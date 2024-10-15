Son dakika: İsrail İran'ı vurmak için ABD seçimlerini bekliyor! Beyaz Saray'dan İran'a Trump uyarısı

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İsrail ordusunun, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı Savunma Bakanlığı binasının yer aldığı Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı iddia edildi. İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, ordunun, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı öne sürüldü.
İsrailli komutanların, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.
ABD'nin İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirilen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde izleme ve uyarı sistemlerini ileri teknolojilerle modernize etmek için çalıştığı aktarıldı.
Beyaz Saray, ABD'nin İran'ın eski Başkan Donald Trump'a yönelik tehditlerini yıllardır yakından takip ettiğini açıkladı ve Tahran'ın herhangi bir ABD vatandaşına saldırması halinde “ciddi sonuçlar” doğacağı uyarısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Bunu en yüksek önceliğe sahip bir iç güvenlik meselesi olarak görüyor ve İran'ı bu küstah tehditlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini yer verildi ve Trump'a yönelik saldırının bir "savaş eylemi" olacağı vurgulandı.
Washington Post gazetesi geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın "İran tehdidi" gerekçesiyle askeri uçak ve araç talep ettiğini iddia etmişti.
ABD'li Washington Post gazetesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in İran'ın petrol ya da nükleer tesislerine saldırmayacağı yönünde söz verdiğini yazdı. Gazetenin ismini vermediği bir yetkiliye göre İsrail'in planları yaklaşan ABD seçimlerini etkilememek üzere ayarlanıyor.
Netanyahu'nun ofisi ise gece yarısı yaptığı açıklama ile İran'a karşı misilleme planlarına ilişkin kararın İsrail'in ihtiyaçlarına göre verileceğini duyurdu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada “Amerikan hükümetinin düşüncelerini dinliyoruz ancak nihai kararlarımızı İsrail'in ulusal güvenlik ihtiyaçlarına göre vereceğiz” denildi.
İsrail saldırılarının ardından Hizbullah yetkilileri ile görüşmek için Beyrut'a giden ve haftalardır ortalıklarda görünmeyen İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani ortaya çıktı. İsrail medyası İranlı komutanın Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Seyfeddin'in Dahiye'de hedef alındığı saldırıda yaralanmış olabileceğini öne sürüyordu. Kaani dün Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından birinin anma törenine katıldı.
Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon.— Murtaza Hussain (@MazMHussain) October 15, 2024
This is amid recent rumors and ostensible reporting that he’d been either killed, arrested, or had a heart attack. pic.twitter.com/qiL5EbfyUy
İsrail'in dün akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.Saldırılarda 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu, içlerindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model 3 tankın güdümlü füzelerle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, alev alan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi.
Hizbullah unsurlarının, ayrıca işgal altındaki Şeba Çiftlikleri ile Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruvaysat el-Alem'de İsrail askerlerini füze salvosuyla hedef aldığı kaydedilen açıklamada, Nebatiye ili Merkaba kasabası, sınırdaki Hillet Verde bölgesi ve El-Manara yerleşiminde de İsrail güçlerinin top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.
Netanyahu, yayımladığı video mesajla İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'daki UNIFIL güçlerine ilişkin açıklamada bulundu.UNIFIL’in İsrail'in çekilme "talebine kulak vermesi" gerektiğini savunan Netanyahu, "İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlış" iddiasında bulundu.Netanyahu, Hizbullah’ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, UNIFIL güçlerinin güneye çekilmesi tehdidini yineledi.
Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, 8 saat süren baskınlardan sonra Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi." dedi.İsrail ordusunun baskına, Cenin Mülteci Kampı'nda bir evi kuşatmaya alarak başladığını hatırlatan Ubeyd, İsrail askerlerinin söz konusu evde kimseyi bulamadığını aktardı.Ubeydi, İsrail ordusunun Cenin kentinde 8 saat süren baskınlarında iş makineleriyle altyapıya zarar verdiğini ancak kimseyi gözaltına almadığını ifade etti.
The New York Times (NYT) gazetesinin, adı açıklanmayan İsrailli asker ve yetkililere dayandırdığı haberinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi. Haberde, İsrail askerleri ve istihbarat mensuplarından oluşan en az 11 timin, Gazze'nin 5 kentinde Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığının altı çizildi.