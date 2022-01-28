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Malezya’da 1,5 milyar dolarlık hasar

#Malezya#Sel Felaketi#Hasar
Malezya’da 1,5 milyar dolarlık hasar

Malezya’da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede, 1,5 milyar dolarlık hasar meydana geldiği açıklandı.

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Mazlezya’nın Selangor eyaleti başta olmak üzere 7 eyalette etkili olan yağışların ardından sel felaketi yaşandı.

Malezya hükümeti tarafından, bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yayınlanan raporda, selden etkilenen bölgede 1,5 milyar dolar hasar meydana geldiği bildirildi.

Malezya İstatistik Kurumunun da yayınladığı raporda, sel nedeniyle bölgenin alt yapısındaki ve kamu binalarındaki hasarın yaklaşık 476 milyon dolar, bölgede hasar gören evlerin 381 milyon dolar ve Selangor eyaletinde 900 bin dolar hasar tespit edildiği aktarıldı.

Malezya’da Aralık ayından itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, 120 binden fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalırken selden etkilenen 46 kişi ise hayatını kaybetmişti.

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Malezya hükümeti selden etkilenen vatandaşlara 334 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıklamıştı.

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