabı sırasında defalarca ayakta alkışlanan Miçotakis, “Ben Yunan parlamentosunda bu kadar alkış almıyorum” esprisi yaptı. Yunan kaynaklar “Kongre’de rüzgâr Yunanistan’dan yana yorumunda” bulundu.

BİDENOPULOS MU BİDENAKİS Mİ

ABD Başkanı Joe Biden, Bayaz Saray’da Yunan Başbakanı Miçotakis’i karşılarken “Ben Joe Bidenopulos” esprisi yaptı. Yunan Başbakanı “Bidenakis daha iyi. Miçotakis-Bideniakis” esprisiyle yanıt verdi. ABD’deki Yunan lobisinin önde gelenleri, Yunan-Rum yanlısı görüşleri nedeniyle Biden’e 2008 seçimlerinden sonra “Bidenopulos” adını takmışlardı. Yunanistan’da ‘pulos’ soyadı takısı Türkçe’deki ‘oğlu’ gibi kullanılıyor. ‘Akis’ ekine ise daha çok Girit kökenlilerinin soyisimlerinde rastlanıyor.



ATİNA’YA ÖVGÜ

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Biden, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geçmişte hiçbir zaman bu kadar iyi olmadığını vurguladı. Miçotakis için “Kişisel dostluğumuz var. İstisnai bir şahsiyetsiniz” ifadesini kullandı.

BAKLAVA VE SARMA

Beyaz Saray’daki davetİn mönüsünde, ıspanaklı börek, pancar salatası, yaprak sarma ve baklava vardı. Orkestra aralarında “Kalenin Bedenleri” türküsünün Yunan versiyonu dahil, çok sayıda Yunan şarkısı çaldı.