Mariupol’den 3 bin sivil tahliye edildi

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Kızıl Haç öncülüğünde yürütülen tahliye çalışması kapsamında Zaporijya kentine doğru insani koridor açılmıştı. “Rus askerinin engellemelerinden ötürü” sürecin aksadığı belirtilse de, Zelenski dün yaptığı açıklamada, “3071’i Mariupol’den olmak üzere savaş bölgesindeki kentlerden 6266 kişiyi kurtarmayı başardık” dedi.

Mariupol’den sivillerin 40’tan fazla otobüsle çıkarıldığı ve yaklaşık 200 km kuzeydeki Zaporijya’ya getirildiği belirtildi. Harap haldeki Mariupol, işgalde en ağır yıkımın yaşandığı kent oldu. Ukraynalı yetkililere göre, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’dan Rusya’ya kara bağlantısı için stratejik önemde olan kentte en az 5 bin kişi öldü, şehirde sıkışıp kalan 160 bin sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Öte yandan BM, 24 Şubat’ta başlayan işgalin ardından yurtdışına çıkan Ukraynalı sayısının 4 milyon 137 bin 842’ye yükseldiğini açıkladı. Her 10 mülteciden 6’sı Polonya’ya geçerken, savaş 10 milyonun üzerinde Ukraynalıyı evsiz bıraktı