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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor: Saat belli oldu

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kuvvetli yağış geliyor: Saat belli oldu

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların da kuzeybatı kesimlerde yağışla 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen yağışın başlayacağı saati duyurdu. İşte 18 Mayıs çarşamba hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kuvvetli yağış geliyor: Saat belli oldu

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A UYARI

Sabah saatlerinde İstanbul'un batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batısında, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kuvvetli yağış geliyor: Saat belli oldu
Meteoroloji, beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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