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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Çin'den ABD'ye sert eleştiri: İsrail'e öldürme izni veriyor! İsrail basınından Ramazan planına tepki

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Çinden ABDye sert eleştiri: İsraile öldürme izni veriyor İsrail basınından Ramazan planına tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 08:58

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'in en büyük destekçisi konumundaki ABD ateşkes kararını veto ederek bir kez daha Tel Aviv'e can simidi oldu. ABD yönetimi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de kalıcı ateşkesi konuşmak için henüz doğru zaman olmadığını savundu. Çin'den Washington'un bu hamlesine sert bir tepki geldi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir karara karşı çıkmasının İsrail'e öldürme izni vermekle eşdeğer olduğunu söyledi. Netanyahu'nun skandal Gazze planını yazan İsrail gazetesi Haaretz ise bu hamleyi 'Gazze Şeridi saldırılarının başlangıcından bu yana aldığı en tehlikeli karar' olarak nitelendirdi ve Netanyahu hükümetinin ülkeyi uçuruma doğru sürüklediğini yazdı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail ordusu, Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınağı vurdu: 2 ölü

İsrail askerlerinin Han Yunus'ta Sınır Tanımayan Doktorlar personeli ile ailelerinin kaldığı sığınağı bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, İsrail askerlerinin kışlaya çevirdiği Nasser Hastanesi'nin "iyileşme yeri değil, ölüm yeri" haline geldiğini ifade etti.

Suriye basını: İsrail Şam'ı vurdu

Suriye medyası, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiasını aktarıyor. Devlet tarafından işletilen SANA haber ajansı, İsrail'in Kafar Sousah banliyösünü hedef aldığını iddia ediyor.

Haaretz'ten Netanyahu eleştirisi: Gelmiş geçmiş en kötü hükümet
Haaretzten Netanyahu eleştirisi: Gelmiş geçmiş en kötü hükümet

Netanyahu hükümetinin Ramazan ayı boyunca ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirme planına tepkiler devam ederken İsrail basınından da Netanyahu'ya sert bir eleştiri geldi. 'İsrail'in gelmiş geçmiş en kötü hükümeti ülkenin yanmasına izin vermek istiyor' manşetini atan Haaretz 'bu korkunç hükümetin, Gazze Şeridi saldırılarının başlangıcından bu yana aldığı en tehlikeli karar' değerlendirmesinde bulundu. Aynı yazıda 'İsrail'in uçuruma doğru gittiği' uyarısına bulunuldu.

Hamas'tan Sinwar açıklaması: Koordinasyon içindeyiz

Hamas siyasi büro üyesi Hussam Badran, Suudi Al Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, liderliğin Sinwar ile tam koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Badran 'Yurtdışındaki Hamas liderlerinin söylediği her şey Sinwar ile koordineli olarak yapılıyor' dedi.

Kolombiya ve Bolivya cumhurbaşkanlarından Lula'ya destek
Kolombiya ve Bolivya cumhurbaşkanlarından Lulaya destek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsrail hükümetini Gazze’de soykırım yapmakla suçladı ve askeri eylemleri Holokost ile kıyaslamış ve 'Gazze Şeridi’nde olanlar bir savaş değil. Bu bir soykırım. Bu askerler ile askerler arasında bir savaş değil. Bu hayli yüksek eğitimli bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasında bir savaş' demişti.


İsrail'de 'istenmeyen kişi' ilan edilen Lula'ya Kolombiya ve Bolivya'daki mevkidaşlarından destek geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı 'Gazze'de soykırım var ve binlerce çocuk, kadın ve yaşlı sivil korkakça katlediliyor. Lula yalnızca doğruyu söyledi ve gerçek savunulmalı, yoksa barbarlık bizi yok edecek' dedi.


Bolivya Cumhurbaşkanı ise Lula ile dayanışma içinde olacağının altını çizdi ve 'Tarih bu barbarlığa kayıtsız kalanları affetmeyecektir' dedi.

Çin: ABD'nin ateşkes kararını veto etmesi İsrail'e öldürme izni veriyor
Çin: ABDnin ateşkes kararını veto etmesi İsraile öldürme izni veriyor

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir karara karşı çıkmasının İsrail'e öldürme izni vermekle eşdeğer olduğunu söyledi.


Jun, 'ABD vetosu yanlış bir mesaj göndererek Gazze'deki durumu daha tehlikeli bir duruma sürüklemektedir' dedi ve Gazze'de ateşkese itirazın 'katliamların devamına yeşil ışık yakmaktan farklı bir şey olmadığını' belirtti.


ABD yönetimi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de kalıcı ateşkesi konuşmak için henüz doğru zaman olmadığını savundu.

Londra Yüksek Mahkemesi, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını askıya alan dilekçeyi reddetti

Davacıların avukatları, Londra Yüksek Mahkemesi'nin İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını askıya alması yönündeki dilekçeyi reddettiğini söyledi. Yasal savunuculuk gruplarından oluşan bir koalisyon, Ocak ayında Yüksek Mahkeme'den, Birleşik Krallık hükümetinin İsrail'e askeri parça ve silah satmaya devam etme kararının adli incelemesini hızlandırmasını istemişti.

WSJ İsrail'in 'savaş sonrası' planını yazdı

The Wall Street Journal'ın haberine göre IDF, Hamas'a karşı savaşın sonunda Filistin bölgesi üzerindeki güvenlik kontrolünü sürdürme planının bir parçası olarak Gazze'nin merkezinde yeni bir yol inşa ediyor.

ABD'li yetkili: İsrail ordusunun Ramazan başlamadan önce Refah taarruzunu başlatması pek olası değil
ABDli yetkili: İsrail ordusunun Ramazan başlamadan önce Refah taarruzunu başlatması pek olası değil

Üst düzey bir ABD'li yetkili The Times of Israel'e, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde planladığı büyük askeri operasyonunu Ramazan'dan önce başlatmasının pek olası olmadığını söyledi.

Katar, Hamas'ın Gazze'deki rehinelere tıbbi malzeme sağladığını doğruladı

Katar ve Fransa, geçen ay İsrail ve Hamas'la, terör örgütünün Gazze'de tuttuğu rehinelere acil ilaç teslimatı konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Katar dışişleri bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Katar'ın aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında ilaç sevkiyatını aldığını doğruladığını ve malzemeleri Gazze'de tutulan rehinelere teslim etmeye başladığını söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail ordusu, Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınağı vurdu: 2 ölü
timelineSuriye basını: İsrail Şam'ı vurdu
timelineHaaretz'ten Netanyahu eleştirisi: Gelmiş geçmiş en kötü hükümet
timelineHamas'tan Sinwar açıklaması: Koordinasyon içindeyiz
timelineKolombiya ve Bolivya cumhurbaşkanlarından Lula'ya destek
timelineÇin: ABD'nin ateşkes kararını veto etmesi İsrail'e öldürme izni veriyor
timelineLondra Yüksek Mahkemesi, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını askıya alan dilekçeyi reddetti
timelineWSJ İsrail'in 'savaş sonrası' planını yazdı
timelineABD'li yetkili: İsrail ordusunun Ramazan başlamadan önce Refah taarruzunu başlatması pek olası değil
timelineKatar, Hamas'ın Gazze'deki rehinelere tıbbi malzeme sağladığını doğruladı
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#İsrail#Gazze#Dünya

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