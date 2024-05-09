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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah işgaline devam etmesi halinde İsrail'e silah sevkiyatını durduracağını söyledi.
CNN'den Erin Burnett'e konuşan Biden sivillerin bu bombalar nedeniyle öldürüldüğünü belirtti ve 'Şunu açıkça belirttim ki, eğer Refah'a giderlerse bu silahları tedarik etmiyorum' dedi.
ABD, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine geniş çaplı bir saldırı başlatma kararı almasının ardından bomba sevkiyatını durdurma kararı almıştı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Reşik, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes teklifine yönelik tutumunda kararlılığını sürdürdüğünü ve bu öneriyi onaylamaya sadık kaldığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine dair planlama yapmaya çağırarak, ABD ile çökebilecekleri endişesi nedeniyle konuyla ilgili kapsamlı kabine görüşmeleri yapmayı reddeden başbakan arasındaki acı çekişme noktasına dikkat çekti.
CNN'in ayrıntılara aşina bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Bill Burns, Çarşamba günü Mossad şefi David Barnea ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştükten sonra Kahire'ye dönecek. Burns, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklemek için geçen hafta sonu Kahire'ye geldi ve o günden bu yana günlerini Doha, Kudüs ve Kahire arasında mekik dokuyarak geçirdi.