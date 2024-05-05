İsrailli askerlerin ailelerinden komutanlara mektup: Size güvenmiyoruz

İsrail-Hamas savaşının başlangıcından bu yana cephede yer alan çeşitli birliklerden IDF muharebe askerlerinin 600'den fazla ebeveyni, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ordunun savaşa girmemesini talep eden bir mektup gönderdi.



Mektupta, 'Çeşitli uzmanların medya yayınlarına göre ve genel olarak Refah'a girmek, askerlerimiz için bir ölüm tuzağından başka bir şey olamaz' denilerek Refah operasyonunun yapılması durumunda askerlerin bir tuzağın ortasında kalacağına vurgu yapıldı.



Asker aileleri 'Maalesef ki, bunu tüm gücümüzle söylüyoruz, artık size güvenmiyoruz' diyerek askeri yönetimin güvenilirliğini kaybettiğinin altını çizdi.