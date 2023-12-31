Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İstifası istenen Netanyahu sessizliğini bozdu İsrail ordusundan Gazze itirafı

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Ordu Radyosu'nun haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze merkezli gruplarının roket fırlatma yeteneklerini tamamen yok edebileceğine inanmıyor. Haberde, ordunun uzun menzilli füze rampalarını ortadan kaldırmada başarılı olmasına rağmen, Gazze sınırındaki topluluklara yönelik kısa menzilli ateş tehdidini tamamen ortadan kaldırmanın daha zor olacağı belirtiliyor. Adı açıklanmayan kıdemli bir yetkili, basına "İki yıl sonra bile Gazze Şeridi sakinlerinin hâlâ roket uyarıları duyması mümkün" dedi.
Mısırlı bir heyet, İsrail ile Hamas arasında "savaşı sona erdirmek" amacıyla bir anlaşmaya varmak amacıyla geçen hafta Tel Aviv'i ziyaret etti. Mısırlı bir yetkili, Katar'ın sahibi olduğu Al-Arabi Al-Jadid gazetesine "işlerin hâlâ karmaşık olduğunu" söyledi.
Adı açıklanmayan kaynak gazeteye, Kahire'nin, İsrail'in "kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde, kara operasyonunun ardından ordunun Gazze Şeridi'nde girdiği bölgelerden tamamen çekilmeye hazır olup olmadığını" araştırdığını söyledi.
Öte yandan Filistinli bir kaynak gazeteye, "Filistinli gruplar arasındaki iç istişarelerin, esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına varılması için hâlâ devam ettiğini" söyledi.
BM acil yardım kuruluşu OCHA'ya göre, İsrail bombardımanından kaçan on binlerce insanın son derece zor koşullarda yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki geçici barınaklarda hastalık tehdidi yoğunlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya X platformunda yaptığı açıklamada, solunum yolu enfeksiyonları ve ishalin acil barınaklardaki en ciddi hastalıklar arasında yer aldığını söyledi.
Ülke genelinde protesto edilen ve istifası istenen Netanyahu sessizliğini bozdu. IDF'nin Hamas'ı devirmeye yönelik askeri harekatı sona erdiğinde istifa etmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda Netanyahu şu yanıtı verdi;
'Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım'
İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi bu gelişmeyi 'Netanyahu, azalan popülaritesine rağmen görevde kalmaya kararlı ve ülkenin güvenliğine olan bağlılığında kararlı' yorumu ile okurlarına servis etti.
Netanyahu, Gazze savaşının aylarca sürebileceğini doğrulayarak İran ve Hizbullah'a sert bir uyarıda bulundu ve ilave rehinelerin serbest bırakılması yönünde teklif üzerine hareket edilebileceğini söyledi.
Binlerce kişi Cumartesi gecesi İsrail genelinde gösteri yaparak, İsrail'in Gazze'de Hamas'la savaşının ortasında Başbakan Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu.
Protestocular Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı miting yapmak için toplanırken, bir başka grup da başbakanın kuzeydeki Caesarea kentindeki özel konutunun önünde protesto düzenledi.
ABD Merkez Komutanlığı, Maersk Hangzhou konteyner gemisinin Kızıldeniz'de seyrederken bir füzeyle vurulduğunun bildirildi. Bu 10 gün önce bölgede devriye gezmek için uluslararası bir koalisyonun (Refah Muhafızı Operasyonu) başlatılmasından bu yana ilk başarılı saldırı olarak kayıtlara geçti.
Ordu, bir Amerikan savaş gemisi olan USS Gravely'nin, imdat çağrısına yanıt verirken USS Labboon ile birlikte iki balistik füzeyi düşürdüğünü açıkladı. CentCom'a göre, Maersk konteyner gemisinde herhangi bir yaralanma ve yolculuğu sekteye uğratacak bir hasar yaşanmadı.
Kamuya açık verilere göre, Singapur bayraklı, Danimarka'ya ait gemi, Singapur'dan Port Said Mısır'a doğru yola çıkıyordu.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açma kararını memnuniyetle karşıladı. Katar Haber Ajansı'nın (QNA) haberine göre, 57 üye devletin bulunduğu Cidde merkezli İslam İşbirliği Teşkilatı, UAD'yi eyleme hızlı bir şekilde yanıt vermeye çağırdı.