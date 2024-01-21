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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Wall Street Journal'ın Pazar günü ABD istihbarat teşkilatlarının tahminlerine dayandırdığı haberine göre, İsrail Gazze'deki Hamas savaşçılarının yüzde 20 ila yüzde 30'unu öldürdü.
WSJ bunun İsrail hedefinden daha düşük olduğunun altını çizdi. Başka bir deyişle WSJ'nin ABD istihbaratında dayandırdığı haber ile İsrail'in kara harekatındaki hedeflerinin gerisinde kaldığı ortaya çıktı.
ABD'nin tahminine göre Hamas'ın Gazze'de İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırılarını aylarca sürdürebilmesine yetecek kadar cephane ve silahı var.
Buna ek olarak, WSJ'ye göre gizli bir ABD raporu, Hamas'ın kontrolünü yeniden sağlamak amacıyla Gazze Şehri'ndeki polis gücünü yeniden oluşturduğuna dair kanıtlar gösteriyor.
UCLA hukuk profesörü Dr. Khaled Abou el-Fadl, bu ayın başlarında Usuli Enstitüsü kanalındaki YouTube canlı yayınında Gazze'de Filistinlilere karşı işlenen en kötü katliamlardan bazılarının İsrail ordusunda görev yapan Hintli askerler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
UCLA hukuk profesörü Dr. Khaled Abou el-Fadl, YouTube'da canlı yayında şunları söyledi:
'Hindu milliyetçileri, İsrail'in Filistinlilere yaptıklarını açıkça ve yüksek sesle kutluyorlar.'
Sağlık bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana toplam 25 bin 105 Filistinlinin öldüğünü, 62 bin 681 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 178 Filistinlinin öldürüldüğü, 293 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanındaki tepkilere rağmen sürüyor.
Netanyahu hükümetinin vurdumduymaz politikası binlerce sivilin ölümüne neden olurken, İsrail halkı da bu politikadan büyük rahatsızlık duyuyor.
Başkent Tel Aviv’deki Kaplan Caddesi’nde dün binlerce kişi hükümet aleyhine protesto için bir araya geldi.
İsrail bayrakları ve davullarla gösteriye katılan hükümet aleyhine, Binyamin Netanyahu’yu ülkenin güvenliğini kötü yönetmekle suçlayarak, acil seçim çağrısı yaptı. Netanyahu hükümetini protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartlarda ve giydiği tişörtlerde Netanyahu’nun yüzünün fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın üzerindeki kırmızı renkli el izi ve “Suçlu”, “Sorumlu” yazıları dikkat çekti.
Caddeden geçen araçlarında protestoya kornalarla eşlik ettiği görüldü.
İngiltere, Kızıldeniz'deki Sea Viper hava savunma sistemini modernize edeceğini duyurdu. Yeni füzeler şu ana kadar kullanılanlardan daha verimli. Hava savunma sistemi, balistik füze tehditlerini ortadan kaldıracak yeni savaş başlığı ve yazılım güncellemesine sahip olacak.
IDF, Cumartesi günü Gazze'nin güneyindeki çatışmada öldürülen İsrail askerinin adını açıkladı. İsrail'in kara harekatında kaybettiği asker sayısı 195'e yükseldi.
ABD Merkez Komutanlığı, İran destekli milislerin, Amerikan kuvvetlerinin konuşlandığı batı Irak'taki Ayn el Esad hava üssüne çok sayıda balistik füze ve roket fırlattığını doğruladı.
Yapılan açıklamaya göre füzelerin çoğu askeri birliklerin hava savunma sistemi tarafından durduruldu. Çok sayıda Amerikan askeri ve bir Irak askeri de yaralandı. ABD ordusu, 'Hasar değerlendirmeleri devam ediyor' diye ekledi.
CNN Internatioanl, saldırının sorumluluğunu İran destekli milis grubu Irak'taki İslami Direniş'nin üstlendiğini yazdı. New York Post ise 'ABD ve Irak kaynakları, ateşlenen yaklaşık 15 füzeden ikisinin hava üssünü vurmayı başardığını söyledi' dedi.
İran devlet medyası, Sorayya uydusunun şimdiye kadarki herhangi bir İran uydusunun ulaştığı en yüksek konum olan 750 km'lik yörüngeye başarıyla ulaştığını duyurdu.
Al Jazeera bu gelişmeyi 'İran, Gazze'deki savaş nedeniyle bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde yeni bir uydunun başarıyla fırlatıldığını duyurdu' yorumuyla dünyaya duyurdu. Söz konusu haberde şu ifade de yer aldı;
'Bu hamlenin İsrail'in ve Batı'nın İran'ın balistik füze ve nükleer hırslarına ilişkin endişelerini artırması muhtemel.'