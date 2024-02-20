Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
UNICEF, Gazze'de Gıda Hassasiyeti ve Durum Analizi başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, haftalardır yardımın neredeyse tamamen kesildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde durumun ciddi olduğu belirtildi.
Kuzeydeki barınma ve sağlık merkezlerinde yapılan beslenme taramalarında 2 yaşın altındaki her 6 bebekten 1'inin (kuzeydeki çocukların yüzde 15,6'sı) şiddetli yetersiz beslenmeye mücadele ettiğinin tespit edildiği vurgulandı. Çocukların yüzde 3'ünün hayati tehlike oluşturacak şekilde aşırı zayıfladığı, acil tedavi edilmediği takdirde tıbbi komplikasyon ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Verilerin Ocak ayına ait olduğu, bugün durumun daha da vahim olduğu aktarıldı.
Suudi gazetesi, İsrail'in Sinwar'ın Mısır'a gittiğine inandığını ve İsrailli rehineleri de yanında götürmesinden korktuğunu bildirdi.
Suudi gazetesi Elaph, İsrailli yetkililerin elinde Gazze Şeridi'ndeki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yakın zamanda Refah'taki tünellerden Mısır'a gittiği yönünde bilgi bulunduğunu bildirdi.
Habere göre İsrail, Sinwar'ın kardeşi Muhammed ve diğerleriyle birlikte kaçtığına inanıyor ve yanında İsrailli rehineleri de aldığından endişe ediliyor.
Aynı haberde, IDF sözcüsünün konuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddettiği bilgisine yer verildi. Ancak İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrailli yetkililer, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Refah'taki yer altı tünellerinden Mısır'a gittiği yönündeki haberleri yalanladı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'tan İsrail'in nükleer kapasitesine dair dikkat çeken bir yazı geldi.
'İsrail-Hamas savaşıyla birlikte bir tür nükleer Rubicon aşıldı' diyen gazete yazıda şu ifadelere yer verdi;
'İki seçilmiş İsrailli yetkili (bir hükümet bakanı ve bir parlamento üyesi ) yalnızca İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğundan açıkça bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda bunların Gazze üzerinde patlatılmasını da önerdi. Bu rahatsız edici bir ilkti. Bu arada Washington'da uzun süredir devam eden gizli bir başkanlık emri, Amerikalı yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladı.'
Nükleer silahların yayılmasına ve daha da kötüsü kullanılmasına ilişkin artan risklere dikkat çeken ABD'li gazete 'İsrail'in nükleer cephaneliğine yönelik bu tür otosansürü sürdürmek sadece tuhaf değil; zararlıdır' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 'İsrail sende atom bombası var. Bunu da özellikle ilgili merciilere şikayetini yaptık, yapıyoruz' diyerek bu konuyu uluslararası arenada dile getiren ilk lider olmuştu.
Erdoğan aynı açıklamasında 'Yine bu süreçte İsrailli bakanlar tarafından varlığı inkar edilen nükleer silah, atom bombası meselesinin de unutulmasına da izin vermeyeceğiz' ifadesine de yer vermişti.
Rubicon aşıldı: Adını italya'da bulunan rubicon nehrinden alan deyim bir konuda kritik eşiğin aşılması durumunda kullanılıyor.
Axios haber sitesi, Brett McGurk'un İsrail'in Refah'ta yaklaşan askeri operasyonlarını ve Gazze'de hâlâ tutulan esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere Çarşamba günü Kahire'ye uçacağını bildirdi.
Beyaz Saray geziyi henüz onaylamadı ancak Axios, Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk'un ilk olarak Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel ile görüşeceğini bildirdi.
Daha sonra Perşembe günü İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmek üzere İsrail'e uçacak.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki devletli çözüme karşı olduğunu yineleyerek, İsrail'e Filistin devleti dayatmaya yönelik uluslararası bir girişim olduğunu öne süren Netanyahu 'İsrail vatandaşları, herkes biliyor ki, varlığımızı tehlikeye atacak bir Filistin devletinin kurulmasını onlarca yıldır engelleyen kişi benim' dedi.
Netanyahu, İsrail'in Gazze dahil Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm bölgelerde 'tam güvenlik kontrolünü' sürdüreceğini de sözlerine ekledi.
Wafa haber ajansı, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin'in batısındaki Zabuba köyünde tutuklu bulunan 50 yaşındaki Muhammed Muhammed Abdülmecid Şarqiya'yı 23 yıl İsrail gözetiminde kaldıktan sonra serbest bıraktığını bildirdi.
ABD, Gazze'de "mümkün olan en kısa sürede" geçici ateşkes çağrısında bulunan ve İsrail'i Refah'a kara saldırısı başlatmaması konusunda uyaran bir BM Güvenlik Konseyi kararı taslağı hazırladı.
Al Jezeera'da yer alan habere göre, taslakta ayrıca Gazze'de "büyük ölçekte insani yardım sağlanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması" çağrısı da yapılıyor.
Belçika’nın öncülüğünde 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, İsrail’e “Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese yol açacak acil insani ara” çağrısında bulundu.
AB içinde İsrail’e en büyük desteği veren Macaristan ise bu çağrıya katılmadı. Macaristan engeli nedeniyle, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddete karışan İsrailli radikal yerleşimcilere yönelik Avrupa yaptırımları konusunda da yine karar alınamadı.