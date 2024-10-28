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Son dakika...Orta Doğu diken üstünde: Şimdi tüm gözler İran'da! Mısır'ın teklifine Netanyahu'dan ret...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#İran#Hamas
Son dakika...Orta Doğu diken üstünde: Şimdi tüm gözler İranda Mısırın teklifine Netanyahudan ret...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 08:24

İsrail'in İran'a yönelik saldırısına Tahran'ın vereceği yanıt bugün dünya basınının en önemli gündem maddesi oldu. İran savaş peşinde olmadıklarını ancak saldırıya yanıt vereceklerini duyurdu, uzmanlara göre Tahran zor bir kararla karşı karşıya... Öte yandan Gazze'de kısa süreli ateşkes öneren Mısır'ın teklifine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ret geldi.İsrail basını, hükümetteki çoğu bakanın desteğine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddettiğini yazdı.

İran İsrail'e nasıl bir yanıt verecek?
İran İsraile nasıl bir yanıt verecek

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı sonrası gözler yeniden Tahran'a çevrildi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını ve İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söyledi. Peki bu cevap nasıl bir cevap olacak?

Kent Üniversitesi Ortadoğu Politikaları uzmanı Yaniv Voller, Business Insider'a yaptığı İsrail'in saldırısının İran'a çatışmayı tırmandırmaktan başka seçenek bırakmayacağını ancak İran'ın doğrudan bir saldırıdan kaçınacağını iddia etti.

Atlantik Konseyi Orta Doğu Güvenlik Girişimi Direktörü Jonathan Panikoff ise "İran, İsrail'e karşı caydırıcılığının azalmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış olabilir, ancak bunu yeniden tesis etme konusunda cesur davranmayacaktır" diyor.

Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Yoel Guzansky, The New York Times'a yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e yapacağı misillemenin küçük çaplı olacağını iddia ederken Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programı Başkan Yardımcısı Ellie Geranmayeh ise "ABD'nin şimdilik Netanyahu'yu dizginlemeyi başarmasıyla İran ve bölge rahat bir nefes alacaktır. Ancak korkulan, bunun ABD seçimlerine kadar geçici bir kısıtlama olduğudur." ifadelerini kullandı.

ABD'li New York Times gazetesine göre ABD'nin Orta Doğu'daki rolü giderek azalıyor ve bundan en çok faydalanan da İsrail. Gazete Biden yönetiminin Netanyahu üzerinde fazla bir etkisi olmadığına dikkat çekerken eleştirmenler de İsrail'in çatışmadan sonra ne olacağına dair hiçbir planı olmadan çatışmayı tırmandırdığını söylüyor.


Financial Times gazetesi ise İran'ın derinleşen bir ikilemle karşı karşıya olduğunu iddia ediyor: Geri çekil ama zayıf görün ya da misilleme yap ve daha fazla saldırıya davetiye çıkar.

Netanyahu, Mısır'ın önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddetti
Netanyahu, Mısırın önerdiği Gazzede kısa süreli ateşkesi reddetti

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'nin haberinde Tel Aviv yönetiminin Mısır'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.Kanal 12'nin internet sitesindeki haberinde, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın, Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirildi.

Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi.Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır'ın teklifini desteklediğine işaret edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

Hamaney'den İbranice paylaşım
Hamaneyden İbranice paylaşım

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından İbranice paylaşım yaptı. Hamaney paylaşımında, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz” dedi.

ABD'nin Suriye'deki üslerine kamikaze İHA’larla saldırı düzenlendi
ABDnin Suriyedeki üslerine kamikaze İHA’larla saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22.30 sularında Deyrizor’da Fırat Nehrin doğusunda Ömer petrol sahasındaki üs, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile hedef alındı.Saldırının ardından üs bölgesinde siren sesleri duyulurken, ABD’ye ait savaş uçakları bölge semalarında uçuş yaptı.

Daha sonra ABD güçleri, Ömer petrol sahasındaki üssünden Fırat Nehri'nin batısında İran destekli grupların varlık gösterdiği Haşşam, Cafra, Havice ile Mreyiyye köyülerini toplarla hede aldı.Diğer yandan Humus ilinde çöl bölgesindeki ABD’nin Tenef üssüne birden fazla kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.İHA’ların bir kısmını üste mevcut hava savunma sistemleri hedefine ulaşmadan düşürürken, sayısı bilinmeyen İHA'lar da üsse isabet etti.Her iki üste zaiyat olup olmadığı bilinmiyor.

İran: Savaş peşinde değiliz ancak İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz
İran: Savaş peşinde değiliz ancak İsrailin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu. Konuşmasında, İsrail'in ülkesine saldırısına değinen Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, milletimizin ve ülkemizin haklarını savunacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz." dedi.ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını desteklediğine dikkati çeken Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının devam etmesi halinde gerginliklerin yayılacağını belirtti. Pezeşkiyan, Batılı liderlerin Gazze'de İsrail'in saldırıların durdurulacağına dair kendilerine söz verdiğini ancak yerine getirmediklerini bir kez daha yineledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİran İsrail'e nasıl bir yanıt verecek?
timelineNetanyahu, Mısır'ın önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddetti
timelineHamaney'den İbranice paylaşım
timelineABD'nin Suriye'deki üslerine kamikaze İHA’larla saldırı düzenlendi
timelineİran: Savaş peşinde değiliz ancak İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz
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#İsrail#İran#Hamas

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