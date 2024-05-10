Netanyahu'dan 7 Ekim itirafı: Açıkçası başarısızlıklar vardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın silah tedariğinin durdurulabileceği yönündeki uyarısına üstü kapalı bir yanıt vererek İsrail'in "tek başına durmaya" hazır olduğunu söyledi.





Video açıklamasında Netanyahu 'Gerekiyorsa tırnaklarımızla savaşırız. Ama elimizde tırnaklarımızdan çok daha fazlası var ve bu ruh gücüyle, Tanrı'nın yardımıyla birlikte zafere ulaşacağız' dedi.



ABD Başkanı Biden İsrail-ABD ilişkilerinde ender rastlanan çıkışlardan birini yaparak, İsrail güçlerinin Refah’a girmesi halinde Tel Aviv yönetimine mühimmat sevkiyatını durduracağını açıklamıştı.





Netanyahu, ABD'nin talk show programı Dr Phil'e yaptığı açıklamalarda ise Joe Biden'ın İsrail'e bomba sevkiyatını duraklatarak hata yaptığını söyledi. Netanyahu, 'Joe Biden'ı uzun yıllardır, 40 yıldan fazla süredir tanıyorum. Sık sık anlaşmalarımız oldu ama fikir ayrılıklarımız da oldu. Bunları aşmayı başardık. Umarım artık bunların üstesinden gelebiliriz' dedi.

Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı yenmekten başka seçeneği olmadığını savundu. Röportajda, Netanyahu'ya 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'ndaki başarısızlık da soruldu.





Netanyahu 'Açıkçası başarısızlıklar vardı. Her şeyden önce hükümet. Hükümetin ilk sorumluluğu halkı korumaktır, bu nihai kuşatıcı sorumluluktur ve insanlar korunmadı, bunu kabul etmeliyiz' dedi.