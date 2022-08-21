Los Angeles’ta korkunç yağma

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Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, o an mağazada bulunan tek çalışanın çaresizliği dikkat çekti. Yağmacılar, polis gelmeden dağılırken olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı. Polis yetkilileri, yağmalamanın hemen öncesinde, mağazının yakınındaki Figueroa Caddesi ile El Segundo Bulvarı kesişiminde arabalarla bir karışıklık yaratıldığına dikkat çekti. Sonrasında mağazanın içine 100 kadar kişinin girdiği belirtilirken, polis, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi. Ancak daha da kötüsü, yetkililer, enflasyon ve işsizlik nedeniyle, bunun gitgide yayılmasından endişe ediyor. Üstelik yağmanın öğlen 12.40 sularında, yani güpegündüz gerçekleştirilmesi de dikkat çekiyor.