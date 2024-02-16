Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Gazze-Mısır sınırına duvar! Biden'dan İsrail'e bir uyarı daha

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 112 kişi öldü, 157 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 775’e, yaralı sayısının ise 68 bin 552’ye yükseldiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen binlerce yerinden edilmiş sivilin sığındığı Refah kentine kara saldırısı düzenlemeyi planlıyor ve Mısır sınırındaki kentin Hamas'ın “son kalesi” olduğunu savunuyor.
GAZZE-MISIR SINIRINA DUVAR
Maxar tarafından yayınlanan 15 Şubat'a ait uydu görüntüleri Mısır-Gazze sınırı boyunca bir duvar inşa edildiğini ortaya koydu. İsrail'in Rafah'ta gerçekleştirmesi beklenen kara saldırısına ilikin endişelerin arttığı bir dönemde Gazze'nin nüfusunun büyük bir kısmının sığındığı yerde aktif inşaatın devam ettiğini görülüyor.
CNN tarafından incelenen ek uydu görüntüleri, ilk kazının 6 Şubat'ta başladığını gösteriyor.Son beş günde kazı çalışmalarında belirgin bir artış yaşandı.
Sina İnsan Hakları Vakfı, duvarın inşasını doğrulayarak, 5 metre yüksekliğinde olacak duvarın projesinin Mısır silahlı kuvvetleri tarafından üstlenildiğini iddia etti.
ABD MEDYASI: MISIR ACİL DURUM SENARYOSU
Mısır, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine şiddetle karşı çıksa da ABD'li Washington Post gazetesi Kahire'nin Gazze sınırı boyunca bir araziyi temizleyip etrafına duvar örerek 'mülteci akını için olası bir senaryoya' hazırlandığını öne sürdü.
Washington Post'a isminin açıklanmaması koşulu ile konuşan eski bir Mısırlı yetkili, Mısır'ın Filistinlilerin sınır ötesine itildiği herhangi bir senaryoyu reddetmesine rağmen olası acil durumlar için hazırlık yaptığını söyledi.
Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne baskın yapan İsrail ordusu, "onlarca terör şüphelisini” yakaladığını iddia etti. Baskın ortaya çıkan görüntülerle de konuşuluyor. Görüntülerde, hastane personelinin ve hastaların silah sesleri arasında kaldığı görülüyor. İsrail, Han Yunus'taki hastanede rehinelerin olduğu yönünde istihbarat olduğunu duyurdu. Hamas bu iddiayı "yalan" olarak nitelendirerek reddetti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyarette bulunduğu Arnavutluk’ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Blinken ve Rama, görüşmenin ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Blinken, Ramazan ayının başlamasından önce İsrail ve Hamas arasında esir takası anlaşması sağlanmasına yönelik, “Rehineler konusunda bildiğiniz gibi ABD, Katar ve Mısır'ın İsrail'le birlikte çalışarak ortaya koyduğu bir teklifi Hamas'a sunduk. Yaklaşık 1 hafta önce Hamas'tan bir cevap aldık. Bu cevabın bir anlaşmaya varmak için çalışma ihtimali sunduğuna inanıyoruz. Şu anda Katar'dan, Mısır'dan ve İsrail'den mevkidaşlarımızla bunun üzerinde çalışma sürecindeyiz ve bir anlaşmaya varma hedefiyle bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun (rehine anlaşması) mümkün olduğuna inanıyorum” dedi.
Blinken, “Çözülmesi gereken çok ama çok zor sorunlar var, ancak ilerlemek ve bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Başarının ne olduğunu biliyoruz. 105 rehinenin serbest bırakılmasıyla, askeri operasyonlara ara verilmesiyle ve umutsuzluğa kapılan insanlara giden insani yardımın önemli ölçüde genişletilmesiyle sonuçlanan ilk anlaşmayı sağladığımızda bunu elde etmiştik. Burada bir anlaşmaya varılabilirse, elbette listemizin başında yer alan rehineleri ailelerine kavuşturmak var, ama aynı zamanda (çatışmalara) uzun bir ara verilmesi de mümkün olacak ve bu da başka birçok fayda sağlayacak” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden ve Netanyahu, yaklaşık 40 dakika süren telefon görüşmesinde devam eden ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri görüştü.
ABD Başkanı Biden, esirlerin en kısa sürede serbest bırakılmasına yönelik çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini bir kez daha ifade etti.
Gazze’deki son durumu da ele alan Biden ve Netanyahu, insani yardımın “çaresizlik” içerisindeki Filistinlilere ulaştırılmasının aciliyetini görüştü. Refah’taki duruma değinen Biden, İsrail’in Refah kentinde sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan saldırmaması gerektiğini vurguladı.
İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları sürdürüyor. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta baskın gerçekleştirerek kışlaya çevirdiği Nasser Hastanesi’ndeki kriz giderek derinleşiyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanede elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması sonucu yoğun bakımdaki 3 hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Açıklamada, "Hastane kompleksinin artık tamamen onların kontrolü altında olduğunu göz önünde bulundurarak İsrail işgal güçlerini hastaların ve personelin hayatından sorumlu tutuyoruz. Tüm uluslararası kuruluşlara, hastaları ve personeli kurtarmak için hızlı bir şekilde duruma müdahale etme çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca 2 iki kadının elektrik ve su olmadan "insanlık dışı" şartlarda doğum yaptığı belirtildi.