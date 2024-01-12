Son dakika haberi... Yemen'de son durum: Tansiyon zirvede... İngiltere ve ABD Husi hedeflerini vurdu! Husiler meydan okudu: Büyük bedel ödeyecekler

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ABD Hava Kuvvetleri Yemen'de gece boyunca 16 noktada en az 60 hedefin vurulduğunu duyurdu. Ülkenin Ortadoğu'daki operasyonları denetleyen Korgeneral Alex Grynkewich, "Saldırılarda 100'ün üzerinde, çeşitli türde hassas güdümlü mühimmat kullanıldı" dedi.
Üst düzey bir askeri yetkili ise CNN'e yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'nin 'sivil nüfus merkezlerini' kesinlikle hedef almadığını, hassas güdümlü mühimmatların 'ikincil hasarı' en aza indirmek için kullanıldığını vurguladı.
İran dışişleri bakanlığı sözcüsü Nasır Kanaani, ülkenin ABD-İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını belirten bir açıklama yayınladı:
"ABD ve İngiltere'nin bu sabah Yemen'in birçok şehrine düzenlediği askeri saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bunu, Yemen'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali, uluslararası yasa, düzenleme ve hakların ihlali olarak değerlendiriyoruz."
Yemen'deki Şii azınlığı Zeydiler'den oluşan Husiler 1990'lı yıllarda dönemin Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yolsuzluğa bulaştığını söyledikleri rejimine karşı mücadele için kurulmuştu.İsimlerini hareketin kurucusu Hüseyin El Husi'den alıyorlar.
Husiler, 2014'ün başında Ali Abdullah Salih'in halefi Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'ye karşı ayaklandıklarında Yemen'de büyük bir siyasi güç kazandılar.2015 başlarında ülkenin kuzeyindeki Saada bölgesini ele geçirdiler ve Hadi'yi ülke dışına kaçmaya zorladılar.
Yemen'in komşusu Suudi Arabistan askeri müdahelede bulunup, Husileri iktidardan düşürmeye ve yerine Hadi'yi getirmeye çalıştı, Husiler, bu saldırıları püskürttü ve ülkenin geniş kesimlerini ellerinde tutmaya devam ettiler.
BM Güvenlik Konseyi'nin Husi hareketi uzmanı Ahmed el Bahri'ye atfettiği açıklamada, Husi hareketinin 2010 itibarıyla 100 ila 120 bin üyesi olduğunu ve silahlı birliklerle, silahsız destekçilerden oluştuğunu belirtmişti.
Husi isyancılar, gemilere saldırı düzenledikleri Kızıldeniz kıyılarının büyük bir kısmını da ellerinde tutuyor.
ABD merkez komutanlığı Yemen'deki askeri hedeflere yönelik operasyonun görüntülerini yayınladı ve X'de yaptığı açıklamada, "Bu çok uluslu eylem, radar sistemlerini, hava savunma sistemlerini hedef almıştır" ifadelerini kullandı.
On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024
ABD ve İngiltere'nin Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Kore Cumhuriyeti ile yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik yasadışı, tehlikeli ve yıkıcı saldırılarının devam etmesi üzerine ABD ve Birleşik Krallık silahlı kuvvetleri, Hollanda, Kanada, Bahreyn ve Avustralya'nın da desteğiyle, kolektif meşru müdafaa hakkına uygun olarak Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere ortak saldırılar düzenlemiştir.
Bu hassas saldırılar, Husilerin küresel ticareti ve uluslararası denizcilerin yaşamlarını tehdit etmek için kullandıkları kabiliyetleri bozmayı ve azaltmayı amaçlıyor"
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı taraflara itidal ve tansiyonu düşürme çağrısı yaptı. Gelişmeleri "büyük bir endişeyle takip ettiklerini" belirten Riyad, Kızıldeniz'de güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hava saldırılarına destek veren bir açıklama yaptı ve 'ABD ve İngiltere'nin eylemi meşru müdafaa hakkına dayanıyor'dedi.
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralyalıların "operasyon karargahında" bulunduğunu söyledi ancak ülkesinin müdahalesinin kapsamı hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Marles düzenlediği basın toplantısında “Avustralya, küresel kurallara dayalı düzeni savunan her türlü eylemi desteklemeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
ABD ve İngiltere'nin saldırılarından sonra İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmese de, Al Jazeera Tel Aviv'in yüksek alarma geçtiğini yazdı. Jeopolitik risk danışmanlığı şirketi Gulf State Analytics'in CEO'su Giorgio Cafiero, Yemen'deki saldırının ABD'yi Orta Doğu'da 'çok tehlikeli bir yöne' sürüklediğini iddia etti:
"Saldırının ABD'yi Orta Doğu'da uzun süreli bir çatışmaya sürükleme potansiyeli var. Bu ABD vatandaşlarının istediği bir şey değil. Biden yönetimindeki yetkililer böyle bir sonucu istemediklerini defalarca dile getirdiler.Biden ekibinin aldığı kararların bizi şu anda çok tehlikeli bir yöne ittiğini düşünüyorum"
Yemen'de Husi hedeflerinin vurulmasıyla ilgili bilgi veren ABD'li üst düzey yetkili, Husilerin henüz bir misillemede bulunmadığını aktardı.İsmi açıklanmayan yetkili telefon üzerinden gazetecilere yaptığı toplu bilgilendirmede "Şu ana kadar ABD ya da diğer koalisyon ortaklarına yönelik doğrudan bir misilleme görmedik. Tabii ki kendimizi savunmak için hazırlıklıyız, ancak şu ana kadar Husilerden bir yanıt vermedi" dedi.
Kızıldeniz'deki uluslararası koalisyonu oluşturan ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den yapılan ortak açıklamadaysa "hedefin tansiyonu düşürmek" olduğu belirtildi; "Ancak mesajımız net: insan hayatını ve serbest ticareti korumaya devam edeceğiz".
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı kısa yazılı açıklamada Husilere Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan saldırılarını durdurma ve tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.
Sunak "Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik bir dizi tehlikeli ve istikrarı bozucu saldırı, İngiliz ve diğer uluslararası gemileri tehdit edip, bu önemli ticaret yolunda ciddi aksamalara ve ürün fiyatlarının artmasına neden oluyor" dedi.
Sunak, bu durumun kabul edilemez olduğunu da belirtti.
Husi yetkili Abdülkadir el-Murteda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yemen topraklarındaki saldırıları doğruladı ve "Allah'a yemin ediyoruz ki Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Gazze halkına yönelik saldırılar durmadıkça ve Gazze'deki abluka kalkmadıkça, hiçbir İsrail gemisi ya da İsrail'le bağlantılı geminin geçişine izin vermeyeceğiz" dedi.
Yemen'de Husilere bağlı Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-İzzi ise Yemen televizyonu el-Mesire'ye yaptığı açıklamada, "İngiltere ve ABD bu aleni saldırının bedelini ödeyecek" dedi.
كملتوا..؟؟؟!!!!— عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) January 12, 2024
ها نقسم لكم بالله لن نترك إخواننا في غزة.
ولن نسمح بمرور أي سفينة إسرائيلية أو لها علاقة بالكيان ،أو متجهة إليه حتى توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم عن أبناء غزة..#لستم_وحدكم
ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün talimatım doğrultusunda ABD askeri kuvvetleri, Birleşik Krallık ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husi isyancıların dünyanın en hayati su yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmak için Yemen'de kullandığı bir dizi hedefe başarıyla saldırı düzenledi. Bu saldırılar, ABD ve ortaklarımızın personelimize yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini veya düşman aktörlerin dünyanın en kritik ticaret yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğine dair akit bir mesajdır. Gerektiğinde halkımızı ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almakta tereddüt etmeyeceğim" dedi.
ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırı başlattı. Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, Husi hedeflerin donanma gemilerinden atılan Tomahawk füzeler ve savaş uçaklarıyla vurulduğunu belirtti.
Yetkililer vurulan Husi hedefleri arasında lojistik merkezleri, hava savunma sistemleri ve cephane depolarının olduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere donanmaları daha önce Kızıldeniz ve Aden Körfezi civarında ticari gemileri hedef alan Husi teknelerini hedef almıştı, ancak İsrail- Hamas savaşının başlamasından bu yana ilk kez Yemen'deki kara hedefleri vuruluyor.