Son dakika haberi... Yemen'de son durum: Tansiyon zirvede... İngiltere ve ABD Husi hedeflerini vurdu! Husiler meydan okudu: Büyük bedel ödeyecekler

Husiler henüz karşılık vermedi



Yemen'de Husi hedeflerinin vurulmasıyla ilgili bilgi veren ABD'li üst düzey yetkili, Husilerin henüz bir misillemede bulunmadığını aktardı.İsmi açıklanmayan yetkili telefon üzerinden gazetecilere yaptığı toplu bilgilendirmede "Şu ana kadar ABD ya da diğer koalisyon ortaklarına yönelik doğrudan bir misilleme görmedik. Tabii ki kendimizi savunmak için hazırlıklıyız, ancak şu ana kadar Husilerden bir yanıt vermedi" dedi.



Kızıldeniz'deki uluslararası koalisyonu oluşturan ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den yapılan ortak açıklamadaysa "hedefin tansiyonu düşürmek" olduğu belirtildi; "Ancak mesajımız net: insan hayatını ve serbest ticareti korumaya devam edeceğiz".