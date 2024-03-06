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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Uluslararası haber ajansı AP İsrail'in içinde bulunduğu ikilemi yazdı. 'Rehine krizi İsrail için ikilem yaratıyor ve Hamas'a zafere giden yolu sunuyor' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;
'İsrail, son beş ayda binlerce Hamas savaşçısını öldürdü, düzinelerce tünelini yıktı ve Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı.
Ancak hâlâ savaşın başlangıcından itibaren net olan ve sonucunu belirleyecek bir ikilemle karşı karşıya: Ya Gazze'de tutulan yaklaşık 100 rehinenin neredeyse kesin ölümü anlamına gelecek olan Hamas'ı yok etmeye çalışabilir ya da Militanların tarihi bir zafer kazanmasını sağlayacak bir anlaşma yapabilir.'
Her iki sonun da İsrailliler için dayanılmaz olacağını belirten AP 'Her ikisi de muhtemelen Başbakan Netanyahu'nun uzun siyasi kariyeri için utanç verici bir son anlamına gelecektir' dedi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi karar taslağının dilini, "Gazze'de yaklaşık altı haftalık derhal ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını" destekleyecek şekilde değiştirdi.
Times of Israel'de yer alan habere göre, metnin üçüncü revizyonu (ilk olarak ABD tarafından iki hafta önce önerildi) şimdi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail'e Gazze'deki “insani felaketi” hafifletmek için daha fazlasını yapması yönündeki açık sözlü sözlerini yansıtıyor.
Hamas yaptığı açıklamada, İsraillilerle ateşkes anlaşmasına varılıncaya kadar arabulucular aracılığıyla müzakerelere devam edeceğini söyledi. Açıklamada Hamas'ın müzakerelerde esneklik gösterdiği ancak İsrail'in böyle bir anlaşmanın ön şartı olan gerekli şartlardan kaçındığı vurgulandı.
Şili, İsrailli firmaları Nisan ayında Santiago'da düzenlenecek Latin Amerika'nın en büyük havacılık fuarına dahil etmeyeceğini açıkladı.
Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’nin kuzeyine iki hafta sonra ilk kez gıda götürme yönündeki girişimlerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini duyurdu.
WFP’nin açıklamasına göre, 200 ton yardım yüklü 14 kamyonluk konvoy, Gazze Vadisi kontrol noktasında 3 saat bekletildikten sonra İsrail ordusu tarafından geri çevrildi.
Bunun üzerine yolunu değiştiren konvoy, daha sonra çaresiz Filistinliler tarafından yağmalandı.