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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail medyasından kan donduran iddia: Siviller yapay zeka ile hedef alınıyor

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#İsrail#Hamas#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 09:52

7 günlük geçici ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını artırdı. Gazze Şeridi’nde can kaybı her geçen saat artmaya devam ederken İsrail medyasından kan donduran bir iddia geldi.

İsrail bir gecede 400'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, geçtiğimiz ay on binlerce sivilin tahliye edildiği Han Yunus bölgesi de dahil, bir gecede 400'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.

Gazze'den kan donduran görüntüler

İsrail Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarındevam ederkeni Filistinli bir gazeteci bu sabah Gazze'nin kuzeyindeki yoğun hava saldırılarını gösteren bir video paylaştı.

 

İsrail medyasından kan donduran iddia: Siviller bilinçli olarak hedef alındı
İsrail medyasından kan donduran iddia: Siviller bilinçli olarak hedef alındı

İsrail merkezli +972 haber sitesi kan donduran bir iddia ortaya attı ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki faaliyetlerinde 'Habsora' adlı yapay zeka uygulaması ile sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını öne sürdü.

+972 haber sitesi ve 'Local Call' tarafından ortak yapılan araştırma, söz konusu uygulamanın İsrail saldırılarında kilit bir rol oynadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre İsrail 7 Ekim'den sonra gerçekleştirdiği saldırılarda sivil kayıplarla ilgili kısıtlamaları gevşetti. Habsora' uygulamasının otomatik belirlediği hedefler sayesinde hangi saldırıda kaç sivilin yaşamını yitireceği her zaman biliniyordu.

Araştırmasını, İsrail istihbaratının mevcut ve eski mensupları ile yapılan görüşmelere, Filistinlilerin ifadelerine ve Gazze Şeridi'nden gelen belgelere dayandıran yayın organı sivillerin hedef alındığı hiçbir saldırının tesadüf olmadığını yazdı.

Araştırmaya göre İsrail sivilleri hedef alarak Hamas üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.

 

Gazze'de can kaybı artıyor
Gazzede can kaybı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı geçici ateşkesin sona ermesinden bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Jonathan Conricus ölümcül bombardımanlar sonrası yaptığı açıklamada "Şu anda yaptığımız şey, Gazze Şeridi'nin her yerindeki Hamas askeri hedeflerini vurmak." derken, AFP Hamas'ın Gazze Şeridi'nin savunulması için talimat verdiğini yazdı.

Hamas'ın elinde hala 136 rehine var

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre Gazze'de hâlâ en az 136 rehine tutuluyor. IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, bunların 17'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi

Hizbullah, dün gece geç saatlerde İsrail askeri mevzilerine beş saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail, Hizbullah'a Lübnan sınır köylerini bombalayarak karşılık verdi.

BM raportörü: Gazze'deki nüfus daha fazla bombardımana dayanamaz
BM raportörü: Gazzedeki nüfus daha fazla bombardımana dayanamaz

Birleşmiş Milletler'in İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, BBC'ye verdiği demeçte ateşkesin sona ermesinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi.

Albanese, "Gazze'deki insanların içinde bulunduğu insani felaket göz önüne alındığında bu sorumsuzluktur" dedi ve ekledi:

"Gazze'deki nüfus daha fazla şiddete, daha fazla bombalamaya dayanamaz."

"İsrail yardım tırlarının geçişine izin verecek"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi’nde sona eren insani aranın ardından açıklamalarda bulundu. Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi’ne geçişine izin vereceğini belirtirken, insani arada bölgeye giren kamyon sayısına oranla bu sayının azalacağını söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail bir gecede 400'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı
timelineGazze'den kan donduran görüntüler
timelineİsrail medyasından kan donduran iddia: Siviller bilinçli olarak hedef alındı
timelineGazze'de can kaybı artıyor
timelineHamas'ın elinde hala 136 rehine var
timelineİsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi
timelineBM raportörü: Gazze'deki nüfus daha fazla bombardımana dayanamaz
timeline"İsrail yardım tırlarının geçişine izin verecek"
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#İsrail#Hamas#Gazze

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