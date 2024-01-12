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CANLI Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Hesap günü: İsrail soykırım davasında savunma yapacak

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Hesap günü: İsrail soykırım davasında savunma yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 09:19

İsrail'in Gazze'ye yönelik acıması saldırıları neredeyse 100 gündür devam ederken 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 23 bin 469'a yükseldi. Dünyada tüm gözler Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı soykırım davasına çevrilmiş durumda. İsrail, bugün Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda sözlü savunma yapacak.

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 İsrail - Hamas Savaşında son durum...

Han Yunus'ta en az 30 kişi hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı Wafa, İsrail'in sabah saatlerinde Han Yunus'a saldırı düzenlediğini ve en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Wafa ayrıca İsrail askerlerinin hala topçu atışlarına devam ettiğini kaydetti.

Belçika da davaya dahil olmak istiyor
Belçika da davaya dahil olmak istiyor

Belçika’da iktidar ortağı Yeşil Sol ve Hristiyan Demokratlar, hükümetten, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası bir soruşturma talep etmesini istedi.

Yeşil Sol Partili Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, "Belçika Gazze'de olanları izlemeye devam edemez. Yaşananlar giderek soykırıma benzemeye başladı. Bu yüzden Güney Afrika gibi ülkemizin de Uluslararası Adalet Divanı'na gitmesini istiyorum" görüşünü dile getirdi.

Hristiyan Demokrat Parti de, De Sutter’in bu önerisine destek verdi. Ancak muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA), bu öneriye karşı çıkıyor. Sağ görüşlü parti, bölgede çözüm için İsrail’in desteklemesi gerektiğini savunuyor.

Lahey’de yerel saatle 10:00’da başlayacak kamuya açık duruşma, Uluslararası Adalet Divanı’nın internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.

İsrail'in Refah saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti
İsrailin Refah saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. İsrail'in Refah'taki bir eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların ve en az bir bebeğin de bulunduğu dokuz Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 469'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 604'e yükseldiği açıklanmıştı.

Gazze'deki çocuk nüfusun yüzde biri öldürüldü
Gazzedeki çocuk nüfusun yüzde biri öldürüldü

Save The Children'ın yeni bir raporuna göre, Gazze'de yaklaşık 100 gündür devam eden savaş nedeni ile 10.000'den fazla çocuk (yani Gazze'deki toplam çocuk nüfusunun yüzde 1'i) öldürüldü.

Raporda, savaştan sağ kurtulan çocukların yaşamlarını değiştirecek yaralanmalar, yanıkla ve hastalıklarla boğuştuğu vurgulandı.

 

Bugün mahkemeden hangi kararlar çıkabilir?
Bugün mahkemeden hangi kararlar çıkabilir

İsrail’in bugün yapacağı savunmanın ardından Uluslararası Adalet Divanı, Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki tüm askeri faaliyetlerini durdurmasına dair taleple ilgili karar verecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’deki tüm askerleri faaliyetlerinin durdurulması için ivedilikle ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyor.

Uluslararası Adalet Divanı, aynı zamanda Güney Afrika’nın soykırım iddiaları ile ilgili davanın esastan görüşülüp görüşülmeyeceğine de karar verecek.

Bu İsrail açısından büyük önem taşıyan bir karar. Çünkü, soykırım ya da diğer suçlamalar konusunda Uluslararası Adalet Divanı’na yalnızca bir kez başvuru yapılabiliyor.

Eğer Güney Afrika, Gazze’de soykırım yapıldığına ilişkin yeterince kanıt sunmazsa, İsrail bir daha soykırımla suçlanamayacak.

Netanyahu:Dünya tersine döndü
Netanyahu:Dünya tersine döndü

İsrail Başbakanı Netanyahu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, ülkesi hakkındaki iddiaları reddetti, İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkını elinde tutacağını söyledi.

Dünya tersine döndü. Soykırıma karşı mücadele eden İsrail soykırımla suçlanıyor" diyen İsrail Başbakanı, Güney Afrika'yı da “ikiyüzlülükle” suçladı. Netanyahu’ya göre, Suriye ve Yemen'de milyonlarca insan Hamas'ın ortakları tarafından öldürülürken ya da yerlerinden edilirken Güney Afrika bunu görmezden geldi.

İsrail soykırım davasında savunma yapacak
İsrail soykırım davasında savunma yapacak

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, “Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle hakkında dava açtığı İsrail, bugün Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda sözlü savunma yapacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 29 Aralık’ta açılan davanın ilk duruşması dün Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda başladı.

Duruşmanın ilk gününde, İsrail’i, Gazze’deki Filistin halkına soykırım yapmakla suçlayan Güney Afrika, bu konudaki iddialarını sözlü olarak mahkemeye sundu.

Güney Afrika öncelikli olarak, İsrail'in Gazze’deki tüm askeri operasyonlarını derhal durdurması için, uluslararası mahkemenin ihtiyati tedbir kararı almasını talep etti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHan Yunus'ta en az 30 kişi hayatını kaybetti
timelineBelçika da davaya dahil olmak istiyor
timelineİsrail'in Refah saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti
timelineGazze'deki çocuk nüfusun yüzde biri öldürüldü
timelineBugün mahkemeden hangi kararlar çıkabilir?
timelineNetanyahu:Dünya tersine döndü
timelineİsrail soykırım davasında savunma yapacak
 
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#İsrail#Hamas#Gazze

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