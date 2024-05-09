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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Biden'dan İsrail'e Refah mesajı: Girerseniz silahları vermiyorum!

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İsrail#Refah
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Bidendan İsraile Refah mesajı: Girerseniz silahları vermiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 08:24

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...  Dünya ise ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını konuşuyor. İsrail'in Refah hamlesi sonrası bomba sevkiyatını askıya alan Binde Tel Aviv'e net bir mesaj verdi. CNN'e konuşan Biden 'Şunu açıkça belirttim ki, eğer Refah'a giderlerse bu silahları tedarik etmiyorum' diyerek ABD'nin kırımızı çizgisini ilan etti.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Biden: ABD, Refah işgaline devam ederse İsrail'e silah sevkiyatını durduracak

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah işgaline devam etmesi halinde İsrail'e silah sevkiyatını durduracağını söyledi.

CNN'den Erin Burnett'e konuşan Biden sivillerin bu bombalar nedeniyle öldürüldüğünü belirtti ve 'Şunu açıkça belirttim ki, eğer Refah'a giderlerse bu silahları tedarik etmiyorum' dedi.


ABD, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine geniş çaplı bir saldırı başlatma kararı almasının ardından bomba sevkiyatını durdurma kararı almıştı.

Üst düzey yetkili, Hamas'ın ateşkes teklifini onaylamaya sadık kaldığını söyledi

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Reşik, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes teklifine yönelik tutumunda kararlılığını sürdürdüğünü ve bu öneriyi onaylamaya sadık kaldığını söyledi.

Biden, Netanyahu'dan Gazze'deki savaş sonrası yönetime ilişkin planların ana hatlarını çizmesini istedi

ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine dair planlama yapmaya çağırarak, ABD ile çökebilecekleri endişesi nedeniyle konuyla ilgili kapsamlı kabine görüşmeleri yapmayı reddeden başbakan arasındaki acı çekişme noktasına dikkat çekti.

CNN: CIA direktörü Çarşamba günü Netanyahu ve Mossad şefiyle görüştükten sonra Kahire'ye dönecek

CNN'in ayrıntılara aşina bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Bill Burns, Çarşamba günü Mossad şefi David Barnea ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştükten sonra Kahire'ye dönecek. Burns, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklemek için geçen hafta sonu Kahire'ye geldi ve o günden bu yana günlerini Doha, Kudüs ve Kahire arasında mekik dokuyarak geçirdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBiden: ABD, Refah işgaline devam ederse İsrail'e silah sevkiyatını durduracak
timelineÜst düzey yetkili, Hamas'ın ateşkes teklifini onaylamaya sadık kaldığını söyledi
timelineBiden, Netanyahu'dan Gazze'deki savaş sonrası yönetime ilişkin planların ana hatlarını çizmesini istedi
timelineCNN: CIA direktörü Çarşamba günü Netanyahu ve Mossad şefiyle görüştükten sonra Kahire'ye dönecek
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#ABD#İsrail#Refah

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