Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Lübnan-İsrail krizinde ABD devreye girdi

#Doğu Akdeniz#İsrail#Lübnan
Lübnan-İsrail krizinde ABD devreye girdi

Doğu Akdeniz’de Lübnan ile İsrail arasında deniz yetki alanları konusundaki gerilimin yükselişe geçmesinin ardından ABD bölgeye arabulucu yolladı.

Haberin Devamı

ABD Enerji Bakanlığı’nın Enerji Güvenliği konusundaki danışmanı Amos Hochstein, Lübnan’nın başkenti Beyrut’ta üst düzey temaslarda bulundu. İsrail’in kendi deniz yetki alanında kaldığını iddia ettiği Kariş sahasında doğalgaz sondajına başlaması üzerine Beyrut, ABD’den devreye girmesini talep etti.

Kariş’teki faaliyetler nedeniyle Lübnan’ın İran destekli Hizbullah örgütü Kariş’i vurma tehdidinde bulunmuştu, buna karşılık İsrail Genelkurmay Başkanı Avic Kochavi, Lübnan’ı ‘benzeri görülmemiş bir bombardıman’ ile tehdit etmişti. İsrail’in kurulduğu 1948’den beri iki ülke fiilen savaş halinde, deniz yetki alanlarının belirlenmemiş olması tansiyonu daha da yükseltiyor. Hochstein dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de görüşürken Beyrut’un paylaşım için yeni bir öneri getirdiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğu Akdeniz#İsrail#Lübnan

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık