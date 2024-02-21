Kolombiya ve Bolivya cumhurbaşkanlarından Lula'ya destek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsrail hükümetini Gazze’de soykırım yapmakla suçladı ve askeri eylemleri Holokost ile kıyaslamış ve 'Gazze Şeridi’nde olanlar bir savaş değil. Bu bir soykırım. Bu askerler ile askerler arasında bir savaş değil. Bu hayli yüksek eğitimli bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasında bir savaş' demişti.





İsrail'de 'istenmeyen kişi' ilan edilen Lula'ya Kolombiya ve Bolivya'daki mevkidaşlarından destek geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı 'Gazze'de soykırım var ve binlerce çocuk, kadın ve yaşlı sivil korkakça katlediliyor. Lula yalnızca doğruyu söyledi ve gerçek savunulmalı, yoksa barbarlık bizi yok edecek' dedi.





Bolivya Cumhurbaşkanı ise Lula ile dayanışma içinde olacağının altını çizdi ve 'Tarih bu barbarlığa kayıtsız kalanları affetmeyecektir' dedi.