Dünyaca ünlü şirket Amazon'da 'Filistin' krizi: Kolyesi tartışma yarattı

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Dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon, yayınlanan bir şirket videosunun ardından başlayan "Filistin" tartışmalarının odak noktası haline geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Amazon firmasında yönetici pozisyonundaki Ruba Borno, tanıtım videosundaki kolyesi ile Amazon'un boykot edilmesi çağrılarına neden oldu.

İnternet Servisi Küresel Uzmanlar ve İş Ortakları Başkan Yardımcısı Borno'nun, katil İsrail'in haritasını özgür Filistin şeklinde gösteren kolye taktığı görüldü.

1946 yılındaki Filistin haritasına benzetilen kolyede, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in haritasının da bulunması tepkilere yol açtı.

Amazon şirketinden yapılan açıklamada, videonun kaldırdığı belirtildi.

Açıklamayı yapan bir şirket sözcüsü, "Çekilen videonun siyasi bir açıklama olması amaçlanmamıştı. Ancak videoyu kaldırdık ve önümüzdeki günlerde yeni bir tane yayınlayacağız." dedi.

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Tartışmaların başlamasının ardından Borno'nun, sosyal medya platformu X'teki hesabını sildiği görüldü.

Filistin doğumlu Borno, 1990'daki ilk Körfez Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Kuveyt'e sığındı. Borno'nun ailesi daha sonra ABD'ye göç etti. Borno burada Kuzey Carolina Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği alanında ileri dereceler aldı.