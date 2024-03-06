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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'in Kâbusu gerçek oluyor: Hamas'a zafere giden yolu sunuyor! AP adını koydu: Netanyahu'nun uzun siyasi kariyeri için utanç verici bir son

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Netanyahu#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailin Kâbusu gerçek oluyor: Hamasa zafere giden yolu sunuyor AP adını koydu: Netanyahunun uzun siyasi kariyeri için utanç verici bir son
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 11:13

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sivillere yönelik şiddetini sürdüren İsrail dünyanın tepkisine rağmen saldırılarına hız kesmeden devam ederken AP İsrail'in ikilemini yazdı ve sürecin Hamas'a zafere giden yolu sunduğunu savundu. AP bu ikilemin 'Netanyahu'nun uzun siyasi kariyeri için utanç verici bir son anlamına geleceğini' yazdı. Dünya Gıda Programı ise İsrail'in Gazze'ye gıda yardımı girişimini engellediğini dünyaya duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

AP 'İsrail'in ikilemini' yazdı: Hamas'a zafere giden yolu sunuyor
AP İsrailin ikilemini yazdı: Hamasa zafere giden yolu sunuyor

Uluslararası haber ajansı AP İsrail'in içinde bulunduğu ikilemi yazdı. 'Rehine krizi İsrail için ikilem yaratıyor ve Hamas'a zafere giden yolu sunuyor' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;


'İsrail, son beş ayda binlerce Hamas savaşçısını öldürdü, düzinelerce tünelini yıktı ve Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı.


Ancak hâlâ savaşın başlangıcından itibaren net olan ve sonucunu belirleyecek bir ikilemle karşı karşıya: Ya Gazze'de tutulan yaklaşık 100 rehinenin neredeyse kesin ölümü anlamına gelecek olan Hamas'ı yok etmeye çalışabilir ya da Militanların tarihi bir zafer kazanmasını sağlayacak bir anlaşma yapabilir.'


Her iki sonun da İsrailliler için dayanılmaz olacağını belirten AP 'Her ikisi de muhtemelen Başbakan Netanyahu'nun uzun siyasi kariyeri için utanç verici bir son anlamına gelecektir' dedi.

ABD, Harris'in 'felaket' hakkındaki yorumlarını yansıtacak şekilde Gazze Güvenlik Konseyi taslağını revize etti

ABD, BM Güvenlik Konseyi karar taslağının dilini, "Gazze'de yaklaşık altı haftalık derhal ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını" destekleyecek şekilde değiştirdi.


Times of Israel'de yer alan habere göre, metnin üçüncü revizyonu (ilk olarak ABD tarafından iki hafta önce önerildi) şimdi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail'e Gazze'deki “insani felaketi” hafifletmek için daha fazlasını yapması yönündeki açık sözlü sözlerini yansıtıyor.

Hamas, anlaşmaya varılana kadar arabulucular aracılığıyla müzakerelere devam edeceğini açıkladı

Hamas yaptığı açıklamada, İsraillilerle ateşkes anlaşmasına varılıncaya kadar arabulucular aracılığıyla müzakerelere devam edeceğini söyledi. Açıklamada Hamas'ın müzakerelerde esneklik gösterdiği ancak İsrail'in böyle bir anlaşmanın ön şartı olan gerekli şartlardan kaçındığı vurgulandı.

Şili, İsrailli firmaların Latin Amerika'nın en büyük havacılık fuarına katılmasını yasakladı
Şili, İsrailli firmaların Latin Amerikanın en büyük havacılık fuarına katılmasını yasakladı

Şili, İsrailli firmaları Nisan ayında Santiago'da düzenlenecek Latin Amerika'nın en büyük havacılık fuarına dahil etmeyeceğini açıkladı.

Dünya Gıda Programı: İsrail Ordusu, Gazze'ye gıda yardımı girişimini engelledi

Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’nin kuzeyine iki hafta sonra ilk kez gıda götürme yönündeki girişimlerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini duyurdu.


WFP’nin açıklamasına göre, 200 ton yardım yüklü 14 kamyonluk konvoy, Gazze Vadisi kontrol noktasında 3 saat bekletildikten sonra İsrail ordusu tarafından geri çevrildi.


Bunun üzerine yolunu değiştiren konvoy, daha sonra çaresiz Filistinliler tarafından yağmalandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAP 'İsrail'in ikilemini' yazdı: Hamas'a zafere giden yolu sunuyor
timelineABD, Harris'in 'felaket' hakkındaki yorumlarını yansıtacak şekilde Gazze Güvenlik Konseyi taslağını revize etti
timelineHamas, anlaşmaya varılana kadar arabulucular aracılığıyla müzakerelere devam edeceğini açıkladı
timelineŞili, İsrailli firmaların Latin Amerika'nın en büyük havacılık fuarına katılmasını yasakladı
timelineDünya Gıda Programı: İsrail Ordusu, Gazze'ye gıda yardımı girişimini engelledi
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#İsrail#Netanyahu#Gazze

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