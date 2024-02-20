Washington Post ABD'deki İsrail sansürünü yazdı: Nükleer Rubicon aşıldı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'tan İsrail'in nükleer kapasitesine dair dikkat çeken bir yazı geldi.





'İsrail-Hamas savaşıyla birlikte bir tür nükleer Rubicon aşıldı' diyen gazete yazıda şu ifadelere yer verdi;





'İki seçilmiş İsrailli yetkili (bir hükümet bakanı ve bir parlamento üyesi ) yalnızca İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğundan açıkça bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda bunların Gazze üzerinde patlatılmasını da önerdi. Bu rahatsız edici bir ilkti. Bu arada Washington'da uzun süredir devam eden gizli bir başkanlık emri, Amerikalı yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladı.'





Nükleer silahların yayılmasına ve daha da kötüsü kullanılmasına ilişkin artan risklere dikkat çeken ABD'li gazete 'İsrail'in nükleer cephaneliğine yönelik bu tür otosansürü sürdürmek sadece tuhaf değil; zararlıdır' dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 'İsrail sende atom bombası var. Bunu da özellikle ilgili merciilere şikayetini yaptık, yapıyoruz' diyerek bu konuyu uluslararası arenada dile getiren ilk lider olmuştu.





Erdoğan aynı açıklamasında 'Yine bu süreçte İsrailli bakanlar tarafından varlığı inkar edilen nükleer silah, atom bombası meselesinin de unutulmasına da izin vermeyeceğiz' ifadesine de yer vermişti.





Rubicon aşıldı: Adını italya'da bulunan rubicon nehrinden alan deyim bir konuda kritik eşiğin aşılması durumunda kullanılıyor.