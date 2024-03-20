Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail bu skandalla çalkanıyor: Meclisteki azar bardağı taşırdı Sert tepki: Küstah

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail, Likud milletvekili Tally Gotliv'in yaslı aileyi azarladığı anlar ile çalkalanıyor. Meclisteki skandal saniye saniye kayıt altına alındı. Söz konusu görüntülerde Gotliv'in 7 Ekim'de kız kardeşinin ailesi öldürülen Amit Segev'e bağırdığı görülüyor.
'Başbakan hakkında böyle konuşamazsın' diye bağıran Gotliv'in bu tutumu ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Ülke basını Gotliv'in Segev'i azarladığını yazdı.
Times of Israel'de yer alan habere göre, onun bu sözleri muhalif milletvekilleri arasında kavgaya yol açtı. Gilad Kariv, Gotliv'i 'küstah' olarak nitelendirdi.
Skandalın başrolündeki vekil ise buna yanıt olarak 'sizin çığlıklarınızdan etkilenmiyorum' dedi.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 104 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 923’e yükseldi. İsrail ordusu 166 gündür Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 10 saldırı gerçekleştirdiği, 104 kişinin hayatını kaybettiği, 162 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 923’e, yaralananların sayısının ise 74 bin 96'ya yükseldiği aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik yaklaşımının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail meclisindeki Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nde yaptığı açıklamada, Refah’a yönelik harekat konusunda kararlı olduklarını belirtti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Askeri ve diplomatik olmak üzere ikili bir kampanya yürütüyoruz. Elbette bunlar birbiriyle bağlantılı, diplomatik mücadele bize savaşın tam sonuçlarına ulaşmamız için zaman ve kaynak sağlıyor. Savaşın hedefleri kısaca şunlar: Hamas'ın askeri ve yönetim kapasitesinin yok edilmesi ya da ortadan kaldırılması, tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması. Bunu yapabilmek için Hamas'ın askeri olarak ortadan kaldırılmasını tamamlamamız gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Bunun etrafından dolaşamayız; 'Hamas'ın yüzde 80'ini yok edip yüzde 20'sini bırakacağız' da diyemeyiz. Bu nedenle Hamas'ın ortadan kaldırılmasını tamamlamaya kararlıyız. Bu da Refah'ta kalan taburların ve elbette merkezdeki kamplarda bulunan taburun ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Bunu yapmakta kararlıyız” dedi.