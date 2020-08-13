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Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

M4’te yeni devriye

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M4’te yeni devriye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin yapıldığını açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.’’

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