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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Hamas, iki Filistinli telekomünikasyon çalışanının İsrail ordusu tarafından öldürülmesini, İsrail'in son birkaç gündür Gazze'de uyguladığı telekomünikasyon kesintisini derinleştirmeyi amaçlayan bir "savaş suçu" olarak nitelendirdi.
Lübnan Hizbullahı, saldırının iki ülke sınırına yakın Schtula'da toplanan İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı. Grup, saldırının tarihini 8 Ocak olarak belirten bir video yayınladı. Videoda askerlerin konuşlandığı binanın füze ile vurulduğu görülüyor.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yardımcıların katılımıyla ilgili bir anlaşmazlığın çıkması üzerine Cumartesi gecesi güvenlik kabinesi toplantısını terk etti.
Kabine toplantısının yardımcılara kapalı olarak yapılmasına karar verildi ve Gallant'ın özel kaleminin girişine izin verilmedi. Ancak Başbakan Netanyahu ve diğer yetkililerin yardımcılarını getirmelerine izin verildi.
Bunun üzerine Gallant resmen küplere bindi ve bir tartışma çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, bakan toplantıyı terk etti. Gallant'a yakın kaynaklar Maariv'e, yardımcı getirme yasağına rağmen Netanyahu'nun toplantıya beş yardımcı getirdiğini söyledi. Aynı haberlere göre, Gallant toplantının ikinci oturumunda ise yeniden salonda yer aldı.
Kaynaklar böyle bir şeyin daha önce hiç yaşanmadığını da sözlerine ekledi. Netanyahu'ya yakın kaynaklar ise başbakanın yardımcılarının toplantıya girmesinin olağan olduğunu savundu.
Bu gelişmeyi 'Savunma Bakanı Gallant kabine toplantısını terk etti' başlığı ile duyuran Jerusalem Post 'Kabinedeki gergin durum, Netanyahu ile Gallant arasındaki gerilimin savaş sırasında artmaya devam etmesiyle ortaya çıktı' yorumunda bulundu.
Gallant ve Netanyahu Mart ayında da savunma bakanının yargı reformunun İsrail toplumu üzerindeki etkilerine karşı uyarıda bulunması ve Netanyahu'nun Gallant'ı kovacağını açıklayarak karşılık vermesi üzerine karşı karşıya gelmişti.
Karara karşı kitlesel protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu kararı dondurdu ve bakanı görevden almaktan geri adım attı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, IDF Pazar sabahı erken saatlerde Dov Dağı bölgesinde Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan dört kişi etkisiz hale getirildi.
İsrail güçleri eski Hamas lider yardımcısı Salih el-Arouri'nin kız kardeşleri Dalal ve Fatima el-Arouri'yi Batı Şeria'daki El Bireh ve Aroura'daki evlerinde tutukladı.
Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'de Hamas'ı yenilgiye uğratmasını engelleyemeyeceğini söyledi. Netanyahu 'Kimse bizi durduramayacak; ne Lahey, ne Şer Ekseni, ne de başka hiç kimse' dedi.
Netanyahu, Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru olarak bilinen Gazze Şeridi tampon bölgesinin silah kaçakçılığını önlemek için kapatılması gerektiğini söyledi ve 'Bu gediği kapatmadan savaşı sonlandıramayız' dedi.
Bu açıklama Wall Street Journal'ın IDF'nin Mısır'ın Gazze sınırı yakınındaki koridorun kontrolünü ele geçirmek için askeri bir operasyon planladığını bildirmesinden saatler sonra geldi.