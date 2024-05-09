CNN: CIA direktörü Çarşamba günü Netanyahu ve Mossad şefiyle görüştükten sonra Kahire'ye dönecek

CNN'in ayrıntılara aşina bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Bill Burns, Çarşamba günü Mossad şefi David Barnea ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştükten sonra Kahire'ye dönecek. Burns, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklemek için geçen hafta sonu Kahire'ye geldi ve o günden bu yana günlerini Doha, Kudüs ve Kahire arasında mekik dokuyarak geçirdi.