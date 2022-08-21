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Los Angeles’ta korkunç yağma

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#ABD#LOS Angeles #Yağma
Los Angeles’ta korkunç yağma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 07:00

ABD’nin California eyaletinde kalabalık bir grubun, bir marketi yağmaladığı görüntüler gündem oldu. 15 Ağustos gecesi Los Angeles’taki markete giren grup, tezgâhların üzerine çıkarak yiyecek, içecek, sigara ve daha birçok ürünü çaldı.

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Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, o an mağazada bulunan tek çalışanın çaresizliği dikkat çekti. Yağmacılar, polis gelmeden dağılırken olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı. Polis yetkilileri, yağmalamanın hemen öncesinde, mağazının yakınındaki Figueroa Caddesi ile El Segundo Bulvarı kesişiminde arabalarla bir karışıklık yaratıldığına dikkat çekti. Sonrasında mağazanın içine 100 kadar kişinin girdiği belirtilirken, polis, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi. Ancak daha da kötüsü, yetkililer, enflasyon ve işsizlik nedeniyle, bunun gitgide yayılmasından endişe ediyor. Üstelik yağmanın öğlen 12.40 sularında, yani güpegündüz gerçekleştirilmesi de dikkat çekiyor.

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#ABD#LOS Angeles #Yağma

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