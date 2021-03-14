Londra'da bir polisin kaçırıp öldürdüğü Sarah Everard törenine müdahale tepki çekti

Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard, son görüldüğü yer olan Londra'nın Clapton Junction bölgesindeki bir parkta anıldı.



Polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını gerekçe göstererek yüzlerce kişinin katıldığı anma töreninin sona erdirilmesini istedi. Polis, talebin kabul görmemesi üzerine müdahalede bulunarak 4 kadını gözaltına aldı.



Gözaltı sırasında özellikle bir kadının yere yatırılması tepkiye neden oldu.



"DERİNDEN RAHATSIZ ETTİ"



Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüntülerin kendisini "derinden rahatsız ettiğini" belirterek, "Kadınlar, Sarah Everard'ın yasını tutmak için bir araya geldiler. Bunu barışçıl bir şekilde yapabilmeliydiler." dedi.



POLİS TEŞKİLATI ŞEFİNE İSTİFA ÇAĞRISI



Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.



"Polisin Kovid-19 kurallarını uygulama sorumluluğu var. Ancak görüntülerden açıkça müdahalenin ne uygun ne de orantılı olduğunu görüyorum." ifadesini kullanan Han, Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick ile temas halinde olduğunu ve "acilen bir açıklama istediğini" aktardı.



Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey de Dick'i istifaya çağırdı. Müdahaleyi "son derece utanç verici" olarak nitelendiren Davey, "Cressida Dick, Londra'daki milyonlarca kadının güvenini kaybetti ve istifa etmeli." açıklamasında bulundu.



-POLİS MÜDAHALEYİ SAVUNDU



İçişleri Bakanı Priti Patel, görüntüleri "üzücü" olarak nitelendirerek, polisten ayrıntılı bir rapor istediğini duyurdu.

Bu arada Komiser Yardımcısı Helen Ball tarafından yapılan açıklamada ise müdahale ve gözaltılar savunuldu.



Kovid-19'un bulaşma riskine dikkat çekilen açıklamada, "Kesinlikle güç kullanmak zorunda kalmak istemezdik. Ancak insanların güvenliğini korumak daha öncelikli olduğu için bunu yapmak durumunda kaldık." görüşü paylaşıldı.

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