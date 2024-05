Son dakika...İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail UAD kararına tepkili

UAD kararı İsrail'i çileden çıkardı

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) dün açıkladığı “Refah saldırılarının derhal durdurulması” kararı İsrail'i adeta çileden çıkardı.



İsrail Savaş Kabinesi tarafından yapılan açıklamada, Kabine Üyesi Benny Gantz’ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre, Gantz ABD’nin İsrail’e ve İsrail’in kendini savunma misyonuna verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.



Refah’ta İsrail’in “adil ve gerekli bir harekata giriştiğini” vurgulayan Gantz, "İsrail’in uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini" ifade etti. Gantz, “Sivil halka zarar vermemek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Lahey mahkemesi yüzünden değil, her şeyden önce kim olduğumuz için” ifadelerini kullandı. Gantz, “İsrail, esirleri geri almak ve İsraillilerin güvenliğini sağlamak için Refah da dahil olmak üzere her zaman ve her yerde savaşacak” dedi.



Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Refah'taki operasyonların devam etmesi gerektiğini öne sürdü ve "Lahey'deki Yahudi karşıtı mahkemenin alakasız kararına tek bir cevap olmalı: Refah'ın işgali, askeri baskının arttırılması ve Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılması" dedi.



Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Yahudi halkı bağımsızlığa ve canlarını koruma gücüne sahip. Eğer silahlarımızı bırakırsak, düşman çocuklarımızın ve kadınlarımızın yataklarına kadar gelir" dedi.



İsrail medyası 'Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail için adalet yok' yorumunda bulunurken, Bazı gazeteler mahkemenin yetkilerin sorguladı.