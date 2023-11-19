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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı ekip, Gazze’de bulunan Şifa hastanesine giriş yaparak değerlendirmede bulundu. DSÖ’den ekibin faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Güvenlik durumundan kaynaklanan zaman kısıtlamaları nedeniyle ekip, 'ölüm bölgesi' ve 'vahim' olarak tanımladıkları hastanede sadece bir saat geçirebildi” denildi.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinden dikkat çeken bir analiz geldi. Gazete Netanyahu'nun savaş kabinesinin bölündüğünü yazdı.
Savaşın başarısını üç temel hedef belirlendiğini hatırlatan gazete bu hedeflerin rehinelerin serbest bırakılması, tünellerin yok edilmesi ve üst düzey Hamas komutanlarının ortadan kaldırılması olduğunu yazdı ve şu bilgiyi paylaştı;
'Bir taraf, İsrail'in kurtarabildiği herkesi kurtarmak için derhal harekete geçmesi gerektiğini savunuyor; diğer taraf ise ordunun Hamas'a tam güçle baskı uygulamaya devam etmesi gerektiğinde ısrar ediyor.'
IDF yaptığı açıklamada, kuzey İsrail'de roket sirenlerinin duyulmasından kısa bir süre sonra İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırıp yok ettiğini söyledi. Açıklamaya göre, Pazar günü erken saatlerde Lübnan sınırından İsrail'e onlarca havan topu atıldı.
Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki hava saldırılarında 15 Filistinli öldürüldü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, geçen hafta Gazze Şeridi'nden 230'u çocuk 550 Rus vatandaşının tahliye edildiğini söyledi.
IDF, Cumartesi günü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında iki askerin öldüğünü ve Hamas'a yönelik kara saldırısında ölü sayısının 58'e çıktığını duyurdu.
Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres - MSF), Gazze'de personelini taşıyan bir konvoya yönelik "kasıtlı" saldırıyı kınadı ve konvoyda bir işçinin akrabasının öldürüldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirtti.
Yardım grubu tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü 137 personel ve aile üyesini taşıyan beş araçtan oluşan konvoyun Şifa Hastanesi yakınında bulunan MSF ofisinin yakınında saldırıya uğradığı belirtildi.
MSF, çatılar da dahil olmak üzere tüm araçların MSF kimlik bilgileri ile açıkça işaretlendiğini ve hem İsrail ordusuna hem de Hamas'a hareket konusunda bilgi verdiklerini söyledi. MSF, mahsur kalan yardım çalışanlarının ve sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için acil ateşkes çağrısını yineledi.
İsrail'in Haaretz gazetesi, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti.
Washington Post'un haberine göre İsrail, Hamas ve ABD, Gazze'de esir tutulan düzinelerce kadın ve çocuğun savaşa beş günlük ara verilmesi karşılığında serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varmaya yakın.
Söz konusu habere göre, anlaşma şartlarına göre, savaştaki tüm taraflar en az beş gün boyunca savaşa ara verecek ve her 24 saatte 50 veya daha fazla esir gruplar halinde serbest bırakılacak.
Haberin hemen ardından Beyaz Saray sözcüsü, İsrail ile Hamas arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ise 'Henüz bir anlaşmaya varmadık ancak anlaşmaya varmak için sıkı çalışmaya devam ediyoruz' dedi.
NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA
Olası bir anlaşma ile ilgili soru üzerine Netanyahu ise 'Masada bir anlaşma yok' dedi ve ayrıntıya girmekten kaçındı. Neyanyahu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;
'Tüm rehineleri geri almak istiyoruz. Mümkün olan en fazlasını geri getirmek için, aşamalı olarak da olsa, elimizden geleni yapıyoruz ve bu konuda hemfikiriz. Açıkçası bütün aileleri bir araya getirmek istiyoruz.'
Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Filistin TV'de yayınlanan bir konuşmada Abbas, Biden'ı "uluslararası konumunu ve İsrail üzerindeki önemli nüfuzunu" kullanmaya çağırdı.