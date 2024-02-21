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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail askerlerinin Han Yunus'ta Sınır Tanımayan Doktorlar personeli ile ailelerinin kaldığı sığınağı bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, İsrail askerlerinin kışlaya çevirdiği Nasser Hastanesi'nin "iyileşme yeri değil, ölüm yeri" haline geldiğini ifade etti.
Suriye medyası, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiasını aktarıyor. Devlet tarafından işletilen SANA haber ajansı, İsrail'in Kafar Sousah banliyösünü hedef aldığını iddia ediyor.
Netanyahu hükümetinin Ramazan ayı boyunca ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirme planına tepkiler devam ederken İsrail basınından da Netanyahu'ya sert bir eleştiri geldi. 'İsrail'in gelmiş geçmiş en kötü hükümeti ülkenin yanmasına izin vermek istiyor' manşetini atan Haaretz 'bu korkunç hükümetin, Gazze Şeridi saldırılarının başlangıcından bu yana aldığı en tehlikeli karar' değerlendirmesinde bulundu. Aynı yazıda 'İsrail'in uçuruma doğru gittiği' uyarısına bulunuldu.
Hamas siyasi büro üyesi Hussam Badran, Suudi Al Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, liderliğin Sinwar ile tam koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Badran 'Yurtdışındaki Hamas liderlerinin söylediği her şey Sinwar ile koordineli olarak yapılıyor' dedi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsrail hükümetini Gazze’de soykırım yapmakla suçladı ve askeri eylemleri Holokost ile kıyaslamış ve 'Gazze Şeridi’nde olanlar bir savaş değil. Bu bir soykırım. Bu askerler ile askerler arasında bir savaş değil. Bu hayli yüksek eğitimli bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasında bir savaş' demişti.
İsrail'de 'istenmeyen kişi' ilan edilen Lula'ya Kolombiya ve Bolivya'daki mevkidaşlarından destek geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı 'Gazze'de soykırım var ve binlerce çocuk, kadın ve yaşlı sivil korkakça katlediliyor. Lula yalnızca doğruyu söyledi ve gerçek savunulmalı, yoksa barbarlık bizi yok edecek' dedi.
Bolivya Cumhurbaşkanı ise Lula ile dayanışma içinde olacağının altını çizdi ve 'Tarih bu barbarlığa kayıtsız kalanları affetmeyecektir' dedi.
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir karara karşı çıkmasının İsrail'e öldürme izni vermekle eşdeğer olduğunu söyledi.
Jun, 'ABD vetosu yanlış bir mesaj göndererek Gazze'deki durumu daha tehlikeli bir duruma sürüklemektedir' dedi ve Gazze'de ateşkese itirazın 'katliamların devamına yeşil ışık yakmaktan farklı bir şey olmadığını' belirtti.
ABD yönetimi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de kalıcı ateşkesi konuşmak için henüz doğru zaman olmadığını savundu.
Davacıların avukatları, Londra Yüksek Mahkemesi'nin İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını askıya alması yönündeki dilekçeyi reddettiğini söyledi. Yasal savunuculuk gruplarından oluşan bir koalisyon, Ocak ayında Yüksek Mahkeme'den, Birleşik Krallık hükümetinin İsrail'e askeri parça ve silah satmaya devam etme kararının adli incelemesini hızlandırmasını istemişti.
The Wall Street Journal'ın haberine göre IDF, Hamas'a karşı savaşın sonunda Filistin bölgesi üzerindeki güvenlik kontrolünü sürdürme planının bir parçası olarak Gazze'nin merkezinde yeni bir yol inşa ediyor.
Üst düzey bir ABD'li yetkili The Times of Israel'e, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde planladığı büyük askeri operasyonunu Ramazan'dan önce başlatmasının pek olası olmadığını söyledi.
Katar ve Fransa, geçen ay İsrail ve Hamas'la, terör örgütünün Gazze'de tuttuğu rehinelere acil ilaç teslimatı konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Katar dışişleri bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Katar'ın aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında ilaç sevkiyatını aldığını doğruladığını ve malzemeleri Gazze'de tutulan rehinelere teslim etmeye başladığını söyledi.