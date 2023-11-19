Washington Post: Esir anlaşması yakın

Washington Post'un haberine göre İsrail, Hamas ve ABD, Gazze'de esir tutulan düzinelerce kadın ve çocuğun savaşa beş günlük ara verilmesi karşılığında serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varmaya yakın.





Söz konusu habere göre, anlaşma şartlarına göre, savaştaki tüm taraflar en az beş gün boyunca savaşa ara verecek ve her 24 saatte 50 veya daha fazla esir gruplar halinde serbest bırakılacak.





Haberin hemen ardından Beyaz Saray sözcüsü, İsrail ile Hamas arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ise 'Henüz bir anlaşmaya varmadık ancak anlaşmaya varmak için sıkı çalışmaya devam ediyoruz' dedi.





NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA





Olası bir anlaşma ile ilgili soru üzerine Netanyahu ise 'Masada bir anlaşma yok' dedi ve ayrıntıya girmekten kaçındı. Neyanyahu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;





'Tüm rehineleri geri almak istiyoruz. Mümkün olan en fazlasını geri getirmek için, aşamalı olarak da olsa, elimizden geleni yapıyoruz ve bu konuda hemfikiriz. Açıkçası bütün aileleri bir araya getirmek istiyoruz.'