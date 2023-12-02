Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail medyasından kan donduran iddia: Siviller yapay zeka ile hedef alınıyor

İsrail medyasından kan donduran iddia: Siviller bilinçli olarak hedef alındı

İsrail merkezli +972 haber sitesi kan donduran bir iddia ortaya attı ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki faaliyetlerinde 'Habsora' adlı yapay zeka uygulaması ile sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını öne sürdü.



+972 haber sitesi ve 'Local Call' tarafından ortak yapılan araştırma, söz konusu uygulamanın İsrail saldırılarında kilit bir rol oynadığını ortaya koydu.



Araştırmaya göre İsrail 7 Ekim'den sonra gerçekleştirdiği saldırılarda sivil kayıplarla ilgili kısıtlamaları gevşetti. Habsora' uygulamasının otomatik belirlediği hedefler sayesinde hangi saldırıda kaç sivilin yaşamını yitireceği her zaman biliniyordu.



Araştırmasını, İsrail istihbaratının mevcut ve eski mensupları ile yapılan görüşmelere, Filistinlilerin ifadelerine ve Gazze Şeridi'nden gelen belgelere dayandıran yayın organı sivillerin hedef alındığı hiçbir saldırının tesadüf olmadığını yazdı.



Araştırmaya göre İsrail sivilleri hedef alarak Hamas üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.