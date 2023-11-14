Borrell: AB, Filistin devletinin kurulmasına daha fazla dahil olmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin İsrail-Filistin barış sürecinin büyük bir kısmını ABD'ye devrettiğini ve artık çatışmanın iki devletli çözümünde daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.





Borrell 'Bu sorunun çözümünü ABD'ye devrettik ama artık Avrupa'nın daha fazla müdahil olması gerekiyor. Kendimizi bu sürece adamalıyız çünkü bir çözüm bulamazsak, nesilden nesile, cenazeden cenazeye taşınan sürekli bir şiddet döngüsü yaşayacağız' dedi.





İsrail-Filistin çatışması söz konusu olduğunda uluslararası toplumun siyasi ve ahlaki açıdan bir başarısızlığı olduğunun altını çizen Borrell 'Mesele sadece Gazze'nin yeniden inşası değil. Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz, bu da ertesi güne bakmamız gerektiği anlamına geliyor' dedi.





Borrell'in açıklamaları, Gazze'de kalıcı olmayı planlayan Netanyahu'nun açıklamalarının ardından geldi.