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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması! Netanyahu'dan Aksa Tufanı itirafı: Açıkçası başarısızlıklar vardı

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#İsrail#Hamas#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamastan ateşkes açıklaması Netanyahudan Aksa Tufanı itirafı: Açıkçası başarısızlıklar vardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 08:18

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise Netanyahu'nun açıklamalarını konuşuyor. Biden'a yanıt veren Netanyahu, İsrail'in "tek başına durmaya" hazır olduğunu söyledi. Ülkesinin Hamas'ı yok etmesi gerektiğini öne sürerek Refah operasyonunu savunan Netanyahu'dan Aksa Tufanı operasyonu için ise itiraf gibi bir açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Netanyahu'dan 7 Ekim itirafı: Açıkçası başarısızlıklar vardı

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın silah tedariğinin durdurulabileceği yönündeki uyarısına üstü kapalı bir yanıt vererek İsrail'in "tek başına durmaya" hazır olduğunu söyledi.


Video açıklamasında Netanyahu 'Gerekiyorsa tırnaklarımızla savaşırız. Ama elimizde tırnaklarımızdan çok daha fazlası var ve bu ruh gücüyle, Tanrı'nın yardımıyla birlikte zafere ulaşacağız' dedi.

ABD Başkanı Biden İsrail-ABD ilişkilerinde ender rastlanan çıkışlardan birini yaparak, İsrail güçlerinin Refah’a girmesi halinde Tel Aviv yönetimine mühimmat sevkiyatını durduracağını açıklamıştı.


Netanyahu, ABD'nin talk show programı Dr Phil'e yaptığı açıklamalarda ise Joe Biden'ın İsrail'e bomba sevkiyatını duraklatarak hata yaptığını söyledi. Netanyahu, 'Joe Biden'ı uzun yıllardır, 40 yıldan fazla süredir tanıyorum. Sık sık anlaşmalarımız oldu ama fikir ayrılıklarımız da oldu. Bunları aşmayı başardık. Umarım artık bunların üstesinden gelebiliriz' dedi.

Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı yenmekten başka seçeneği olmadığını savundu. Röportajda, Netanyahu'ya 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'ndaki başarısızlık da soruldu.


Netanyahu 'Açıkçası başarısızlıklar vardı. Her şeyden önce hükümet. Hükümetin ilk sorumluluğu halkı korumaktır, bu nihai kuşatıcı sorumluluktur ve insanlar korunmadı, bunu kabul etmeliyiz' dedi.

Hamas topun tamamen İsrail'in elinde olduğunu duyurdu

Fransız haber ajansı AFP, Hamas'ın Cuma günü erken saatlerde Kahire'de Gazze ateşkes görüşmelerine katılan heyetinin şehirden ayrılarak Katar'a gittiğini duyurduğunu ve "topun artık tamamen İsrail'in elinde" olduğunu belirttiğini bildirdi.


'Müzakere heyeti Kahire'den ayrılarak Doha'ya doğru yola çıktı. Uygulamada işgalci İsrail, arabulucular tarafından sunulan öneriyi reddetti ve birçok temel konuda itirazda bulundu' diyen Hamas, açıklamada ateşkes önerisinin arkasında durulduğunun da altını çizdi.

IDF Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu

IDF, İsrail savaş uçaklarının kısa bir süre önce güney Lübnan kasabaları Kafr Kila, Alma ash-Shab ve Yaroun'da Hizbullah'a ait binaları ve diğer altyapıları vurduğunu söyledi.

Beyaz Saray: ABD, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması konusunda nihai bir karar vermedi
Beyaz Saray: ABD, İsraile silah sevkiyatının durdurulması konusunda nihai bir karar vermedi

Beyaz Saray, İsrail'in Refah'ta geniş çaplı bir operasyon başlatacağı korkusuyla geçen hafta dondurulan İsrail'e silah sevkiyatı konusunda ABD'nin henüz nihai bir karar vermediğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineNetanyahu'dan 7 Ekim itirafı: Açıkçası başarısızlıklar vardı
timeline Hamas topun tamamen İsrail'in elinde olduğunu duyurdu
timelineIDF Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu
timelineBeyaz Saray: ABD, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması konusunda nihai bir karar vermedi
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#İsrail#Hamas#Dünya

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