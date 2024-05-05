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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Türkiye'nin yasağı İsrail'i gafil avladı! İtiraf gibi analiz... En çok etkilenecek sektörleri açıkladılar

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Türkiye
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Türkiyenin yasağı İsraili gafil avladı İtiraf gibi analiz... En çok etkilenecek sektörleri açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 10:37

Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'de ise Türkiye'nin hamlesinin yankıları devam ediyor. Ankara'nın ticareti durdurmasını mercek altına alan İsrail basınından itiraf gibi bir analiz geldi. Calcalist, Tel Aviv yönetiminin böyle bir adım beklemediğini ve kararın 'tamamen sürpriz' olduğunu yazdı. 'Türk boykotu tüketicileri birkaç gün içinde etkileyecek' diyen İsrailli gazete en çok etkilenecek sektörleri de açıkladı.

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 İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABD’den Suudi Arabistan’a: İsrail’le normalleşmeden savunma anlaşması yok

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Körfez ülkeleri ile ilişkileri iyiye gitmiyor. Tel Aviv’in en büyük destekçisi ABD ise bu durumu değiştirmek için elindeki tüm kartları kullanıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda körfez ülkesi Suudi Arabistan’a “İsrail” mesajı verdi. Sullivan, Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington’un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Sullivan, “Bütüncül bakarsak, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir uzlaşmanın şartı, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır. Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerinden ayıramazsınız” dedi.

İsrailli gazete: Türk boykotu tüketicileri birkaç gün içinde etkileyecek

İsrailli gazete Calcalist, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini yazdı.


Habere göre, alternatif ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bunlar imzalansa bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olması muhtemel.


Haberde Tel Aviv yönetiminin bu karar ile adeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete yöneticilerin Ankara'dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının “tamamen sürpriz” olduğunu belirtti.


Calcalist, inşaat sektörünün ve Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç eden otomotiv sektörünün boykottan özellikle etkilendiğinin altını çizdi.

İsrailli askerlerin ailelerinden komutanlara mektup: Size güvenmiyoruz

İsrail-Hamas savaşının başlangıcından bu yana cephede yer alan çeşitli birliklerden IDF muharebe askerlerinin 600'den fazla ebeveyni, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ordunun savaşa girmemesini talep eden bir mektup gönderdi.

Mektupta, 'Çeşitli uzmanların medya yayınlarına göre ve genel olarak Refah'a girmek, askerlerimiz için bir ölüm tuzağından başka bir şey olamaz' denilerek Refah operasyonunun yapılması durumunda askerlerin bir tuzağın ortasında kalacağına vurgu yapıldı.

Asker aileleri 'Maalesef ki, bunu tüm gücümüzle söylüyoruz, artık size güvenmiyoruz' diyerek askeri yönetimin güvenilirliğini kaybettiğinin altını çizdi.

Suudi gazetesi, Hamas'ın Mısır'ın ateşkes/rehine anlaşması önerisini kabul etmesinin beklendiğini bildirdi

Suudi Al-Sharq haber kanalı, Hamas'ın önümüzdeki saatlerde Mısır'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki önerisini kabul ettiğini açıklayacağını bildirdi. Habere göre, anlaşmada serbest bırakılacak mahkumlar konusunda heyetler arasında son saatlerde yoğun görüşmeler sürüyor.

İsrail, Güney Lübnan'a saldırılar düzenledi

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in ad-Dhahira, Aita al-Shaab, Tayr Harfa, Alma ash-Shaab ve Kfar Kila da dahil olmak üzere Güney Lübnan'a çok sayıda saldırı düzenlediğini bildiriyor.

Üst düzey İsrailli yetkili: Hamas'ın teklifi kabul etmesi halinde Kahire'ye heyet göndereceğiz

Haaretz'te yer alan habere göre, üst düzey bir İsrailli yetkili yaptığı açıklamada, Hamas'ın müzakerelerin ilerlemesine izin veren mevcut rehine anlaşması teklifini kabul etmesi durumunda İsrailli yetkililerden oluşan bir heyetin Mısır'ın başkentine gideceğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD’den Suudi Arabistan’a: İsrail’le normalleşmeden savunma anlaşması yok
timelineİsrailli gazete: Türk boykotu tüketicileri birkaç gün içinde etkileyecek
timelineİsrailli askerlerin ailelerinden komutanlara mektup: Size güvenmiyoruz
timelineSuudi gazetesi, Hamas'ın Mısır'ın ateşkes/rehine anlaşması önerisini kabul etmesinin beklendiğini bildirdi
timelineİsrail, Güney Lübnan'a saldırılar düzenledi
timelineÜst düzey İsrailli yetkili: Hamas'ın teklifi kabul etmesi halinde Kahire'ye heyet göndereceğiz
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#İsrail#Gazze#Türkiye

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