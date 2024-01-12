Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Hesap günü: İsrail soykırım davasında savunma yapacak

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İsrail - Hamas Savaşında son durum...
Filistin haber ajansı Wafa, İsrail'in sabah saatlerinde Han Yunus'a saldırı düzenlediğini ve en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Wafa ayrıca İsrail askerlerinin hala topçu atışlarına devam ettiğini kaydetti.
Belçika’da iktidar ortağı Yeşil Sol ve Hristiyan Demokratlar, hükümetten, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası bir soruşturma talep etmesini istedi.
Yeşil Sol Partili Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, "Belçika Gazze'de olanları izlemeye devam edemez. Yaşananlar giderek soykırıma benzemeye başladı. Bu yüzden Güney Afrika gibi ülkemizin de Uluslararası Adalet Divanı'na gitmesini istiyorum" görüşünü dile getirdi.
Hristiyan Demokrat Parti de, De Sutter’in bu önerisine destek verdi. Ancak muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA), bu öneriye karşı çıkıyor. Sağ görüşlü parti, bölgede çözüm için İsrail’in desteklemesi gerektiğini savunuyor.
Lahey’de yerel saatle 10:00’da başlayacak kamuya açık duruşma, Uluslararası Adalet Divanı’nın internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. İsrail'in Refah'taki bir eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların ve en az bir bebeğin de bulunduğu dokuz Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 469'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 604'e yükseldiği açıklanmıştı.
Save The Children'ın yeni bir raporuna göre, Gazze'de yaklaşık 100 gündür devam eden savaş nedeni ile 10.000'den fazla çocuk (yani Gazze'deki toplam çocuk nüfusunun yüzde 1'i) öldürüldü.
Raporda, savaştan sağ kurtulan çocukların yaşamlarını değiştirecek yaralanmalar, yanıkla ve hastalıklarla boğuştuğu vurgulandı.
İsrail’in bugün yapacağı savunmanın ardından Uluslararası Adalet Divanı, Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki tüm askeri faaliyetlerini durdurmasına dair taleple ilgili karar verecek.
Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’deki tüm askerleri faaliyetlerinin durdurulması için ivedilikle ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyor.
Uluslararası Adalet Divanı, aynı zamanda Güney Afrika’nın soykırım iddiaları ile ilgili davanın esastan görüşülüp görüşülmeyeceğine de karar verecek.
Bu İsrail açısından büyük önem taşıyan bir karar. Çünkü, soykırım ya da diğer suçlamalar konusunda Uluslararası Adalet Divanı’na yalnızca bir kez başvuru yapılabiliyor.
Eğer Güney Afrika, Gazze’de soykırım yapıldığına ilişkin yeterince kanıt sunmazsa, İsrail bir daha soykırımla suçlanamayacak.
İsrail Başbakanı Netanyahu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, ülkesi hakkındaki iddiaları reddetti, İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkını elinde tutacağını söyledi.
Dünya tersine döndü. Soykırıma karşı mücadele eden İsrail soykırımla suçlanıyor" diyen İsrail Başbakanı, Güney Afrika'yı da “ikiyüzlülükle” suçladı. Netanyahu’ya göre, Suriye ve Yemen'de milyonlarca insan Hamas'ın ortakları tarafından öldürülürken ya da yerlerinden edilirken Güney Afrika bunu görmezden geldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, “Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle hakkında dava açtığı İsrail, bugün Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda sözlü savunma yapacak.
Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 29 Aralık’ta açılan davanın ilk duruşması dün Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda başladı.
Duruşmanın ilk gününde, İsrail’i, Gazze’deki Filistin halkına soykırım yapmakla suçlayan Güney Afrika, bu konudaki iddialarını sözlü olarak mahkemeye sundu.
Güney Afrika öncelikli olarak, İsrail'in Gazze’deki tüm askeri operasyonlarını derhal durdurması için, uluslararası mahkemenin ihtiyati tedbir kararı almasını talep etti.