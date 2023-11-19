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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Washington Post anlaşmanın detaylarını yazdı! ABD ve İsrail'den peş peşe flaş açıklamalar

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#İsrail#Gazze#Hamas
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 10:15

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post Gazze'de rehin tutulan düzinelerce kadın ve çocuğun serbest bırakılması konusunda anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bu haberinden ardından ABD ve İsrail'den peş peşe flaş açıklamalar geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

DSÖ: Şifa hastanesi bir ölüm bölgesi

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı ekip, Gazze’de bulunan Şifa hastanesine giriş yaparak değerlendirmede bulundu. DSÖ’den ekibin faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Güvenlik durumundan kaynaklanan zaman kısıtlamaları nedeniyle ekip, 'ölüm bölgesi' ve 'vahim' olarak tanımladıkları hastanede sadece bir saat geçirebildi” denildi.

Haaretz: Netanyahu'nun savaş kabinesi bölündü

İsrail merkezli Haaretz gazetesinden dikkat çeken bir analiz geldi. Gazete Netanyahu'nun savaş kabinesinin bölündüğünü yazdı.


Savaşın başarısını üç temel hedef belirlendiğini hatırlatan gazete bu hedeflerin rehinelerin serbest bırakılması, tünellerin yok edilmesi ve üst düzey Hamas komutanlarının ortadan kaldırılması olduğunu yazdı ve şu bilgiyi paylaştı;


'Bir taraf, İsrail'in kurtarabildiği herkesi kurtarmak için derhal harekete geçmesi gerektiğini savunuyor; diğer taraf ise ordunun Hamas'a tam güçle baskı uygulamaya devam etmesi gerektiğinde ısrar ediyor.'

 

IDF, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırıp yok ettiğini açıkladı

IDF yaptığı açıklamada, kuzey İsrail'de roket sirenlerinin duyulmasından kısa bir süre sonra İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırıp yok ettiğini söyledi. Açıklamaya göre, Pazar günü erken saatlerde Lübnan sınırından İsrail'e onlarca havan topu atıldı.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyindeki saldırısında 15 kişi öldü
İsrailin Gazzenin orta ve güneyindeki saldırısında 15 kişi öldü

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki hava saldırılarında 15 Filistinli öldürüldü.

Moskova, geçen hafta 550 Rusya vatandaşının Gazze'den tahliye edildiğini açıkladı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, geçen hafta Gazze Şeridi'nden 230'u çocuk 550 Rus vatandaşının tahliye edildiğini söyledi.

IDF, Gazze'de öldürülen 2 askerin isimlerini açıkladı: Kara harekâtında ölü sayısı 58'e çıktı
IDF, Gazzede öldürülen 2 askerin isimlerini açıkladı: Kara harekâtında ölü sayısı 58e çıktı

IDF, Cumartesi günü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında iki askerin öldüğünü ve Hamas'a yönelik kara saldırısında ölü sayısının 58'e çıktığını duyurdu.

MSF, Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınındaki konvoya yapılan 'kasıtlı' saldırıyı dünyaya duyurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres - MSF), Gazze'de personelini taşıyan bir konvoya yönelik "kasıtlı" saldırıyı kınadı ve konvoyda bir işçinin akrabasının öldürüldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirtti.


Yardım grubu tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü 137 personel ve aile üyesini taşıyan beş araçtan oluşan konvoyun Şifa Hastanesi yakınında bulunan MSF ofisinin yakınında saldırıya uğradığı belirtildi.


MSF, çatılar da dahil olmak üzere tüm araçların MSF kimlik bilgileri ile açıkça işaretlendiğini ve hem İsrail ordusuna hem de Hamas'a hareket konusunda bilgi verdiklerini söyledi. MSF, mahsur kalan yardım çalışanlarının ve sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için acil ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail gazetesi Haaretz: Ordunun helikopteri Hamaslılara ateş açarken siviller de vuruldu

İsrail'in Haaretz gazetesi, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti.

Washington Post: Esir anlaşması yakın

Washington Post'un haberine göre İsrail, Hamas ve ABD, Gazze'de esir tutulan düzinelerce kadın ve çocuğun savaşa beş günlük ara verilmesi karşılığında serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varmaya yakın.


Söz konusu habere göre, anlaşma şartlarına göre, savaştaki tüm taraflar en az beş gün boyunca savaşa ara verecek ve her 24 saatte 50 veya daha fazla esir gruplar halinde serbest bırakılacak.


Haberin hemen ardından Beyaz Saray sözcüsü, İsrail ile Hamas arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ise 'Henüz bir anlaşmaya varmadık ancak anlaşmaya varmak için sıkı çalışmaya devam ediyoruz' dedi.


NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA


Olası bir anlaşma ile ilgili soru üzerine Netanyahu ise 'Masada bir anlaşma yok' dedi ve ayrıntıya girmekten kaçındı. Neyanyahu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;


'Tüm rehineleri geri almak istiyoruz. Mümkün olan en fazlasını geri getirmek için, aşamalı olarak da olsa, elimizden geleni yapıyoruz ve bu konuda hemfikiriz. Açıkçası bütün aileleri bir araya getirmek istiyoruz.'

Filistin Yönetimi Başkanı Abbas, Biden'a savaşı sona erdirmesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Filistin TV'de yayınlanan bir konuşmada Abbas, Biden'ı "uluslararası konumunu ve İsrail üzerindeki önemli nüfuzunu" kullanmaya çağırdı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineDSÖ: Şifa hastanesi bir ölüm bölgesi
timelineHaaretz: Netanyahu'nun savaş kabinesi bölündü
timelineIDF, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırıp yok ettiğini açıkladı
timelineİsrail'in Gazze'nin orta ve güneyindeki saldırısında 15 kişi öldü
timelineMoskova, geçen hafta 550 Rusya vatandaşının Gazze'den tahliye edildiğini açıkladı
timelineIDF, Gazze'de öldürülen 2 askerin isimlerini açıkladı: Kara harekâtında ölü sayısı 58'e çıktı
timelineMSF, Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınındaki konvoya yapılan 'kasıtlı' saldırıyı dünyaya duyurdu
timelineİsrail gazetesi Haaretz: Ordunun helikopteri Hamaslılara ateş açarken siviller de vuruldu
timelineWashington Post: Esir anlaşması yakın
timelineFilistin Yönetimi Başkanı Abbas, Biden'a savaşı sona erdirmesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu
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#İsrail#Gazze#Hamas

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