ABD, İsrail'in Refah'ta kullanacağından korktuğu için bomba sevkiyatını ertelediğini doğruladı

Biden yönetimi, İsrail'in Refah'taki büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğu 2.000 ve 500 kiloluk bombalardan oluşan sevkiyatı geçen hafta durdurduğu yönündeki haberleri doğruladı.





Bu, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.





ABD, potansiyel bir Refah operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirmek ve İsrail'in tam kapsamlı bir işgal gerçekleştirmek yerine şehirde Hamas'ı nasıl hedef alabileceğine dair alternatifler sunmak için son aylarda üst düzey İsrailli yetkililerle bir çift sanal toplantı düzenledi.





Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin devam edeceğini ancak Beyaz Saray'ın endişelerini aktarmada yetersiz olduğunu belirlediğini söyledi.





Yetkili 'İsrailli liderler geçen ay böyle bir operasyon konusunda bir karar noktasına yaklaşmış gibi görünürken, Refah'ta kullanılabilecek belirli silahların İsrail'e transfer edilmesi teklifini dikkatle incelemeye başladık' dedi.





Yetkili, incelemenin geçen hafta 1.800 adet 2.000 lb'lik bomba ve 1.700 adet 500 lb'lik bomba sevkiyatının duraklatılmasıyla sonuçlandığını açıkladı ve Beyaz Saray'ın özellikle İsrail'in 2.000 lb'lik bombaları yoğun nüfuslu Refah'ta kullanacağından endişe duyduğunu belirtti