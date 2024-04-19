Son dakika haberleri: Korkulan oldu, Orta Doğu diken üstünde! İsrail İran'a saldırı başlattı...

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İran devlet haber ajansı IRNA, Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığını bildirdi.
İsfahan eyaletinde meydana gelen patlamalar nedeniyle daha önce İran'ın büyük bölümünde uçuşlar askıya alınmıştı.
Avustralya hükümeti vatandaşlarından İsrail ve Filistin topraklarını terk etmelerini istedi. Resmi seyahat sayfasında yer alan açıklamada "Hem İsrail'de hem de Filistin'de bulunan Avustralyalılara, güvenli olması halinde yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Yapılan uyarıda ayrıca Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların artan güvenlik endişeleri nedeni ile kısa sürede duraklatılabileceği belirtildi.
İsrail'in hedefi olan İsfahan büyük bir askeri hava üssüne ev sahipliği yapıyor. İran'ın uranyum zenginleştirme programının merkezi olan Natanz şehri de dahil olmak üzere İran'ın birçok nükleer tesisi bu eyalette bulunuyor.
İsfahan’dan ilk görüntüler gelirken, İran basını ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan’da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti.
ABD'li yetkililer İsrail'in İran'a karşı askeri operasyon düzenlediğini doğruladı ancak bu operasyonla ilgili detayları açıklamadı. ABD'den yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenleyeceği saldırıyı günün erken saatlerinde Biden yönetimine bildirdiği belirtildi.
CNN'e göre İsrail ABD'li mevkidaşlarına İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmayacağına dair güvence verdi. İki ABD'li yetkili de Amerikan CBS News kanalına yaptıkları açıklamada bir İsrail'in İran'ı vurduğunu doğruladı.
İran Devlet Medyası, İsfahan'daki nükleer tesislerin tamamıyla güvende olduğunu hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.
İran devlet televizyonu IRIB, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin basın ofisinin "konseyin acil toplandığına dair yabancı basında çıkan haberleri yalanladığını" açıkladı.
İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ile iki ülke arasında yaşanan gerginlik, İran’ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği misilleme ile dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Bu saldırının ardından güvenlik kaynakları bu sabaha karşı İsrail’in İran’a saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran’ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Suriye ve Irak’taki İran hedeflerinin de saldırı altında olduğu belirtildi.