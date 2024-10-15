Son dakika: İsrail İran'ı vurmak için ABD seçimlerini bekliyor! Beyaz Saray'dan İran'a Trump uyarısı

Beyaz Saray'dan İran'a Trump uyarısı

Beyaz Saray, ABD'nin İran'ın eski Başkan Donald Trump'a yönelik tehditlerini yıllardır yakından takip ettiğini açıkladı ve Tahran'ın herhangi bir ABD vatandaşına saldırması halinde “ciddi sonuçlar” doğacağı uyarısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Bunu en yüksek önceliğe sahip bir iç güvenlik meselesi olarak görüyor ve İran'ı bu küstah tehditlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini yer verildi ve Trump'a yönelik saldırının bir "savaş eylemi" olacağı vurgulandı.



Washington Post gazetesi geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın "İran tehdidi" gerekçesiyle askeri uçak ve araç talep ettiğini iddia etmişti.