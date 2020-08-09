Lübnan’a güçlü destek

Beyrut yönetimine, patlama sonrası işlemez hale gelen Beyrut Limanı inşa edilip yeniden faaliyete başlayana kadar Mersin Limanı’nı kullanma önerisinde bulunan Ankara, bundan sonraki süreçte gıda yardımının devam edeceğini bildirdi.

Beyrut’u harabeye çeviren ve yüzlerce insanın ölmesine, milyarlarca dolarlık zarara neden olan patlamadan 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyet Lübnan’da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edilen Oktay ve Çavuşoğlu, Başbakan Hasan Diyab, Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüştü. Oktay, Cumhurbaşkanı Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye olarak böyle bir günde Lübnan devleti ve halkı ile dayanışma göstermek ve Türkiye’nin bundan sonraki süreçte ne tür ilave yardımlar yapabileceğini görüşmek üzere Beyrut’a geldiklerini kaydetti.

HASTANE VE AMBULANS

Oktay, Türkiye’nin hastane ve hava ambulanslarının Lübnan’ın hizmetinde olacağını, istedikleri hastaların Türkiye’de tedavi edileceğini kaydetti. Oktay, patlamada zarar gören liman çevresindeki binaların yeniden inşasında da Türkiye’nin özellikle cam ve inşaat malzemesi temininde her türlü yardıma hazır olduğunu aktarırken ayrıca Türkiye’nin, Mersin’in yanı sıra İskenderun Limanı’nı da Lübnan’ın hizmetine açma önerisinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

‘TÜRK VATANDAŞLIĞI VERECEĞİZ’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da birliktelik mesajı verdi. Lübnan’da “Sünni, Şii, Hıristiyan, Arap, Türk” ayrımı yapmadıklarını, tüm halkın yanında olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Lübnan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. ‘Ben Türküm, Türkmenim’ deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır” diye konuştu.

PATLAMA ALANINA ZİYARET

Oktay ve Çavuşoğlu, Beyrut Limanı’nda patlama bölgesinde de incelemelerde bulundu ve Lübnan’a yardım faaliyetlerini koordine eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu tarafından bilgilendirildi.

HÜRRİYET BEYRUT’TA

Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş, faciaya yol açan patlamanın izlerini silmeye çalışan Beyrut’taydı.

BEYRUT’TA ‘HESAP GÜNÜ’

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta binlerce gösterici “Hesap günü” adıyla düzenlenen eylemlerde, hükümeti protesto etti. Şehitler Meydanı’ndan meclis binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylarda 172 kişinin yaralandığı bir güvenlik görevlisinin öldüğü aktarıldı. Göstericiler Dışişleri Bakanlığı ve bazı devlet binalarına baskın düzenledi. Gösteriler gece boyunca devam etti.