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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'in Refah saldırısı sonrası ABD bir ilke imza attı: Bomba sevkiyatı durduruldu

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#İsrail#Refah#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailin Refah saldırısı sonrası ABD bir ilke imza attı: Bomba sevkiyatı durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 08:25

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'in Refah hamlesi sonrası ABD bir ilke imza attı. ABD, Refah saldırısı endişesiyle İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. İsrail basınına konuşan ABD'li yetkili Beyaz Saray'ın bu bombaların Refah'ta kullanılmasından endişe ettiğini belirtti.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABD, İsrail'in Refah'ta kullanacağından korktuğu için bomba sevkiyatını ertelediğini doğruladı

 

Biden yönetimi, İsrail'in Refah'taki büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğu 2.000 ve 500 kiloluk bombalardan oluşan sevkiyatı geçen hafta durdurduğu yönündeki haberleri doğruladı.


Bu, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.


ABD, potansiyel bir Refah operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirmek ve İsrail'in tam kapsamlı bir işgal gerçekleştirmek yerine şehirde Hamas'ı nasıl hedef alabileceğine dair alternatifler sunmak için son aylarda üst düzey İsrailli yetkililerle bir çift sanal toplantı düzenledi.


Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin devam edeceğini ancak Beyaz Saray'ın endişelerini aktarmada yetersiz olduğunu belirlediğini söyledi.


Yetkili 'İsrailli liderler geçen ay böyle bir operasyon konusunda bir karar noktasına yaklaşmış gibi görünürken, Refah'ta kullanılabilecek belirli silahların İsrail'e transfer edilmesi teklifini dikkatle incelemeye başladık' dedi.


Yetkili, incelemenin geçen hafta 1.800 adet 2.000 lb'lik bomba ve 1.700 adet 500 lb'lik bomba sevkiyatının duraklatılmasıyla sonuçlandığını açıkladı ve Beyaz Saray'ın özellikle İsrail'in 2.000 lb'lik bombaları yoğun nüfuslu Refah'ta kullanacağından endişe duyduğunu belirtti

CIA başkanı, Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e gidiyor

İsrail basını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns'ün, Başbakan Benjamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bugün İsrail'e gideceğini yazdı.

Netanyahu: Hamas'ın teklifi İsrail'in gereksinimlerinden çok uzak
Netanyahu: Hamasın teklifi İsrailin gereksinimlerinden çok uzak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifinin mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bunun İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırısını torpillemeye yönelik başarısız bir girişim olduğunu belirtti. Netanyahu 'Hamas'ın önerisi İsrail'in gerekliliklerinden çok uzak. İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki şeytani yönetimini yeniden kurmasına izin vermeyecek' dedi.

CENTCOM başkanı Mısır'ı ziyaret etti, Gazze'ye insani yardım konusunu görüştü

ABD ordusunun Merkez Komutanlığının (CENTCOM) üst düzey komutanı Mısır'ı ziyaret etti ve burada ülkenin askeri liderleriyle bölgesel güvenlik ve "Gazze'deki insani acının hafifletilmesi" konularını görüştü.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD, İsrail'in Refah'ta kullanacağından korktuğu için bomba sevkiyatını ertelediğini doğruladı
timelineCIA başkanı, Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e gidiyor
timelineNetanyahu: Hamas'ın teklifi İsrail'in gereksinimlerinden çok uzak
timelineCENTCOM başkanı Mısır'ı ziyaret etti, Gazze'ye insani yardım konusunu görüştü
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#İsrail#Refah#ABD

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