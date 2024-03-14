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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... BM soruşturmasının sonuçları açıklandı: İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği kanıtlandı

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#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... BM soruşturmasının sonuçları açıklandı: İsrailin uluslararası hukuku ihlal ettiği kanıtlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 08:20

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... BM soruşturması İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği kanıtlandı. İsrail güçlerinin bir gazeteciyi öldürdüğü olayı araştıran BM, olay sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı tespit etti. Raporda sivillere ateş açılmasının uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararını ihlal ettiği belirtildi. Politico ABD'nin İsrail'e verdiği 'şartlı Refah desteğini' sayfasına taşıdı. İsrail basınından ise itiraf gibi bir Sinwar haberi geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail polisi havai fişek atan 12 yaşında bir çocuğu öldürdü

Hayatının son anlarında Rami Hamdan Al-Halhouli bir havai fişeğin fitilini tutuşturdu ve havaya kaldırdı. Ondan sonra üç patlama duyuldu. İlki bir polisin mermisi, ikincisi havai fişeğin elinden düşüşü ve sonuncusu da fişeğin Rami’nin bedeni üzerinde kırmızı ve altın sarısı renklerle patlayışı.


Rami al-Halhouli 12 yaşında Filistinli bir çocuktu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 16 bin kişinin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı’nda doğup büyümüştü. Salı akşamı erkek kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte, ailesinin evinin önünde oynarken arkadaşları onu bir havai fişek fırlatması için cesaretlendirdi.


Havai fişeği kendisinden uzak bir yöne doğru tuttu. O yönde İsrail sınır polisleri olsa da havai fişek daha çok gökyüzüne bakıyordu.


 

Olay anını gösteren videoda, havai fişek daha havalanmadan Rami’nin, uzaktaki sınır polisinin açtığı bir el ateşin ardından yere düştüğü görülüyor. Olay hakkında bir yazılı açıklama yapan İsrail polisi “kolluk kuvvetleri, kendilerine doğru havai fişek fırlatarak tehdit oluşturan bir kişiye bir el ateş etti” dedi.


İsrail polisi Rami’nin cesedini henüz ailesine teslim etmedi.


Yetkililer BBC’nin olayla ilgili sorularına yanıt vermezken BBC’ye konuşan Rami’nin ailesi, oğullarının kalbinden vurulduğunu söylüyor.

BM soruşturması: IDF'nin tank ateşi Lübnan'da 'kimliği açıkça belli' olan gazeteciyi öldürdü

BM soruşturmasına göre, bir İsrail tankı geçen yıl Lübnan'da "kimliği açıkça belli olan bir grup gazeteciye" ateş açtığında bir Reuters muhabirini öldürmüştü.


13 Ekim'de gazeteci Issam Abdallah'ın öldürüldüğü, 6 gazetecinin de yaralandığı olayı BM ekibi araştırdı. Soruşturmada olay sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı tespit edilirken, raporda sivillere ateş açılmasının uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararını ihlal ettiği belirtildi. Raporda, saldırının nedeninin bilinmediği belirtildi.

İsrail'den itiraf gibi haber: Sinwar sığınakta bile hâlâ Gazze'nin kralı

İstihbarat şirketi "Buzzilla"nın Maariv için yaptığı özel bir analiz, son üç haftadır Gazze'deki Arapça sosyal medyadaki genel söylemin genel olarak Hamas'a ve onun Gazze'deki liderine yönelik olumlu olduğunu gözler önüne serdi. Bir başka İsrail gazetesi Jerusalem Post bu gelişmeyi 'Sinwar sığınakta bile hâlâ Gazze'nin kralı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Politico ABD'nin 'Refah' desteğini yazdı
Politico ABDnin Refah desteğini yazdı

Politico'nun haberine göre, ABD'li yetkililer İsrailli mevkidaşlarına, Biden yönetiminin Gazze'nin en güneydeki şehri Refah'ta, "yüksek değerli" Hamas hedeflerine öncelik verecek ve geniş çaplı bir saldırıdan vazgeçecek sınırlı bir operasyonu destekleyeceğini iletti.


Politico haberini adlarının açıklanmaması koşulu ile konuşan 4 ABD'li yetkiliye dayandırdı. Yetkililer Politico'ya, üst düzey yönetim yetkililerinin özel toplantılarda İsraillilere, ABD'nin Gazze'nin başka yerlerinde olduğu gibi tam ölçekli bir savaş yerine Refah'ta "terörle mücadele operasyonları" stratejisini destekleyeceğini söylediğini söyledi.


İsrailli bir yetkili ise, Politico'ya Gazze'ye operasyonun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Haaretz bu gelişmeyi 'İsrail, İsrail'in Refah'ı işgal etmemesi halinde Hamas liderlerine karşı İsrail saldırısını destekleyecek' manşeti ile okurlarına duyurdu.

ABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde 4 insansız hava sistemini imha ettiğini açıkladı

ABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde dört insansız hava sistemini ve bir karadan havaya füzeyi imha ettiğini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise İran destekli Husilerin Yemen'den Aden Körfezi'ne bir gemisavar balistik füze fırlattığını, ancak bunun hiçbir gemiye zarar vermediğini söyledi.

IDF: Hava Kuvvetleri Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı

IDF, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdığını bildirdi. Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri kısa bir süre önce Hizbullah'ın birçok yerindeki askeri binalara saldırırken, İsrail ordusu da Çarşamba günü erken saatlerde Lübnan'a topçu ateşi açmıştı.

Hizbullah lideri: İsrail'in Hamas'la müzakereleri 'yenilgi' işaretidir
Hizbullah lideri: İsrailin Hamasla müzakereleri yenilgi işaretidir

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, Ramazan ayında yaptığı konuşmada, 'İsrail, Hamas'ı ezmek amacıyla savaşa girdi. Bugün, altı ay sonra, İsrail, Hamas'la aracılar aracılığıyla müzakerelere başlıyor. Bu, İsrail'in yenilgisinin bir işaretidir' dedi.

FT Umman'daki gizli görüşmeyi deşifre etti

ABD ile İran'ın gizli görüşmesi Financial Times'ın haberi ile deşifre oldu. İngiliz gazete bu gelişmeyi 'ABD, Kızıldeniz saldırıları konusunda İran'la gizli görüşmelerde bulundu' başlığı ile dünyaya duyurdu. Haberde 'Umman'daki dolaylı müzakereler, Tahran destekli Husilerin gemi taşımacılığına yönelik saldırılarına son vermeyi amaçlıyordu' denildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail polisi havai fişek atan 12 yaşında bir çocuğu öldürdü
timelineBM soruşturması: IDF'nin tank ateşi Lübnan'da 'kimliği açıkça belli' olan gazeteciyi öldürdü
timelineİsrail'den itiraf gibi haber: Sinwar sığınakta bile hâlâ Gazze'nin kralı
timelinePolitico ABD'nin 'Refah' desteğini yazdı
timelineABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde 4 insansız hava sistemini imha ettiğini açıkladı
timelineIDF: Hava Kuvvetleri Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı
timelineHizbullah lideri: İsrail'in Hamas'la müzakereleri 'yenilgi' işaretidir
timelineFT Umman'daki gizli görüşmeyi deşifre etti
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#İsrail#Gazze#Dünya

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