Lobilerin Senatörü Menendez Rum kesiminde... Türklere kin kustu Rum madalyasını kaptı

Haberin Devamı

ABD’de Türkiye karşıtı lobilerin bir numaralı ismi olan Senatör Bob Menendez, Kıbrıs Rum yönetiminde, Rum diaspora toplatısında Türkiye ve Türklere yönelik aleni saldırılarını devam ettirdi. Türklere adeta kin kusan Menendez, ardından Rum kilisesinden üstün hizmet madalyası aldı. Menendez’in, “Kıbrıs’ta son Türk askeri çıkana kadar mücadele edeceğim, diktatör Erdoğan Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak eder, Türkler yol krizinde Birleşmiş Milletler’e saldırdı” şeklindeki hadsiz sözleri Rumlardan bol alkış aldı.

ALKIŞ ALDIKÇA COŞTU

Rum diasporasının Kıbrıs Rum yönetiminde düzenlediği toplantının onur konuğu olan Menendez, Rum lider Nikos Hristodulidis ile başbaşa görüşmesinin ardından kürsüye çıktı. Kıbrıs’ta Türk askerini işgalci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ‘diktatör’ diye suçlayan Menendez, alkış aldıkça suçlamalarını arttırdı. Menendez, “Kıbrıs’tan son Türk asker botu çıkana kadar mücadele edeceğim. Kıbrıs’ta 40 bin işgal askeri bulunuyor. 40 bin asker olduğuna göre, Erdoğan Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak da eder. Erdoğan seçimleri diktatörlükle, demokratik olmayan yöntemlerle kazandı” dedi.

Haberin Devamı

TÜRK ASKERİNİ SUÇLADI

KKTC ile Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri arasında ara bölgedeki Pile köyü yol projesinde çıkan olaylara da değinen Menendez, şöyle devam etti: “Türkler BM askerine saldırdı, cezalandırılmaları gerekiyor.BM Güvenlik Konseyi kınama açıklama yaptı, yetmez, açıklama değil karar almalı. Türk askeri Kıbrıs’tan çekilince Kıbrıs’ta çözüm zaten olur. ABD Başkanı Biden, kınama açıklamaları yapmak yerine Kıbrıs sorununu çözmeli. Rum ABD ilişkilerinin askeri alanda da gelişmesi için gayret göstereceğim.”

EN YÜKSEK MADALYA

Konuşmayı dinleyen Rum liderliği ve diaspora temsilcilerinden alkışlarıyla kürsüden inen Menendez, ardından Rum Başpiskoposu Yeorgios ile buluştu. İki yıl önce dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis’ten devlet üstün madalyası alan Menendez, bu defa kilisenin en yüksek nişanı olan ‘Havari Barnabas Altın Madalyası’ ile ödüllendirildi. Başpiskopos Yeorgios, Menendez’e madalyanın Kıbrıs’ta Helenizm’e (Yunan birliği) yaptığı katkılardan dolayı verildiğini söyledi.

Haberin Devamı

EŞİ ERMENİ-RUM ASILLI

Menendez, Rum yönetimindeki temaslarında eşi Nadine Arslanian’ı (Arslanyan) ön planda tuttu. Rum yetkililerle tanıştırırken ve Rum diasporasına hitap ederken, eşinin Ermeni ve Rum kökenlerini anlattı. Menendez, eşinin annesinin Lefkoşa doğumlu olduğunu belirterek, Kıbrıs sorununa özel ilgisinin bulunduğunu kaydetti.

TESCİLLİ TÜRK DÜŞMANI

ABD’de Rum-Yunan ve Ermeni lobisinin kadrolu ismi Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye karşıtı her tasarının altında imzası bulunan bir isim. Washington yönetiminin Türkiye’ye F-16 satış sürecinde de komisyon başkanı olarak kilit bir pozisyonda bulunan New Jersey senatörü, Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarını almasına itiraz ediyor. Menendez’in haddini aşan Türkiye karşıtı tutumunda Rum-Ermeni asıllı eşinin etkili olduğu iddia ediliyor. New York Manhattan Federal Savcılığı 2018’de Nadina Arslanyan’ı ‘kocasının lobi yapması’ için üçüncü taraflardan rüşvet almakla suçlamıştı. Arslanyan, delil yetersizliğiyle yargılanmaktan kurtulmuştu.