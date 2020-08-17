Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta OHAL uzatıldı

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL'in başkentteki mevcut durum ve hükümetin istifası nedeniyle 18 Eylül'e kadar uzatıldığı aktarıldı.

Lübnan Meclisi, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından başkentte 2 hafta süreyle OHAL ilan etmişti.

Patlamada 170'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden gösteriler düzenlenmişti.

Protestolar sonucu Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümet istifa etmişti.