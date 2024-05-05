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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Körfez ülkeleri ile ilişkileri iyiye gitmiyor. Tel Aviv’in en büyük destekçisi ABD ise bu durumu değiştirmek için elindeki tüm kartları kullanıyor.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda körfez ülkesi Suudi Arabistan’a “İsrail” mesajı verdi. Sullivan, Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington’un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Sullivan, “Bütüncül bakarsak, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir uzlaşmanın şartı, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır. Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerinden ayıramazsınız” dedi.
İsrailli gazete Calcalist, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini yazdı.
Habere göre, alternatif ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bunlar imzalansa bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olması muhtemel.
Haberde Tel Aviv yönetiminin bu karar ile adeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete yöneticilerin Ankara'dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının “tamamen sürpriz” olduğunu belirtti.
Calcalist, inşaat sektörünün ve Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç eden otomotiv sektörünün boykottan özellikle etkilendiğinin altını çizdi.
İsrail-Hamas savaşının başlangıcından bu yana cephede yer alan çeşitli birliklerden IDF muharebe askerlerinin 600'den fazla ebeveyni, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ordunun savaşa girmemesini talep eden bir mektup gönderdi.
Mektupta, 'Çeşitli uzmanların medya yayınlarına göre ve genel olarak Refah'a girmek, askerlerimiz için bir ölüm tuzağından başka bir şey olamaz' denilerek Refah operasyonunun yapılması durumunda askerlerin bir tuzağın ortasında kalacağına vurgu yapıldı.
Asker aileleri 'Maalesef ki, bunu tüm gücümüzle söylüyoruz, artık size güvenmiyoruz' diyerek askeri yönetimin güvenilirliğini kaybettiğinin altını çizdi.
Suudi Al-Sharq haber kanalı, Hamas'ın önümüzdeki saatlerde Mısır'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki önerisini kabul ettiğini açıklayacağını bildirdi. Habere göre, anlaşmada serbest bırakılacak mahkumlar konusunda heyetler arasında son saatlerde yoğun görüşmeler sürüyor.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in ad-Dhahira, Aita al-Shaab, Tayr Harfa, Alma ash-Shaab ve Kfar Kila da dahil olmak üzere Güney Lübnan'a çok sayıda saldırı düzenlediğini bildiriyor.
Haaretz'te yer alan habere göre, üst düzey bir İsrailli yetkili yaptığı açıklamada, Hamas'ın müzakerelerin ilerlemesine izin veren mevcut rehine anlaşması teklifini kabul etmesi durumunda İsrailli yetkililerden oluşan bir heyetin Mısır'ın başkentine gideceğini söyledi.