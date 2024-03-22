İstihbarat ABD'den bomba İsrail'den

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, gazetecilere verdiği brifingde İsrail'in cumartesi gecesi Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat mülteci kampını, İsa'nın bulunduğu istihbaratı üzerine bombaladığını söylemişti.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas’ın üst düzey komutanı Mervan İsa’nın geçen hafta öldürüldüğünü doğrulamıştı. ABD'den bu suikast ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.





NBC News'te yer alan bir habere göre Amerikan istihbaratı, bu ayın başlarında Gazze'de öldürülen üst düzey Hamas üyesi Mervan İsa'nın hedef alınmasında İsrail'e yardım etti. İsrail merkezli Times of Israel Hamas'ın üst düzey komutanına yönelik suikast muhtemelen ABD'nin kulak misafiri olmasından kaynaklandı' dedi.





Ynet ise bu gelişmeyi 'ABD istihbaratı Marwan Issa'nın hedef alınmasına yardımcı oldu' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi;





'Yetkililer, sabit disklerden, cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan, haritalardan ve diğer materyallerden toplanan istihbaratın yanı sıra ABD tarafından gerçekleştirilen elektronik dinlemelerin büyük olasılıkla İsrail'e Hamas'ın 3 numaralı yetkilisi Marwan Issa'nın yerini tespit edip ortadan kaldırmasında yardımcı olduğunu ekledi.'