Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Hamas'tan yeni teklif! 'Gallant imza attı' iddiası...

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, İsrail’e seçim çağrısında bulundu

ABD Senatosu çoğunluk lideri Demokrat Parti Senatörü Chuck Schumer, kendisinin ABD’nin en üst düzey seçilmiş Yahudi yetkilisi olduğunu vurgulayarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ‘yolunu kaybettiğini’ söyledi. Schumer, İsrail’e seçim çağrısında bulundu.Senatör Chuck Schumer, dün ABD Senatosu’ndaki konuşmasında ‘savaşın iki tarafındaki kişilerin iki devletli çözüme sırt çevirdiğini’ vurgulayarak “Hükümetimizin seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkilisi ve İsrail'in sadık bir savunucusu olarak bugün buradan açıkça ifade ediyorum: Bu vahim bir hatadır. İsrail için. Filistinliler için. Bölge ve dünya için” dedi.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ DÖRT ENGEL



Schumer konuşmasında iki devletli çözüme ulaşmak için bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirterek “Şu anda iki devletin önünde dört büyük engel var ve bunlar denklemden çıkarılmadıkça İsrail'de, Gazze'de ve Batı Şeria'da asla barış olmayacak. Bu dört büyük engel şunlardır:



Hamas ve onların kötü yollarını destekleyen ve hoşgörüyle karşılayan Filistinliler. Hükümette ve toplumda radikal sağcı İsrailliler. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu" dedi.



RADİKAL SAĞCI İSRAİLLİ BAKANLAR



“Barışın önündeki ikinci büyük engel ise hükümet ve toplumdaki radikal sağcı İsraillilerdir. Bu radikalizmin en kötü örnekleri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'dir.”



NETANYAHU YOLUNU KAYBETTİ



“Başbakan Netanyahu'yu uzun zamandır tanıyorum. Pek çok kez aynı fikirde olmasak da, genç bir adam olarak savaş alanında İsrail için gösterdiği olağanüstü cesarete her zaman saygı duyacağım. Onun kalbindeki en büyük önceliğin İsrail'in güvenliği olduğuna inanıyorum. Bununla birlikte, Başbakan Netanyahu'nun siyasi bekasının İsrail'in menfaatlerinin önüne geçmesine izin vererek yolunu kaybettiğine de inanıyorum.”



YENİ BİR SEÇİM



“Bu kritik noktada, pek çok İsraillinin hükümetlerinin vizyonuna ve yönüne olan güvenini kaybettiği bir dönemde, İsrail'in geleceğine ilişkin sağlıklı ve açık bir karar alma sürecine olanak sağlamanın tek yolunun yeni bir seçim olduğuna inanıyorum.”