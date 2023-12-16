Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'i ayağa kaldıran olay, tepkiler çığ gibi! Biden'a çağrı: Netanyahu'dan kurtul!

Güncelleme Tarihi:
3 İsrailli rehinenin IDF tarafından yanlışlıkla öldürülmesinin ardından İsrail Başbakanı'na kendi ülkesinde tepkiler çığ gibi artarken, Netanyahu'nun uluslararası arenada da giderek yalnızlaştığı görülüyor.
Bugün İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan bir analizde Netanyahu'nun sadece kendisi için hareket ettiği ileri sürüldü ve 'ABD başkanı İsrail'i Netanyahu'dan kurtarmalı' ifadeleri yer aldı.
Biden'ın İsrail için yapabileceği son iyiliğin Netanyahu'yu uzaklaştırmak olduğunu vurgulayan yazar, "Binyamin Netanyahu iktidardan uzaklaştırılmalı ve geri dönmemesini sağlamak için her şey yapılmalı" dedi.
Netanyahu'nun iki devletli çözüme sırtını döndüğünü ve herhangi bir Filistinlinin Gazze yönetimine katılımının tamamen reddettiğini hatırlatan Guardian gazetesi, analizinde "Netanyahu'nun duruşu İsrail'in Filistin devletine doğru atılmış hiçbir adımı kabul edemeyeceği yönünde. İsrail yalnızca kendisi için savaşan bir adam tarafından yönetiliyor." ifadeleri yer aldı.
Netanyahu'nun kendisini hapse attırabilecek yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığını hatırlayan yazar, Başbakan'ın ülkesine zarar verecek olsa da kendisine faydası olacağına inandığı şekillerde davrandığını öne sürdü.
Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de ticaret gemilerini vurmasının ardından Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz üzerindeki sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.
Kızıldeniz su yolu üzerinden uluslararası nakliye büyük bir sekteye uğrarken Husiler İsrail'e karşı operasyonlara devam edeceğine söz verdi.
Gazze Şeridi'nin el-Şucayye, el-Tuffah ve el-Deraj mahalleleri İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Deir Al-Balah'taki okula düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.
İsrail ordusu Gazze'de kazara üç İsrailli esiri öldürdüğünü itiraf etti. IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, dün gece yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Shejaiya mahallesindeki operasyonlarında üç İsrailli rehineyi tehdit olarak düşünüp ateş açtıklarını açıkladı.
Bölgede çok sayıda Hamas üyesi olduğunu vurgulayan Hagari trajik olayın tüm sorumluluğunun IDF'ye ait olduğunu vurguladı.
Olay İsrail'de şok etkisi yarattı. Tel Aviv'de Hamas'ın elinde bulunanların güvenli bir şekilde geri dönüşü için görüşmelerin yenilenmesi çağrısında bulunan yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenlendi. Gösterilerin bugün de devam ettiği öğrenildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bu saldırılarda en büyük desteği veren ABD’nin üst düzey yetkilileri bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temaslarının ardından Batı Şeria’yı ziyaret etti. Sullivan, Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Sullivan, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden siviller için derin üzüntü duyduğunu Abbas’a iletti” denildi.
“Sullivan, Filistinli siviller için insani yardım akışını artırmaya yönelik ABD’nin çabalarını ele aldı” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Sivillerin korunmasının öneminin vurgulandığı” aktarıldı.