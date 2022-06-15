Lübnan-İsrail krizinde ABD devreye girdi

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ABD Enerji Bakanlığı’nın Enerji Güvenliği konusundaki danışmanı Amos Hochstein, Lübnan’nın başkenti Beyrut’ta üst düzey temaslarda bulundu. İsrail’in kendi deniz yetki alanında kaldığını iddia ettiği Kariş sahasında doğalgaz sondajına başlaması üzerine Beyrut, ABD’den devreye girmesini talep etti.

Kariş’teki faaliyetler nedeniyle Lübnan’ın İran destekli Hizbullah örgütü Kariş’i vurma tehdidinde bulunmuştu, buna karşılık İsrail Genelkurmay Başkanı Avic Kochavi, Lübnan’ı ‘benzeri görülmemiş bir bombardıman’ ile tehdit etmişti. İsrail’in kurulduğu 1948’den beri iki ülke fiilen savaş halinde, deniz yetki alanlarının belirlenmemiş olması tansiyonu daha da yükseltiyor. Hochstein dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de görüşürken Beyrut’un paylaşım için yeni bir öneri getirdiği belirtildi.