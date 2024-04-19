Son dakika haberleri: Korkulan oldu, Orta Doğu diken üstünde! İsrail İran'a saldırı başlattı...

İsrail'den İran'a misilleme saldırısı

İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ile iki ülke arasında yaşanan gerginlik, İran’ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği misilleme ile dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.



Bu saldırının ardından güvenlik kaynakları bu sabaha karşı İsrail’in İran’a saldırı düzenlediğini duyurdu.



İran’ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Suriye ve Irak’taki İran hedeflerinin de saldırı altında olduğu belirtildi.