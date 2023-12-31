Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İstifası istenen Netanyahu sessizliğini bozdu İsrail ordusundan Gazze itirafı

Konteyner gemisi Husi füzesiyle vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı, Maersk Hangzhou konteyner gemisinin Kızıldeniz'de seyrederken bir füzeyle vurulduğunun bildirildi. Bu 10 gün önce bölgede devriye gezmek için uluslararası bir koalisyonun (Refah Muhafızı Operasyonu) başlatılmasından bu yana ilk başarılı saldırı olarak kayıtlara geçti.





Ordu, bir Amerikan savaş gemisi olan USS Gravely'nin, imdat çağrısına yanıt verirken USS Labboon ile birlikte iki balistik füzeyi düşürdüğünü açıkladı. CentCom'a göre, Maersk konteyner gemisinde herhangi bir yaralanma ve yolculuğu sekteye uğratacak bir hasar yaşanmadı.





Kamuya açık verilere göre, Singapur bayraklı, Danimarka'ya ait gemi, Singapur'dan Port Said Mısır'a doğru yola çıkıyordu.