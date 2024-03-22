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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.
Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail ordusunun imza attığı yeni bir vahşet bölgeden gelen görüntüler ile gün yüzüne çıktı.
Al Jazeera'nın elde ettiği görüntülerde, İsrail tankı tarafından ezilerek öldürülmüş Filistinli bir adamın vücudunun bir bölümü görülüyor.
Akıllı telefon kamerasından çekilen videoda, üzerinde tank palet izi izi bulunan cesedin yerde olduğu görülüyor.
Al Jazeera'ya göre adam bacaklarından birinde alçıyla yaralanmıştı ve tank ona çarpmadan önce sürünerek uzaklaşmaya çalışmıştı.
Tank tarafından ezilerek öldürülen Filistinlinin cansız bedeni, telekomünikasyon kesintisi ve İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Şifa Hastanesi çevresindeki bölgede bulundu.
Tokyo'da yaşayan Japon muhasebeci Isao Yamaguchi, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için tek başına sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Aralık ayından bu yana farklı bölgelerde eylemini sürdürdüğünü söyleyen Yamaguchi, elindeki pankartla Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu turu gerçekleştiriyor. Bakan Blinken, Gazze’de ateşkes ilan edilmesine yönelik İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla çıktığı Orta Doğu turunun ikinci ayağı Mısır'da temaslarını tamamladı.
Blinken, turunun son durağı olan İsrail'e geçti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 uçağıyla Tel Aviv'e gelen Blinken, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. Blinken, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başa başa görüşme gerçekleştirdi.
Blinken'ın savaş kabinesinin üyeleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.
Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bakanlar, insani yardımın ulaştırılabilmesi için İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki tüm sınır kapılarının açılması yönünde ortak çağrıda bulundu.
Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) tam destek sağlanması çağrısında bulunurken, İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün yanı sıra İslam ve Hıristiyan dünyasının kutsal mekanlarını değiştirmeyi amaçlayan yerleşimler ve diğer faaliyetler de dahil olmak üzere adil bir barış ihtimalini baltalayan tek taraflı eylemlerden kaçınmasının önemine dikkat çekti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin paylaştığı anlarda, İsrail ordusunun Han Yunus şehrinde işlediği bir sivil katliam kayda alındı. Görüntülerde 4 sivil gencin İHA ile bombalanarak parçalara ayrıldığı görüldü.
İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırına yakın Manara topluluğunda roket sirenleri çaldı. Yapılan uyarıda sivil halkın sığınaklara gitmesi istendi.
IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, gazetecilere verdiği brifingde İsrail'in cumartesi gecesi Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat mülteci kampını, İsa'nın bulunduğu istihbaratı üzerine bombaladığını söylemişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas’ın üst düzey komutanı Mervan İsa’nın geçen hafta öldürüldüğünü doğrulamıştı. ABD'den bu suikast ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.
NBC News'te yer alan bir habere göre Amerikan istihbaratı, bu ayın başlarında Gazze'de öldürülen üst düzey Hamas üyesi Mervan İsa'nın hedef alınmasında İsrail'e yardım etti. İsrail merkezli Times of Israel Hamas'ın üst düzey komutanına yönelik suikast muhtemelen ABD'nin kulak misafiri olmasından kaynaklandı' dedi.
Ynet ise bu gelişmeyi 'ABD istihbaratı Marwan Issa'nın hedef alınmasına yardımcı oldu' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi;
'Yetkililer, sabit disklerden, cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan, haritalardan ve diğer materyallerden toplanan istihbaratın yanı sıra ABD tarafından gerçekleştirilen elektronik dinlemelerin büyük olasılıkla İsrail'e Hamas'ın 3 numaralı yetkilisi Marwan Issa'nın yerini tespit edip ortadan kaldırmasında yardımcı olduğunu ekledi.'
Axios'un iki İsrailli ve ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'in hızlandırılmış bir şekilde almak istediği ABD silahlarının istek listesiyle gelecek hafta Washington DC'deki toplantılara gelecek.
Times of Israel'in ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi ile görüşmeye hazırlanıyor.
CNN'in haberine göre , ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu ayın başında Katar'a, Hamas'a geçici bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını kabul etmesi için baskı yapması gerektiğini iletti.
Aynı habere göre, aksi durumda Katar'da yaşayan Hamas yetkililerinin ülkeyi terk etmesinin isteneceği belirtildi. CNN, Hamas yetkililerine bu durumun 5 Mart'ta iletildiğini yazdı.
ABD ordusu, Husilerin Yemen'den fırlattığı iki gemisavar balistik füzeyi ve insansız bir su üstü gemisini imha ettiğini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı sosyal medya sitesi X'te, "Bu silahların bölgedeki koalisyon ve ticari gemilere yönelik yakın bir tehdit oluşturduğu belirlendi" dedi.
The Economist'in son sayısının kapağında, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşla ilgili giderek artan küresel eleştirilerle karşı karşıya kalması nedeniyle kendisini uluslararası alanda izole edilmiş bulduğu belirtiliyor.
Haftalık İngiliz gazetesinin kapağında "Yalnız İsrail" metninin altında kuma dikilmiş bir İsrail bayrağı ve arkasında Gazze'deki hasarlı binalar yer alıyor.
İsrailli protestocular Perşembe gecesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hayfa'nın güneyindeki Kayserya'daki evinin yakınında yürüyüş yaparak Gazze'deki esirlerin geri dönmesini ve ulusal seçimlerin erken yapılmasını talep etti.