Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail medyasından kan donduran iddia: Siviller yapay zeka ile hedef alınıyor

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İsrail ordusu, geçtiğimiz ay on binlerce sivilin tahliye edildiği Han Yunus bölgesi de dahil, bir gecede 400'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.
İsrail Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarındevam ederkeni Filistinli bir gazeteci bu sabah Gazze'nin kuzeyindeki yoğun hava saldırılarını gösteren bir video paylaştı.
İsrail merkezli +972 haber sitesi kan donduran bir iddia ortaya attı ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki faaliyetlerinde 'Habsora' adlı yapay zeka uygulaması ile sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını öne sürdü.
+972 haber sitesi ve 'Local Call' tarafından ortak yapılan araştırma, söz konusu uygulamanın İsrail saldırılarında kilit bir rol oynadığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre İsrail 7 Ekim'den sonra gerçekleştirdiği saldırılarda sivil kayıplarla ilgili kısıtlamaları gevşetti. Habsora' uygulamasının otomatik belirlediği hedefler sayesinde hangi saldırıda kaç sivilin yaşamını yitireceği her zaman biliniyordu.
Araştırmasını, İsrail istihbaratının mevcut ve eski mensupları ile yapılan görüşmelere, Filistinlilerin ifadelerine ve Gazze Şeridi'nden gelen belgelere dayandıran yayın organı sivillerin hedef alındığı hiçbir saldırının tesadüf olmadığını yazdı.
Araştırmaya göre İsrail sivilleri hedef alarak Hamas üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı geçici ateşkesin sona ermesinden bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Jonathan Conricus ölümcül bombardımanlar sonrası yaptığı açıklamada "Şu anda yaptığımız şey, Gazze Şeridi'nin her yerindeki Hamas askeri hedeflerini vurmak." derken, AFP Hamas'ın Gazze Şeridi'nin savunulması için talimat verdiğini yazdı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre Gazze'de hâlâ en az 136 rehine tutuluyor. IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, bunların 17'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.
Hizbullah, dün gece geç saatlerde İsrail askeri mevzilerine beş saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail, Hizbullah'a Lübnan sınır köylerini bombalayarak karşılık verdi.
Birleşmiş Milletler'in İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, BBC'ye verdiği demeçte ateşkesin sona ermesinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi.
Albanese, "Gazze'deki insanların içinde bulunduğu insani felaket göz önüne alındığında bu sorumsuzluktur" dedi ve ekledi:
"Gazze'deki nüfus daha fazla şiddete, daha fazla bombalamaya dayanamaz."
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi’nde sona eren insani aranın ardından açıklamalarda bulundu. Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi’ne geçişine izin vereceğini belirtirken, insani arada bölgeye giren kamyon sayısına oranla bu sayının azalacağını söyledi.