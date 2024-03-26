Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD İsrail arasında ipler gerildi!

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington D.C’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken görüşmede, ABD'nin Refah'ta bulunan 1.4 milyondan fazla Filistinli sivili daha da tehlikeye atacak büyük bir kara operasyonuna karşı olduğunu yineledi
Blinken, hem İsrail'in güvenliğini sağlayacak hem de Filistinli sivilleri koruyacak büyük bir kara operasyonuna "alternatiflerin olduğunu" ifade etti. Blinken ayrıca Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardımın derhal artırılması ve sürdürülmesi ihtiyacını da ele aldı.
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Washington temasları çerçevesinde ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile de bir araya gelecek.
BM Güvenlik Konseyi’nde dün yapılan oylamada 14 üye evet oyu verirken ABD çekimser kaldı. Cezayir’in Gazze’de acil ateşkesin sağlanmasını öngören tasarı ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla kabul edilmiş oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin çekimser oyuna tepki göstererek, “Amerika Birleşik Devletleri BM'deki politikasından vazgeçmiştir. Ne yazık ki ABD, rehinelerin serbest bırakılması şartına bağlı olmayan bir ateşkes çağrısında bulunan yeni kararı veto etmedi. Bu durum, ABD'nin savaşın başından bu yana Güvenlik Konseyi'nde sergilediği tutarlı tutumdan açık bir sapma teşkil etmektedir. Bu karar Hamas'a, uluslararası baskının İsrail'i rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkesi kabul etmeye zorlayacağı ve böylece hem savaş çabalarına hem de rehinelerin serbest bırakılması çabalarına zarar vereceği umudunu vermektedir” dedi.
WASHINGTON ZİYARETİ İPTAL
Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ABD’nin BM politikasında değişiklik yapması durumunda Washington’ı ziyaret etme planının iptal edileceğini söylemişti. BM’deki oylamanın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, “Başbakan Netanyahu dün gece yaptığı açıklamada, ABD'nin ilkeli politikasından sapması ve bu zararlı kararı veto etmemesi halinde, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal edeceğini açıkça ifade etti. ABD'nin tutumundaki değişiklik ışığında Başbakan Netanyahu heyetin İsrail'de kalmasına karar verdi” ifadelerini kullandı.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 25 Mart 2024 tarihinde saat 12.10'da kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyonda iki adet C-17 ABD Hava Kuvvetleri uçağı ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı. ABD C-17 uçakları 46 binden fazla yemeye hazır gıda paketini büyük bir ihtiyaç bölgesi olan kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardıma erişimini sağladı” denildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in bölgedeki insan hakları ihlalleri ve savaş suçu sayılabilecek eylemlerine dair raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırıma varan eylemlerinin uzun süredir devam eden yerleşimci ve sömürgeci bir sürecin son aşaması olduğu vurgulanan raporda, “Bu süreç, yetmiş yılı aşkın bir süredir devam etmekte ve Filistin halkını demografik, kültürel, ekonomik ve siyasi olarak baskı altına alarak yerinden etmeye, topraklarını ve kaynaklarını gasp etmeye ve kontrol etmeye çalışmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
"MAKUL KANITLAR VAR"
Raporda, Filistinlilere yönelik eylemler arasında bir gruba mensup kişilerin öldürülmesi, ciddi bedensel veya zihinsel zarara uğratılması ve fiziksel yıkıma yol açacak yaşam koşullarına kasıtlı olarak maruz bırakılması gibi suçların yer aldığı vurgulandı. Filistinlilere karşı soykırım eşiğinin aşıldığına dair “makul kanıtlar” olduğu belirtilen raporda, ayrıca İsrail'in korunan bir grubun tamamına ve yaşam alanlarına fiilen “terörist” ya da “terörist destekçisi” muamelesi yaparak, her şeyi ve herkesi “öldürülebilir veya yok edilebilir hale getirdiği” kaydedildi.