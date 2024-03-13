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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Bir Yunan Savunma Personeli yetkilisi, Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki deniz misyonunda görev yapan bir Yunan askeri gemisinin iki insansız hava aracına ateş ederek onları geri püskürttüğünü söyledi.
AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides adlı misyonu, kilit deniz ticaret rotasını, İsrail'in Gazze'deki savaşına misilleme yaptığını söyleyen Yemen'deki Husi milislerinin insansız hava aracı ve füze saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Şubat ayında başlatıldı. Yunanistan misyon için bir firkateyn sağladı.
Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'son dakika' kodu ile abonelerine servis etti. Yunan Kathimerini gazetesi olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, savaş gemisinin iki İHA'ya karşı 127 mm'lik topunu ateşlediğini yazdı.
Üst düzey bir İsrailli siyasi yetkili Salı gecesi yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını söyledi. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, yetkili, Netanyahu'nun koalisyonunun daha ılımlı bir koalisyonla değiştirilebileceği konusunda uyarıda bulunan yıllık Tehdit Değerlendirme raporuna tepki olarak, "Dostlarımızdan İsrail'deki seçilmiş hükümeti değil, Hamas terör rejimini devirmek için harekete geçmelerini bekliyoruz" dedi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı direktörü William Burns yaptığı açıklamada, pek çok karmaşık meselenin varlığını sürdürmesine rağmen Gazze'de ateşkes anlaşmasının "hala mümkün" olduğunu söyledi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran destekli Husilerin Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'deki USS Laboon'a yakın mesafeli bir balistik füze ateşlediğini, ancak gemiye çarpmadığını ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı
ABD, Gazze Şeridi kıyısındaki geçici iskelenin inşasına yardımcı olmak için Akdeniz'e dört gemi konuşlandırdı. Pentagon sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder'a göre, yaklaşık 60 gün içinde faaliyete geçmesi beklenen iskele, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılayacak. ABD, operasyonel güvenlik nedenleriyle iskelenin planlanan yerini gizliyor.
Avrupa Birliği'nin dış politika şefi İsrail'i, açlığı bir savaş silahı olarak kullanmakla ve Gazze Şeridi'nde kıtlıkla karşı karşıya kalan yüz binlerce Filistinliye yiyecek ulaştırmanın en iyi yolu olan kara yollarını engellemekle suçluyor.