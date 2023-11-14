Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
El Halil'in kuzeyindeki kavşakta bir askeri bıçaklamaya çalışan Filistinli, IDF'nin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları vurulan İsrail tanklarına ve diğer araçlara ait yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları'nın yayınladığı kayıtlarda şehir savaşında vurulan tanklar ve zırhlı araçlar da yer aldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a karşı savaşan iki askerin daha öldürüldüğünü ve İsrail'in kara operasyonunda ölü sayısının 46'ya yükseldiğini söyledi.
Gazze sağlık bakanlığı sözcüsü Dr Eşref el Kudra, Al Jazeera Arabic'e verdiği röportajda, yakıt sıkıntısı nedeniyle kuşatma altındaki bölgedeki tüm hastanelerin 48 saat içinde kapanabileceğini söyledi. Sözcü, özellikle Gazze'nin kuzey kesiminde sağlık hizmetlerinin halihazırda hizmet dışı olduğunun altını çizdi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında '78 yaşındayım çok fazla vahşet ve şiddet gördüm. Fakat masum insanlara karşı bu kadar insanlık dışı bir şiddet görmemiştim. Hamas terör eylemi gerçekleştirdi ancak İsrail'in tepkisi masum çocuklara ve kadınlara karşı da öldürücüdür. Okul, hastane gibi büyük emeklerle inşa edilen her şey yok oldu. Brezilya hükümeti, ateşkes için diğer başkanlardan hümanist davranışlar talep ederek barış için mücadeleye devam edecek' ifadelerine yer verdi.
WAFA'nın batıdaki Tulkarm kentindeki bir hastaneye dayandırdığı haberine göre, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında en az üç Filistinli öldürüldü. WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri şehirdeki bir mülteci kampında daha önce çıkan çatışmalarda iki Filistinliyi daha vurarak öldürmüştü.
Florida Valisi Ron DeSantis, İran'a yaptırım uygulayan ve Yahudi kurumlarını koruyan yasayı imzaladı. ABD'nin yeni başkanı olabilmek için kampanya yürüten DeSantis İsrail'e verdiği destek ile biliniyor.
Golani Tugayı'na bağlı İsrail askerleri Gazze'deki parlamento binasını ele geçirdi ve burada İsrail bayrağı açtı. O anları filme alan askerlerin görüntüsünü İsrail basını dünyaya servis etti. Parlamento binasında 2007'den beri ağırlıklı olarak Hamas vekilleri yer aldığı için burası sıkça 'Hamas parlamentosu' olarak da anılıyor.
İsrail basını parlamento binası için 'Hamas'ın kalbi' değerlendirmesinde bulundu. Savunma Bakanı Yoav Gallant ise IDF askerlerinin Gazze'deki çatışmalardaki ilerlemesini vurguladığı bir durum değerlendirmesi yaptı.
Gallant, 'IDF kuvvetleri bir plana göre çalışıyor ve görevleri hassas, öldürücü bir şekilde ve hava, deniz ve kara kuvvetleri arasında koordinasyon içinde, hassas istihbarat kullanarak yerine getiriyor' dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin İsrail-Filistin barış sürecinin büyük bir kısmını ABD'ye devrettiğini ve artık çatışmanın iki devletli çözümünde daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.
Borrell 'Bu sorunun çözümünü ABD'ye devrettik ama artık Avrupa'nın daha fazla müdahil olması gerekiyor. Kendimizi bu sürece adamalıyız çünkü bir çözüm bulamazsak, nesilden nesile, cenazeden cenazeye taşınan sürekli bir şiddet döngüsü yaşayacağız' dedi.
İsrail-Filistin çatışması söz konusu olduğunda uluslararası toplumun siyasi ve ahlaki açıdan bir başarısızlığı olduğunun altını çizen Borrell 'Mesele sadece Gazze'nin yeniden inşası değil. Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz, bu da ertesi güne bakmamız gerektiği anlamına geliyor' dedi.
Borrell'in açıklamaları, Gazze'de kalıcı olmayı planlayan Netanyahu'nun açıklamalarının ardından geldi.