Londra’da Türk dayanışması

İngiltere’nin başkenti Londra’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Enfield’ın belediye başkanı KKTC Türkü Nesil Çalışkan (31), koruyucu ekipmana ihtiyaçları olduğunu belirterek isyan etti. Bölgede 150 bakımevinin bulunduğunu ve burada çalışan 5 bin personel için test istediklerini belirten Çalışkan “5 bin çalışana 10 kişilik test verildi” dedi. Çalışkan şunları söyledi:

“Şimdiye kadar İngiltere’de ölüm sayısı 9 bin olarak açıklandı, fakat gerçeği yansıtmıyor. Bu rakamlara evlerinde ölenler dahil edilmiyor. Ülkede yeteri kadar test yapılmıyor. Bakımevlerinde kalanların neredeyse yarısında koronavirüs belirtileri görülüyor ancak test yapılamıyor. Koruyucu sağlık ekipmanları yetersiz ve hükümetten gereken desteği alamıyoruz.”

TÜRKLERDEN DESTEK

Belediye olarak ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için Enfield Yardım Merkezi’ni açtıklarını söyleyen Çalışkan “Günde ortalama 400 eve yiyecek ve ihtiyaç malzemesini ücretsiz ulaştırıyoruz. Bu süreçte özellikle Türklerden büyük destek gördük. Gıda sektöründeki birçok işyeri sahibi kampanyamıza destek oldu” dedi.

Nesil Çalışkan, yardım paketlerinin hazırlanmasından arabaya yüklenmesine kadar çalışanlara yardımcı oluyor.





Ailesi 1970’li yıllarda Kıbrıs’tan İngiltere’ye göçen Çalışkan, 29 yaşında belediye başkanı seçilmişti.