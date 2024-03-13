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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Yunan savaş gemisi Kızıldeniz'de iki İHA'ya ateş açtı

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#Kızıldeniz#Yunanistan#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Yunan savaş gemisi Kızıldenizde iki İHAya ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 10:33

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Kızıldeniz'de ise sıcak saatler yaşanıyor. Uluslararası haber ajansları bölgedeki Yunan savaş gemisinin Husi İHA'larına ateş açtığını duyurdu. 'Son dakika' kodu ile duyurulan haber sonrası Yunanistan'dan da resmi açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Yunan savaş gemisi Kızıldeniz'de İHA'lara ateş açtı

Bir Yunan Savunma Personeli yetkilisi, Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki deniz misyonunda görev yapan bir Yunan askeri gemisinin iki insansız hava aracına ateş ederek onları geri püskürttüğünü söyledi.


AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides adlı misyonu, kilit deniz ticaret rotasını, İsrail'in Gazze'deki savaşına misilleme yaptığını söyleyen Yemen'deki Husi milislerinin insansız hava aracı ve füze saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Şubat ayında başlatıldı. Yunanistan misyon için bir firkateyn sağladı.


Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'son dakika' kodu ile abonelerine servis etti. Yunan Kathimerini gazetesi olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, savaş gemisinin iki İHA'ya karşı 127 mm'lik topunu ateşlediğini yazdı.

Üst düzey İsrailli yetkili, ABD'nin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını söyledi
Üst düzey İsrailli yetkili, ABDnin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını söyledi

Üst düzey bir İsrailli siyasi yetkili Salı gecesi yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını söyledi. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, yetkili, Netanyahu'nun koalisyonunun daha ılımlı bir koalisyonla değiştirilebileceği konusunda uyarıda bulunan yıllık Tehdit Değerlendirme raporuna tepki olarak, "Dostlarımızdan İsrail'deki seçilmiş hükümeti değil, Hamas terör rejimini devirmek için harekete geçmelerini bekliyoruz" dedi.

CIA Direktörü Burns, Gazze anlaşmasının 'hala bir olasılık' olduğunu söyledi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı direktörü William Burns yaptığı açıklamada, pek çok karmaşık meselenin varlığını sürdürmesine rağmen Gazze'de ateşkes anlaşmasının "hala mümkün" olduğunu söyledi.

ABD, Husilerin Yemen'den Kızıldeniz'deki USS Laboon'a yakın mesafeli bir balistik füze ateşlediğini söyledi
ABD, Husilerin Yemenden Kızıldenizdeki USS Laboona yakın mesafeli bir balistik füze ateşlediğini söyledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran destekli Husilerin Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'deki USS Laboon'a yakın mesafeli bir balistik füze ateşlediğini, ancak gemiye çarpmadığını ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı

ABD, Gazze'de geçici iskele inşasına yardımcı olmak için Akdeniz'e dört gemi konuşlandırdı

ABD, Gazze Şeridi kıyısındaki geçici iskelenin inşasına yardımcı olmak için Akdeniz'e dört gemi konuşlandırdı. Pentagon sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder'a göre, yaklaşık 60 gün içinde faaliyete geçmesi beklenen iskele, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılayacak. ABD, operasyonel güvenlik nedenleriyle iskelenin planlanan yerini gizliyor.

AB İsrail'i Gazze'de 'açlığı bir savaş silahı olarak kullanmakla' suçladı

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi İsrail'i, açlığı bir savaş silahı olarak kullanmakla ve Gazze Şeridi'nde kıtlıkla karşı karşıya kalan yüz binlerce Filistinliye yiyecek ulaştırmanın en iyi yolu olan kara yollarını engellemekle suçluyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineYunan savaş gemisi Kızıldeniz'de İHA'lara ateş açtı
timelineÜst düzey İsrailli yetkili, ABD'nin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını söyledi
timelineCIA Direktörü Burns, Gazze anlaşmasının 'hala bir olasılık' olduğunu söyledi
timelineABD, Husilerin Yemen'den Kızıldeniz'deki USS Laboon'a yakın mesafeli bir balistik füze ateşlediğini söyledi
timelineABD, Gazze'de geçici iskele inşasına yardımcı olmak için Akdeniz'e dört gemi konuşlandırdı
timelineAB İsrail'i Gazze'de 'açlığı bir savaş silahı olarak kullanmakla' suçladı
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#Kızıldeniz#Yunanistan#Gazze

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