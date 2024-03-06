AP 'İsrail'in ikilemini' yazdı: Hamas'a zafere giden yolu sunuyor

Uluslararası haber ajansı AP İsrail'in içinde bulunduğu ikilemi yazdı. 'Rehine krizi İsrail için ikilem yaratıyor ve Hamas'a zafere giden yolu sunuyor' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;





'İsrail, son beş ayda binlerce Hamas savaşçısını öldürdü, düzinelerce tünelini yıktı ve Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı.





Ancak hâlâ savaşın başlangıcından itibaren net olan ve sonucunu belirleyecek bir ikilemle karşı karşıya: Ya Gazze'de tutulan yaklaşık 100 rehinenin neredeyse kesin ölümü anlamına gelecek olan Hamas'ı yok etmeye çalışabilir ya da Militanların tarihi bir zafer kazanmasını sağlayacak bir anlaşma yapabilir.'





Her iki sonun da İsrailliler için dayanılmaz olacağını belirten AP 'Her ikisi de muhtemelen Başbakan Netanyahu'nun uzun siyasi kariyeri için utanç verici bir son anlamına gelecektir' dedi.