Son dakika...Orta Doğu diken üstünde: Şimdi tüm gözler İran'da! Mısır'ın teklifine Netanyahu'dan ret...

İran İsrail'e nasıl bir yanıt verecek?

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı sonrası gözler yeniden Tahran'a çevrildi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını ve İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söyledi. Peki bu cevap nasıl bir cevap olacak?



Kent Üniversitesi Ortadoğu Politikaları uzmanı Yaniv Voller, Business Insider'a yaptığı İsrail'in saldırısının İran'a çatışmayı tırmandırmaktan başka seçenek bırakmayacağını ancak İran'ın doğrudan bir saldırıdan kaçınacağını iddia etti.



Atlantik Konseyi Orta Doğu Güvenlik Girişimi Direktörü Jonathan Panikoff ise "İran, İsrail'e karşı caydırıcılığının azalmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış olabilir, ancak bunu yeniden tesis etme konusunda cesur davranmayacaktır" diyor.



Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Yoel Guzansky, The New York Times'a yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e yapacağı misillemenin küçük çaplı olacağını iddia ederken Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programı Başkan Yardımcısı Ellie Geranmayeh ise "ABD'nin şimdilik Netanyahu'yu dizginlemeyi başarmasıyla İran ve bölge rahat bir nefes alacaktır. Ancak korkulan, bunun ABD seçimlerine kadar geçici bir kısıtlama olduğudur." ifadelerini kullandı.



ABD'li New York Times gazetesine göre ABD'nin Orta Doğu'daki rolü giderek azalıyor ve bundan en çok faydalanan da İsrail. Gazete Biden yönetiminin Netanyahu üzerinde fazla bir etkisi olmadığına dikkat çekerken eleştirmenler de İsrail'in çatışmadan sonra ne olacağına dair hiçbir planı olmadan çatışmayı tırmandırdığını söylüyor.





Financial Times gazetesi ise İran'ın derinleşen bir ikilemle karşı karşıya olduğunu iddia ediyor: Geri çekil ama zayıf görün ya da misilleme yap ve daha fazla saldırıya davetiye çıkar.