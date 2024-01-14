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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'de kriz: Savunma bakanı toplantıyı terk etti! Hizbullah İsrail askerlerini böyle vurdu

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#İsrail#Gazze#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailde kriz: Savunma bakanı toplantıyı terk etti Hizbullah İsrail askerlerini böyle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 10:12

Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail kabinesi bir kez daha krizde! Daha önce bakanların birbirlerine bağırdığı haberleri ortaya çıkmış yapılan açıklamalar ile iddialar doğrulanmıştı. İsrail'de bu defa Savunma Bakanı Gallant küplere bindi. Yardımcılarının alınmadığı toplantıya Netanyahu'nun 5 yardımcısı ile geldiğini gören Gallant güvenlik kabinesini terk etti. Hizbullah ise İsrail askerlerini vurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hamas, telekom personelinin öldürülmesini 'savaş suçu' olarak nitelendirdi

Hamas, iki Filistinli telekomünikasyon çalışanının İsrail ordusu tarafından öldürülmesini, İsrail'in son birkaç gündür Gazze'de uyguladığı telekomünikasyon kesintisini derinleştirmeyi amaçlayan bir "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Hizbullah sınır bölgesindeki İsrail askerlerine saldırının görüntülerini yayınladı
Hizbullah sınır bölgesindeki İsrail askerlerine saldırının görüntülerini yayınladı

Lübnan Hizbullahı, saldırının iki ülke sınırına yakın Schtula'da toplanan İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı. Grup, saldırının tarihini 8 Ocak olarak belirten bir video yayınladı. Videoda askerlerin konuşlandığı binanın füze ile vurulduğu görülüyor.

Güvenlik kabinesinde kriz: İsrail Savunma Bakanı toplantıyı terk etti

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yardımcıların katılımıyla ilgili bir anlaşmazlığın çıkması üzerine Cumartesi gecesi güvenlik kabinesi toplantısını terk etti.


Kabine toplantısının yardımcılara kapalı olarak yapılmasına karar verildi ve Gallant'ın özel kaleminin girişine izin verilmedi. Ancak Başbakan Netanyahu ve diğer yetkililerin yardımcılarını getirmelerine izin verildi.


Bunun üzerine Gallant resmen küplere bindi ve bir tartışma çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, bakan toplantıyı terk etti. Gallant'a yakın kaynaklar Maariv'e, yardımcı getirme yasağına rağmen Netanyahu'nun toplantıya beş yardımcı getirdiğini söyledi. Aynı haberlere göre, Gallant toplantının ikinci oturumunda ise yeniden salonda yer aldı.

Kaynaklar böyle bir şeyin daha önce hiç yaşanmadığını da sözlerine ekledi. Netanyahu'ya yakın kaynaklar ise başbakanın yardımcılarının toplantıya girmesinin olağan olduğunu savundu.


Bu gelişmeyi 'Savunma Bakanı Gallant kabine toplantısını terk etti' başlığı ile duyuran Jerusalem Post 'Kabinedeki gergin durum, Netanyahu ile Gallant arasındaki gerilimin savaş sırasında artmaya devam etmesiyle ortaya çıktı' yorumunda bulundu.


Gallant ve Netanyahu Mart ayında da savunma bakanının yargı reformunun İsrail toplumu üzerindeki etkilerine karşı uyarıda bulunması ve Netanyahu'nun Gallant'ı kovacağını açıklayarak karşılık vermesi üzerine karşı karşıya gelmişti.


Karara karşı kitlesel protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu kararı dondurdu ve bakanı görevden almaktan geri adım attı.

İsrail ordusu: Lübnan sınırından sızan grubu etkisiz hale getirdik

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, IDF Pazar sabahı erken saatlerde Dov Dağı bölgesinde Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan dört kişi etkisiz hale getirildi.

Öldürülen Hamas lideri Aruri'nin kız kardeşleri Batı Şeria'da tutuklandı

İsrail güçleri eski Hamas lider yardımcısı Salih el-Arouri'nin kız kardeşleri Dalal ve Fatima el-Arouri'yi Batı Şeria'daki El Bireh ve Aroura'daki evlerinde tutukladı.

Netanyahu: Hiç kimse Gazze'de İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni durduramayacak
Netanyahu: Hiç kimse Gazzede İsrail Silahlı Kuvvetlerini durduramayacak

Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'de Hamas'ı yenilgiye uğratmasını engelleyemeyeceğini söyledi. Netanyahu 'Kimse bizi durduramayacak; ne Lahey, ne Şer Ekseni, ne de başka hiç kimse' dedi.


Netanyahu, Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru olarak bilinen Gazze Şeridi tampon bölgesinin silah kaçakçılığını önlemek için kapatılması gerektiğini söyledi ve 'Bu gediği kapatmadan savaşı sonlandıramayız' dedi.


Bu açıklama Wall Street Journal'ın IDF'nin Mısır'ın Gazze sınırı yakınındaki koridorun kontrolünü ele geçirmek için askeri bir operasyon planladığını bildirmesinden saatler sonra geldi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHamas, telekom personelinin öldürülmesini 'savaş suçu' olarak nitelendirdi
timelineHizbullah sınır bölgesindeki İsrail askerlerine saldırının görüntülerini yayınladı
timelineGüvenlik kabinesinde kriz: İsrail Savunma Bakanı toplantıyı terk etti
timelineİsrail ordusu: Lübnan sınırından sızan grubu etkisiz hale getirdik
timelineÖldürülen Hamas lideri Aruri'nin kız kardeşleri Batı Şeria'da tutuklandı
timelineNetanyahu: Hiç kimse Gazze'de İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni durduramayacak
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#İsrail#Gazze#Filistin

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