Son dakika haberi... Yemen'de son durum: Tansiyon zirvede... İngiltere ve ABD Husi hedeflerini vurdu! Husiler meydan okudu: Büyük bedel ödeyecekler

ABD merkez komutanlığı Yemen'deki askeri hedeflere yönelik operasyonun görüntülerini yayınladı ve X'de yaptığı açıklamada, "Bu çok uluslu eylem, radar sistemlerini, hava savunma sistemlerini hedef almıştır" ifadelerini kullandı.











On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx