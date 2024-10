Son dakika: İsrail İran'ı vurmak için ABD seçimlerini bekliyor! Beyaz Saray'dan İran'a Trump uyarısı

İsrail saldırılarının ardından Hizbullah yetkilileri ile görüşmek için Beyrut'a giden ve haftalardır ortalıklarda görünmeyen İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani ortaya çıktı. İsrail medyası İranlı komutanın Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Seyfeddin'in Dahiye'de hedef alındığı saldırıda yaralanmış olabileceğini öne sürüyordu. Kaani dün Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından birinin anma törenine katıldı.





Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon.



This is amid recent rumors and ostensible reporting that he’d been either killed, arrested, or had a heart attack. pic.twitter.com/qiL5EbfyUy