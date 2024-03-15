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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Hamas'tan yeni teklif! 'Gallant imza attı' iddiası...

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Hamastan yeni teklif Gallant imza attı iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 11:35

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin yeni teklifini duyurdu.Hamas'ın ilk aşamada 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli olmak üzere 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılmasını öngören teklifine İsrail'in yanıtı 'gerçekçi değil' oldu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, İsrail’e seçim çağrısında bulundu
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, İsrail’e seçim çağrısında bulundu

ABD Senatosu çoğunluk lideri Demokrat Parti Senatörü Chuck Schumer, kendisinin ABD’nin en üst düzey seçilmiş Yahudi yetkilisi olduğunu vurgulayarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ‘yolunu kaybettiğini’ söyledi. Schumer, İsrail’e seçim çağrısında bulundu.Senatör Chuck Schumer, dün ABD Senatosu’ndaki konuşmasında ‘savaşın iki tarafındaki kişilerin iki devletli çözüme sırt çevirdiğini’ vurgulayarak “Hükümetimizin seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkilisi ve İsrail'in sadık bir savunucusu olarak bugün buradan açıkça ifade ediyorum: Bu vahim bir hatadır. İsrail için. Filistinliler için. Bölge ve dünya için” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ DÖRT ENGEL

Schumer konuşmasında iki devletli çözüme ulaşmak için bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirterek “Şu anda iki devletin önünde dört büyük engel var ve bunlar denklemden çıkarılmadıkça İsrail'de, Gazze'de ve Batı Şeria'da asla barış olmayacak. Bu dört büyük engel şunlardır:

Hamas ve onların kötü yollarını destekleyen ve hoşgörüyle karşılayan Filistinliler. Hükümette ve toplumda radikal sağcı İsrailliler. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu" dedi.

RADİKAL SAĞCI İSRAİLLİ BAKANLAR

“Barışın önündeki ikinci büyük engel ise hükümet ve toplumdaki radikal sağcı İsraillilerdir. Bu radikalizmin en kötü örnekleri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'dir.”

NETANYAHU YOLUNU KAYBETTİ

“Başbakan Netanyahu'yu uzun zamandır tanıyorum. Pek çok kez aynı fikirde olmasak da, genç bir adam olarak savaş alanında İsrail için gösterdiği olağanüstü cesarete her zaman saygı duyacağım. Onun kalbindeki en büyük önceliğin İsrail'in güvenliği olduğuna inanıyorum. Bununla birlikte, Başbakan Netanyahu'nun siyasi bekasının İsrail'in menfaatlerinin önüne geçmesine izin vererek yolunu kaybettiğine de inanıyorum.”

YENİ BİR SEÇİM

“Bu kritik noktada, pek çok İsraillinin hükümetlerinin vizyonuna ve yönüne olan güvenini kaybettiği bir dönemde, İsrail'in geleceğine ilişkin sağlıklı ve açık bir karar alma sürecine olanak sağlamanın tek yolunun yeni bir seçim olduğuna inanıyorum.”

İsrail ABD'ye güvence verdi iddiası

ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'nin gönderdiği silahların 'uluslararası hukuka uygun şekilde' kullanılacağına dair Washington yönetimine güvence verdiğini açıkladılar.

Axios'ta yer alan habere göre, Gallant ABD silahlarının Gazze'de 'uluslararası hukuka uygun olarak kullanılacağını taahhüt eden' belgeyi imzaladı ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew'e teslim etti.

Axios ayrıca Biden yönetiminin söz konusu belgenin Mart ortasına kadar sağlamasını istediğini aksi takdirde İsrail'e silah transferini askıya almayı planladığı yazdı.


AFP Muhabiri görüntüledi: Gazze topraklarına Davut Yıldızı'nı kazıdılar

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait HC-130J askeri kargo uçağının Gazzelilere insani yardım ulaştırmak için gerçekleştirdiği operasyona katılan AFP muhabiri adeta harabeye dönen kenti havadan fotoğrafladı. Haber ajansının bugün servis ettiği fotoğraflarda, İsrail güçlerinin yıkılmış binalarla çevrili boş bir araziye Yahudilerin sembolü olan Davut Yıldızı'nı kazıdıkları görüldü


Hamas’tan yeni teklif
Hamas’tan yeni teklif

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi dün duyurdu. Teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ileten Hamas, 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli mahkûmların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi sundu.

Anlaşmanın ilk aşamasında 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılacağı kaydedilen teklifte, İsrailli "kadın askerlerin" serbest bırakılmasının da ilk aşamaya dahil olduğu aktarıldı.

Ayrıca, Hamas’ın ilk aşamanın ardından kalıcı bir ateşkes tarihi belirlemek istediği kaydedilen teklifte, İsrail’in Gazze’den çekilmesine yönelik bir tarih de yer alıyor. Hamas, ikinci aşamada ise her iki taraftan da tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını istiyor.

İSRAİL'DEN CEVAP

Hamas’ın teklifine karşılık İsrail Başbakanlık Ofisi’nden açıklama geldi. Hamas’ın yeni tekliflerinin “gerçekçi olmayan” temellere dayandığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu’nun konuyu bugün savaş kabinesine sunacağı aktarıldı.

Avustralya, UNRWA’ya fon yardımına yeniden başlayan ülkeler arasına katıldı
Avustralya, UNRWA’ya fon yardımına yeniden başlayan ülkeler arasına katıldı

Avustralya, İsrail'in UNRWA’nın Gazze'deki bazı çalışanlarına yönelik 7 Ekim olaylarına dahil oldukları iddialarının ardından başta ABD olmak üzere bazı ülkeler gibi kuruluşa yardımlarını askıya aldığını duyurmuştu. Avustralya Dışişleri’nden bugün yapılan açıklamada, “Avustralya, UNRWA operasyonlarının bütünlüğünü güçlendirmeye yönelik adımları izleyerek, UNRWA’ya sağlanan fonlara ilişkin geçici duraklamayı kaldıracak” denildi.

AVUSTRALYA’DAN 52 MİLYON DOLAR YARDIM FONU

Yapılan açıklamada, Gazze’ye gönderilecek olan yardımlar için 52 milyon dolar taahhüt edildiği açıklandı. Avustralya ayrıca, acil ihtiyacı karşılamak amacıyla Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaştırılmasına yardımcı olma çabalarını da destekleyeceğini ifade etti.

Destek kapsamında, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir C-17A Globemaster, Ürdün ve BAE tarafından insani yardım amaçlı hava indirmelerinde kullanılmak üzere 140 adet Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) hava dağıtım paraşütü tedarik edileceği belirtildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, İsrail’e seçim çağrısında bulundu
timelineİsrail ABD'ye güvence verdi iddiası
timelineAFP Muhabiri görüntüledi: Gazze topraklarına Davut Yıldızı'nı kazıdılar
timelineHamas’tan yeni teklif
timelineAvustralya, UNRWA’ya fon yardımına yeniden başlayan ülkeler arasına katıldı
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#İsrail#Hamas#Gazze

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