Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail bu skandalla çalkanıyor: Meclisteki azar bardağı taşırdı Sert tepki: Küstah

İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah harekatı konusunda kararlıyız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail meclisindeki Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nde yaptığı açıklamada, Refah’a yönelik harekat konusunda kararlı olduklarını belirtti.





İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Askeri ve diplomatik olmak üzere ikili bir kampanya yürütüyoruz. Elbette bunlar birbiriyle bağlantılı, diplomatik mücadele bize savaşın tam sonuçlarına ulaşmamız için zaman ve kaynak sağlıyor. Savaşın hedefleri kısaca şunlar: Hamas'ın askeri ve yönetim kapasitesinin yok edilmesi ya da ortadan kaldırılması, tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması. Bunu yapabilmek için Hamas'ın askeri olarak ortadan kaldırılmasını tamamlamamız gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Bunun etrafından dolaşamayız; 'Hamas'ın yüzde 80'ini yok edip yüzde 20'sini bırakacağız' da diyemeyiz. Bu nedenle Hamas'ın ortadan kaldırılmasını tamamlamaya kararlıyız. Bu da Refah'ta kalan taburların ve elbette merkezdeki kamplarda bulunan taburun ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Bunu yapmakta kararlıyız” dedi.