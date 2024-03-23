Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahu'dan ABD'ye rest: Refah’a kara operasyonu gerekirse tek başımıza yapacağız

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, Refah’a yapılması planlanan kara operasyonu ile ilgili olarak, “Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüm. Kendisine beş ayı aşkın bir süredir Hamas'a karşı savaşta birlikte hareket ediyor olmamızı takdir ettiğimi söyledim. Ayrıca sivil halkın çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve tabii ki insani ihtiyaçların karşılanması gerektiğinin farkında olduğumuzu ve bu amaçla çalıştığımızı söyledim.
Ayrıca Refah'a girmeden ve oradaki taburların geri kalanını yok etmeden Hamas'ı yenmemizin mümkün olmadığını da söyledim. Kendisine bunu ABD'nin desteğiyle yapacağımızı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu’nun açıklamaları sonrasında paylaştığı mesajında, “İsrail ile aynı hedeflere sahibiz: Hamas'ın yenilgiye uğratılması. Ancak Refah'ta büyük bir kara operasyonu bunu başarmanın yolu değil. Önümüzdeki hafta Washington'da İsrailli yetkililerle bir araya gelerek bu hedefe ulaşmanın farklı bir yolunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'nde yönelik operasyonda 170'den fazla savaşçıyı öldürdüğünü ve 800 şüpheliyi yakaladığını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada birliklerin Hamas'a ait altyapıyı ve silah depolarını hedef aldığı vurgulandı
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iletişim kuramadıkları Şifa hastanesinden aldıkları son bilgilere göre, 50 personel ve 143 hastanın bir tuvaleti çalışmayan, kısıtlı yiyecek ve su bulunan bir binada tutulduğunu açıkladı. Ghebreyesus ayrıca, durumu ciddi hastaların birçoğunun yerde yattığını vurguladı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Gazze'nin kuzeyinde bulunan Şifa hastanesine erişim sağlayamadıklarını belirtmişti. Ghebreyesus, Şifa hastanesinden aldıkları son bilgilerle ilgili yaptığı açıklamada, “Şifa Hastanesi’nde 50 sağlık çalışanı (çoğu genç ya da gönüllü) ve 143 hasta, baskının ikinci gününden bu yana tek bir binada, son derece sınırlı yiyecek, su ve çalışmayan bir tuvaletin bulunduğu yerde tutuluyor. Hastaların durumu kritik, birçoğu yerde yatıyor. Üç hastanın yoğun bakıma ihtiyacı var. Yaşam destek ünitesindeki iki hasta elektrik kesintisi sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Hastaların refakatçileri ya da bakıcıları yok. Hastane çevresinde çatışma sesleri duyulmaktadır.
Sağlık çalışanları kendilerinin ve hastalarının güvenliğinden endişe etmektedir. Bu koşullar tamamen insanlık dışıdır. Kuşatmaya derhal son verilmesi ve hastaların ihtiyaç duydukları bakımı alabilmeleri için güvenli erişim sağlanması çağrısında bulunuyoruz” dedi.